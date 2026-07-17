یوروپ میں صرف جون میں ہیٹ ویو سے کم از کم 12 ہزار افراد ہلاک
کئی یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں جون کے مہینے میں درجہ حرارت کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔
Published : July 17, 2026 at 10:44 AM IST
پیرس: خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے تجزیے کے مطابق، جون کی ہیٹ ویو کے دوران نو یورپی ممالک میں کم از کم 12,000 اضافی اموات ریکارڈ کی گئیں، قومی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعداد مزید اعداد و شمار جاری ہونے کے بعد بڑھ سکتی ہے۔
اس عرصے کے دوران کئی یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں جون کے مہینے میں درجہ حرارت کے ہمہ وقتی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔
یہ اموات اس ریکارڈ توڑ گرمی کی انسانی قیمت کا ابتدائی اشارہ ہیں، جو تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہیں۔
اے ایف پی نے بیلجیئم، فرانس، جرمنی، لکسمبرگ، نیدرلینڈز، اسپین اور سوئٹزرلینڈ سے 22 اور 28 جون کے درمیان اضافی اموات کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا۔
اس عرصے کے دوران کئی ممالک میں ہیٹ ویو کی شدت سے تقریباً 10 ہزار سے زائد اموات ریکارڈ کی گئیں۔
برطانیہ کے محکمہ موسمیات کے جاری کردہ تخمینوں کے مطابق، 18 اور 28 جون کے درمیان انگلینڈ اور ویلز میں ہیٹ ویو سے مزید 2,200 اموات ہوئیں۔
یورپین مورالٹی مانیٹرنگ (یورومومو) کے عارضی اعداد و شمار میں بھی جون کے آخری ہفتے میں اضافی اموات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا: اس نے یہ تعداد 14,260 بتائی ہے۔ اس ہفتے کے لیے ان کے اعداد و شمار 24 ممالک کے سرکاری اعدادوشمار پر مبنی ہیں، جن میں تقریباً 400 ملین باشندے ہیں۔
یورومومو کے اعداد و شمار میں مشرقی یورپ کے حصے شامل نہیں ہیں۔
یوروپ کے لیے ادارہ عالمی صحت کے علاقائی ڈائریکٹر ہانس ہنری پی کلوج نے ایک بیان میں خبردار کیا کہ، "موسم گرما ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے اور یہ ہر سال اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کیونکہ کئی حکومتیں اب بھی گرمی کو صحت کی ہنگامی صورتحال کے بجائے بدلتے موسم کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔"
جب سے یورومومو نے ان یورپی اعداد و شمار کو 2020 میں اکٹھا کرنا شروع کیا ہے، یہ اعداد و شمار اس ہفتے جون کے تمام ہفتوں میں زیادہ اموات کی سب سے زیادہ شرح تھی۔
ڈنمارک کے سٹیٹنز سیرم انسٹی ٹیوٹ میں وبائی امراض کے ماہر اور یورومومو کے کوآرڈینیٹر لاس ویسٹرگارڈ نے کہا کہ "زیادہ اموات کی کوئی اور وجہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم گرمی کے علاوہ جانتے ہیں -- اور یہ کافی ڈرامائی ہے۔"
لیکن انہوں نے تازہ ترین اعداد و شمار کی تشریح میں احتیاط کی تاکید کی -- یورومومو کے مطابق، تخمینوں کو کافی حد تک مستحکم ہونے میں چار ہفتے لگتے ہیں۔
مختلف ممالک میں متعلقہ اعداد و شمار کو مرتب کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔
اسپین کے اضافی اموات کے مانیٹر مومو نے 22 اور 28 جون کے درمیان گرمی کی وجہ سے 610 اموات بتائی ہیں – جن میں سے تقریبا دو تہائی 85 سال سے زیادہ کی عمر کے تھے۔
لیکن اسی عرصے کے دوران، جرمنی میں 5,780 اضافی اموات ریکارڈ کی گئیں-
جرمنی کی پبلک ہیلتھ اتھارٹی، رابرٹ کوچ انسٹی ٹیوٹ نے اسے اس طرح پیش کیا: اس موسم گرما میں اب تک جرمنی میں پچھلے چھ سالوں کے مقابلے زیادہ لوگ گرمی سے مر چکے ہیں۔
22-28 جون کے اسی ہفتے کے دوران فرانس میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے 2,025 زائد اموات ریکارڈ کی گئیں۔
بیلجیئم کے پبلک ہیلتھ باڈی سائینسانو نے 18 جون اور یکم جولائی کے درمیان 1,747 اضافی اموات ریکارڈ کیں – ان میں سے 750 صرف 27-28 جون دو دنوں کے دوران ہوئی ہیں۔
متعلقہ ممالک میں صحت عامہ کے اداروں کے اعداد و شمار کے اے ایف پی کے تجزیے میں ہالینڈ میں 22 اور 28 جون کے درمیان تقریباً 600 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئیں۔ سوئٹزرلینڈ میں اسی عرصے کے دوران 220؛ اور لکسمبرگ میں 23 اضافی اموات درج کی گئیں۔
اٹلی کے صحت کے حکام نے شمالی اٹلی میں 24 اور 30 جون کے درمیان 85 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی اموات میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا۔ لیکن یہ اعداد و شمار صرف وہاں کے 54 اہم شہروں کا احاطہ کرتے ہیں۔
وسطی اور مشرقی یورپ کے کئی ممالک جو جون کے آخر میں ہیٹ ویو کی زد میں آئے تھے، جیسے ہنگری اور سلوواکیہ، نے ابھی تک عارضی اعداد و شمار شائع نہیں کیے ہیں۔
سائنسدانوں کے ورلڈ ویدر انتساب گروپ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے بغیر جون میں یہ درجہ حرارت "عملی طور پر ناممکن" ہوتا۔
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