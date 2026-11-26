مصر میں تیل ٹینکر میں آگ لگنے سے 30 افراد ہلاک، 20 سے زیادہ لوگ زخمی: وزارتِ صحت
یہ حادثہ جیزہ کے ایک گنجان آباد علاقے 'وراق' میں پیش آیا جو گریٹر قاہرہ کا حصہ ہے۔
By ANI
Published : November 26, 2026 at 7:23 AM IST
قاہرہ: مصری وزارتِ صحت اور آبادی کے مطابق، بدھ (مقامی وقت) کو دارالحکومت قاہرہ کی ایک مصروف رنگ روڈ پر پیٹرولیم مصنوعات لے جانے والی ایک گاڑی کے الٹنے اور اس میں آگ لگنے کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 21 لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ جیزہ صوبے کے ضلع امبابہ میں واقع وراق علاقے میں ایک سرنگ کے اوپر پیش آیا۔
وزارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے، جب کہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے زاید اسپیشلائزڈ اسپتال، امبابہ جنرل اسپتال اور وراق سینٹرل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایک ٹرک بے قابو ہو کر سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا اور الٹنے کے بعد اس میں دھماکہ ہو گیا۔ تاہم، فی الحال آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد امدادی کارروائیوں میں 39 ایمبولینسوں نے حصہ لیا۔
مصری وزارتِ صحت نے ایک بیان میں کہا کہ "وزیرِ صحت نے وزارت کے مرکزی کرائسس روم میں الرٹ لیول بڑھا دیا ہے، وہ جیزہ کے علاقے وراق میں پیش آنے والے حادثے کے متاثرین کو دی جانے والی ہنگامی اور طبی امداد کی نگرانی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے دو عہدیداروں کو جائے حادثہ اور متعلقہ اسپتالوں کا دورہ کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ وزیرِ صحت اور آبادی ڈاکٹر خالد عبدالغفار، گورنریٹ جیزہ کے علاقے امبابہ کے ضلع وراق میں عشرہ ٹنل کے اوپر لگنے والی آگ کے طبی اثرات کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔
انہوں نے وزارت کے ہیڈ کوارٹر میں واقع مرکزی کرائسس روم کے ساتھ ساتھ جائے حادثہ کے قریبی علاقوں کے اسپتالوں میں بھی الرٹ لیول بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے اپنے دو نائبین، ڈاکٹر محمد الطیب اور ڈاکٹر عمرو قندیل کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ زمینی صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ اور اسپتالوں کا دورہ کریں۔"
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وزارت نے کہا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہے کہ زخمیوں کو تمام ضروری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔
وزارت نے جاں بحق ہونے والوں کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا اظہار بھی کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ صورت حال کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔
اس پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ "وزارت نے بتایا کہ امدادی کارروائیوں میں 39 ایمبولینسیں حصہ لے رہی ہیں، اور اس حادثے میں اب تک 21 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں زاید اسپیشلائزڈ اسپتال، امبابہ جنرل اسپتال اور وراق سینٹرل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔۔۔ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے۔ وزارتِ صحت اور آبادی صورت حال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور زخمیوں کو ضروری طبی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔"
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