آیت اللہ خامنہ ای کے صاحبزادے مجتبیٰ ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب
چھپن سالہ مجتبیٰ خامنہ ای کو اسلامی جمہوریہ ایران کے تیسرے رہبر اعلیٰ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
تہران: ایران میں علما کی شوریٰ 'مجلسِ خبرگان رہبری' نے نے امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے اتوار کو مقتول سربراہ خامنہ ای کے صاحبزادے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کو ملک کا نیا سپریم لیڈر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔
امریکی-اسرائیلی حملوں میں بزرگ رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت اور مشرق وسطیٰ میں 9 دنوں سے دہک رہی جنگ کے بیچ مجلسِ رہبری علما (ماہرین کی اسمبلی) نے اپنا اگلا لیڈر منتخب کرنے کے لیے اجلاس بلایا۔
مجلسِ رہبری نے ایک بیان میں کہا کہ "56 سالہ مجتبیٰ خامنہ ای کو اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس نظام کے تیسرے رہبر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے اور ان کا انتخاب مجلس کے معزز نمائندوں کے فیصلہ کن ووٹ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔"
اس میں کہا گیا ہے کہ علما کی تنظیم نے "مجرم امریکہ اور شیطانی صیہونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت" کے باوجود نیا لیڈر منتخب کرنے میں "ایک منٹ کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی"۔
واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے قبل مجتبیٰ خامنہ ای کو 'ہلکا' قرار دے کر ان کے ممکنہ انتخاب کی مخالفت کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے اتوار کو ایک بار پھر اصرار کیا کہ نئے رہنما کی تقرری میں ان کا کردار ہونا چاہیے۔
امریکی صدر نے مجتبی خامنہ ای کی تقرری کے اعلان سے قبل اے بی سی نیوز کو بتایا کہا کہ "اگر انہیں ہم سے منظوری نہیں ملتی ہے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائیں گے۔" وہیں اسرائیلی حکومت اور فوج نے پہلے ہی مقتول ایرانی رہبر کے کسی بھی جانشین کو خبردار کیا ہے کہ "ہم آپ کو نشانہ بنانے سے نہیں ہچکچائیں گے"۔
امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے تہران کے اعلیٰ سفارت کار نے اتوار کو کہا کہ یہ فیصلہ اکیلے ایران کا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "کسی کو ہمارے ملکی معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی"۔
این بی سی کے "میٹ دی پریس" پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ٹرمپ سے جنگ شروع کرنے کے لیے "خطے کے لوگوں سے معافی مانگنے" کا مطالبہ کیا۔
متعلقہ خبر: مجتبیٰ خامنہ ای کون ہیں: ایران کے حکمرانی نظام میں ایک بااثر شخصیت
مجتبیٰ خامنہ ای کو خاص طور پر اسلامی جمہوریہ کی فوج کے نظریاتی بازو، پاسداران انقلاب کے ساتھ ان کے تعلقات کی وجہ سے قدامت پسند شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔
تہران و اردگرد ہوا میں خطرناک آلودگی
گذشتہ راتوں کو اسرائیل نے تہران اور اس کے ارد گرد تیل کی پانچ تنصیبات پر حملہ کیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی اور آسمان دھوئیں سے بھر گیا۔ ان حملوں میں کم از کم چار افراد ہلاک ہوگئے۔
تہران کے گورنر نے ارنا (IRNA) نیوز ایجنسی کو بتایا کہ دارالحکومت میں ایندھن کی تقسیم "عارضی طور پر روک دی گئی ہے"۔ دس ملین آبادی پر مشتمل شہر پر ایک سیاہ کہرا دھوان چھایا چھا گیا، جس نے سورج کی روشنی کو بھی روک دیا، اور ہر طرف ہوا میں جلتے ہوئے ایندھن کی بو پھیلی گئی۔
حکام نے خبردار کیا کہ دھواں زہریلا ہو سکتا ہے اور شہریوں کو گھروں کے اندر رہنے کی تاکید کی، تاہم دھماکوں کی وجہ سے کئی کھڑکیوں کے شیشے اڑ گئے۔
تہران سے تعلق رکھنے والے ایک 35 سالہ نوجوان نے بتایا کہ "آگ 12 گھنٹے سے زیادہ وقت سے جل رہی ہے، ہوا سانس لینے کے قابل نہیں ہے۔ میں خریداری کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا۔"
یہ جنگ نویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا کہ ان کے پاس مشرق وسطیٰ میں چھ ماہ تک ڈرون اور میزائل جنگ جاری رکھنے کے لیے کافی سامان موجود ہے۔
وہیں اسرائیل کے تجارتی مرکز تل ابیب پر کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جب اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے ایران سے میزائلوں کی ایک کھیپ کا پتہ لگایا ہے۔ اسرائیل کی میگن ڈیوڈ ایڈوم ایمرجنسی سروسز نے بتایا کہ وسطی اسرائیل میں چھ افراد زخمی ہوئے۔
'اب جدید میزائل استعمال ہوں گے'
ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے کے امکان مسترد کرنے سے انکار کیا، لیکن اس بات پر اصرار کیا کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے باوجود جنگ جیتی جا چکی ہے۔
گارڈز کے ترجمان علی محمد نینی نے کہا کہ ایران نے اب تک صرف پہلی اور دوسری نسل کے میزائل استعمال کیے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں "جدید اور کم استعمال شدہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل" استعمال کریں گے۔
دریں اثنا سعودی عرب نے اتوار کو کہا کہ الخرج صوبے میں ایک "پروجیکٹائل" سے دو افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل ریاض نے سفارتی کوارٹر سمیت دیگر اہداف کی طرف آنے والے ڈرون کی ایک لہر کو روکنے کا دعویٰ کیا۔
دریں اثنا، کویت نے کہا کہ اس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملے میں ایندھن کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا اور بحرین نے اطلاع دی کہ ایک حملے میں پانی صاف کرنے کے پلانٹ کو نقصان پہنچا ہے۔
ایران کی وزارت صحت نے اتوار کو کہا کہ اب تک ہوئے حملوں میں کم از کم 1,200 شہری ہلاک اور 10,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اے ایف پی ان اعداد و شمار کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکا۔
لبنان کے وزیر صحت نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل لبنان کو جنگ میں گھسیٹنے کے بعد سے اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 394 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 83 بچے اور 42 خواتین شامل ہیں۔ وہیں اسرائیلی فوج نے کہا کہ جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران دو اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔
'جنگ سے نکلنے کا کوئی واضح راستہ نہیں'
تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ ابھی تک تنازع کے خاتمے کا کوئی واضح راستہ نہیں ہے جس کے بارے میں امریکی اور اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔
ٹرمپ نے مشورہ دیا کہ اگر آنجہانی سپریم لیڈر کی جگہ واشنگٹن کے لیے کوئی "قابل قبول" لیڈر آتا ہے تو ایران کی معیشت دوبارہ تعمیر کی جا سکتی ہے۔ وہیں اتوار کو پوپ لیو نے دعا کی کہ "بموں کی گرج بند ہو جائے، ہتھیار خاموش ہو جائیں، اور بات چیت کے لیے کوئی راستہ کھل جائے"۔
