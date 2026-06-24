بھارتی شہری ایران کا سفر نہ کریں، ہندوستانی سفارت خانے نے نئی ایڈوائزری جاری کردی
تہران میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایران کے سفر کے حوالے سے ایک نئی ایڈوائزری جاری کی ہے۔
Published : June 24, 2026 at 3:38 PM IST
نئی دہلی: ایران کی موجودہ صورتحال کی روشنی میں، ہندوستانی سفارت خانے نے بدھ کو اپنے شہریوں کے لیے ایک نئی ایڈوائزری جاری کی، جس میں انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ ایران کا سفر کرنے سے گریز کریں۔
تہران میں ہندوستانی سفارت خانے نے کہا کہ وہ ایران میں موجودہ سیکورٹی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور حالیہ مثبت پیش رفت اور صورتحال میں مجموعی بہتری کی روشنی میں ایک نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کر رہا ہے۔
"حالیہ بہتری کے باوجود، ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے نوٹس تک ایران کے تمام غیر ضروری سفر سے گریز کریں،" مشن نے اپنی ایڈوائزری میں کہا، جس کی ایک کاپی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تھی۔ مشن نے مزید مشورہ دیا کہ ایران میں مقیم ہندوستانی شہریوں اور جنہیں انتہائی احتیاط برتنے کے لیے ضروری وجوہات کی بنا پر ملک کا سفر کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے، ہر وقت چوکس رہیں اور باخبر رہیں۔
اس نے ان سے کہا کہ وہ قابل اعتماد ذرائع سے معلومات حاصل کرکے مقامی پیشرفت پر گہری نظر رکھیں اور مقامی حکام کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔
سفارت خانے نے ایران میں موجود تمام ہندوستانی شہریوں اور ملک میں آنے والوں کو جلد از جلد مشن کے ساتھ اپنی معلومات کا اندراج کرنے کے لیے اپنے مشورے کا اعادہ کیا۔ اس نے ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ سفارت خانے کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اپ ڈیٹس اور مزید مشورے کے لیے باقاعدگی سے مانیٹر کریں۔
سفارت خانے نے مزید رہنمائی کے لیے اپنے ہنگامی رابطہ نمبر بھی شیئر کیے، جن میں موبائل نمبر (+989128109115، +989128109109، +989128109102 اور +989932179359) اور ای میل ایڈریس cons.tehran@mea.gov.in شامل ہیں۔
بھارت نے 28 فروری کے بعد سے اس طرح کے کئی مشورے جاری کیے ہیں، جب مغربی ایشیا میں لڑائی شروع ہوئی، جب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کیا، جوابی حملے شروع کر دیے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے بعد گزشتہ ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات شروع ہونے کے بعد سے جاری ہونے والی یہ پہلی ایڈوائزری ہے۔