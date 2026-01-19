سپریم لیڈر خامنہ ای پر حملے کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا، ایرانی صدر کا انتباہ، احتجاج میں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً چار ہزار تک پہنچ گئی
ٹرمپ کی خامنہ ای سے متعلق دھمکی پر ایرانی صدر نے کہا، سپریم لیڈر پر حملہ ہوا تو آر پار کی جنگ ہوگی ۔
Published : January 19, 2026 at 10:40 AM IST
نئی دہلی: ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای پر کسی بھی حملے کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ پیزشکیان کا یہ تبصرہ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں امریکی صدر نے ایران میں نئی قیادت تلاش کرنے کی بات کہی تھی۔
ایرانی صدر نے اتوار کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کیا جس میں انھوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے پابندیوں کو ایران کی ابھرتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کے عوام کو اپنی زندگیوں میں مشکلات کا سامنا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ امریکی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے دیرینہ دشمنی اور غیر انسانی پابندیاں عائد کرنا ہے۔
اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریمهای غیرانسانی دولت امریکا و همپیمانان اوست.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) January 18, 2026
تعرض به رهبری معظم کشورمان بهمنزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است.
انہوں نے مزید خبردار کیا کہ سپریم لیڈر علی خامنہ ای پر کسی بھی حملے کو ایران کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے سپریم لیڈر کے خلاف کوئی بھی جارحیت ایران کے خلاف ہمہ گیر جنگ (آل آؤٹ وار) کے مترادف ہے۔
چونکہ ایران کو عوامی بے چینی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ٹرمپ نے ہفتے کے روز ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای کی دہائیوں سے جاری حکمرانی کو ختم کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کو نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے پولیٹیکو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں نئی قیادت تلاش کرنے کا وقت آگیا ہے۔
ٹرمپ نے ایران کی قیادت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس پر تشدد اور خوف کے ذریعے حکومت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ مبینہ پھانسیوں کا ذکر کرتے ہوئے، امریکی صدر نے بتایا کہ، "اس (ایران) کا اب تک کا سب سے بہترین فیصلہ دو دن پہلے آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کو پھانسی نہ دینا تھا۔"
امریکی صدر نے مزید دلیل دی کہ ایران کی موجودہ قیادت اقتدار میں رہنے کے لیے جبر پر منحصر ہے اور خامنہ ای کو ملک کے زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ٹرمپ نے سپریم لیڈر پر "ملک کی مکمل تباہی" کی صدارت کرنے اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے تشدد کا استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔
دریں اثنا، امریکہ میں مقیم ایک حقوق گروپ نے کہا کہ ایران میں مظاہروں کی حالیہ لہر سے ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے کہا کہ اس نے کم از کم تین ہزار 919 اموات کی تصدیق کی ہے، جو ہفتے کے روز اس کے پہلے کے تین ہزار 308 کے اعداد و شمار سے زیادہ ہے، اور خدشہ ہے کہ اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔
ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق، 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد یہ ایران میں کئی دہائیوں میں مظاہروں یا بدامنی کا سب سے مہلک دور ہے۔
ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے کہا کہ وہ ایران کے اندر سرگرم کارکنوں کے نیٹ ورک پر انحصار کرتا ہے جو رپورٹ شدہ اموات کی تصدیق کرتا ہے۔
اگرچہ ایرانی حکام نے ہلاکتوں کی باضابطہ تعداد جاری نہیں کی ہے، تاہم ہفتے کے روز سپریم لیڈر خامنہ ای نے کہا تھا کہ مظاہروں میں "کئی ہزار" لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ انھوں نے تشدد کے لیے امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی ایرانی رہنما نے 28 دسمبر کو شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد سے ہلاکتوں کے پیمانے کو عوامی سطح پر تسلیم کیا ہے۔
حقوق گروپ نے یہ بھی کہا کہ کریک ڈاؤن کے دوران 24 ہزار 669 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے ہیں، جس کی خصوصیت زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا تسلسل اور دونوں قیادتوں کے درمیان اکثر زبانی تصادم ہے۔ ایرانی حکام بھی بارہا امریکہ اور اسرائیل پر ملک میں بدامنی پھیلانے کا الزام لگا چکے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: