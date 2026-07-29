اقوام متحدہ میں فلسطین کی بھرپور حمایت، دو ریاستی حل کا مطالبہ: سلامتی کونسل میں بھارت کا دوٹوک مؤقف
ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازع میں مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حملوں اور کشیدگی میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔
Published : July 29, 2026 at 10:22 PM IST
نئی دہلی : بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کے حق میں اپنے دیرینہ مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے غزہ میں جاری انسانی بحران پر شدید تشویش ظاہر کی ہے اور ایک خودمختار، آزاد اور قابلِ عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر مبنی دو ریاستی حل کی بھرپور حمایت کی ہے۔
اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے سفیر پروتھانی ہریش نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ایسے سیاسی حل کی حمایت کرتا ہے جس کے تحت فلسطین ایک خودمختار اور آزاد ریاست کے طور پر اسرائیل کے ساتھ امن کے ساتھ رہ سکے۔
ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازع میں مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حملوں اور کشیدگی میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے، اس لیے فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی سفیر نے اسی ماہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں جی ایف ایس گلیکسی، ایم ٹی البہیہ اور ایم ٹی ممباسا پر ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں میں متعدد بھارتی شہری زخمی ہوئے، ایک بھارتی شہری ہلاک جبکہ ایک لاپتہ ہو گیا۔
انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ بین الاقوامی آبی راستوں میں تجارتی جہازوں اور بحری عملے کو نشانہ بنانے کی مخالفت کرتا آیا ہے اور خطے میں امن، استحکام اور سفارتی مذاکرات کی بحالی پر زور دیتا ہے۔ اپنی تقریر کے دوران سفیر پروتھانی ہریش نے پہلی مرتبہ سلامتی کونسل میں عربی زبان میں بھی خطاب کیا۔
ہریش نے کہا کہ دنیا کی توجہ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر ضرور ہے، لیکن اس کے باعث غزہ میں جاری سنگین انسانی بحران کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی ہلاکتیں اور شہری بنیادی ڈھانچے کی تباہی ایسے مسائل ہیں جن پر عالمی برادری کو فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
سفیر ہریش نے کہا کہ بھارت فلسطینی عوام کی عملی مدد کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے اور اب تک فلسطین کو تقریباً 175 ملین امریکی ڈالر کی ترقیاتی اور انسانی امداد فراہم کی جا چکی ہے، جس میں مختلف ترقیاتی منصوبے، انسانی امداد، فلسطینی انسٹی ٹیوٹ آف ڈپلومیسی کی تعمیر اور اقوام متحدہ کے ادارے یو این آر ڈبلیو اے کے لیے مالی تعاون شامل ہے۔
انہوں نے بتایا کہ رواں ماہ برسلز میں ہونے والے فلسطین ڈونرز گروپ کے اجلاس میں بھارت نے فلسطین میں ایک خصوصی اسپتال، مصنوعی اعضا کی تنصیب کا مرکز اور ایک پیشہ ورانہ تربیتی ادارہ قائم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اپنی تقریر کے اختتام پر بھارتی سفیر نے کہا کہ فلسطینی عوام کی انسانی مشکلات کم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پائیدار سیاسی حل بھی ناگزیر ہے۔
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ہریش نے کہا کہ بھارت کا واضح مؤقف ہے کہ ایک خودمختار، آزاد اور قابلِ عمل فلسطینی ریاست، جو محفوظ اور تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر اسرائیل کے ساتھ امن سے رہے، ہی اس دیرینہ تنازع کا جامع اور مستقل حل ہے۔