غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک
امریکہ کے غزہ امن منصوبے کے تحت جاری جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں اب تک 900 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوچکے ہیں۔
Published : June 5, 2026 at 7:03 AM IST
دیر البلاح، غزہ کی پٹی: جمعرات کو غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 10 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ غزہ کے اسپتالوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی زیادہ تر توجہ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری جنگ پر مرکوز تھی۔
شفا اسپتال کے مطابق، غزہ شہر میں رات بھر کم از کم چار الگ الگ حملوں میں نو افراد ہلاک ہو گئے۔ ہسپتال کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں دو خواتین اور دو بچے شامل ہیں۔
سرایا فیلڈ اسپتال کے مطابق، جمعرات کی شام غزہ شہر میں ایک اور حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا، جو ہلال احمر کے زیر انتظام ہے۔
ان حملوں میں سے ایک کی فوٹیج میں اوپری منزل میں ایک بڑے سوراخ کو دکھایا گیا ہے جو رہائشی اپارٹمنٹ کی عمارت دکھائی دیتا ہے۔ دھماکے سے اندرونی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور کمرے اور گلی میں خون آلود سامان بکھر گیا۔
شفا اسپتال میں لواحقین نے متاثرین کا سوگ منایا۔ اس دوران حملوں میں ہلاک ہونے والے ایک فلسطینی کے چچا ولید شبیر نے کہا کہ، "وہ کہتے ہیں کہ جنگ بند ہو گئی ہے، لیکن جنگ نہیں رکی، ہر رات قتل و غارت ہوتی ہے اور ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ہر رات، صبح، شام اور رات کو یہ قتل و غارت ہمارے لیے مسلسل جاری ہے۔‘‘
اسرائیلی فوج نے کہا کہ شمالی غزہ میں رات کے وقت ہونے والے حملوں میں حماس کے چار عسکریت پسند مارے گئے، جنہیں اس نے حماس کے رہنماؤں کی حفاظت اور انہیں انٹیلی جنس معلومات فراہم کرنے کے لیے ذمہ دار ادارے کے سینئر ارکان کے طور پر بیان کیا۔ فوج نے کہا کہ حملوں سے قبل شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے، بشمول عین مطابق گولہ بارود کا استعمال اور فضائی نگرانی۔
یہ واضح نہیں تھا کہ شام کے حملے کا ہدف کیا تھا، اور فوج نے فوری طور پر اس پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔
پچھلے ہفتے اسرائیل نے حماس کے اعلیٰ فوجی رہنما کو ہلاک کر دیا تھا، دو ہفتے بعد ان حملوں کے بعد جس میں ان کے پیشرو کی ہلاکت ہوئی تھی۔
جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 900 سے زائد فلسطینی ہلاک
غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند حماس گروپ کے درمیان دو سال سے زائد عرصے سے جاری جنگ کو روکنے کے لیے اکتوبر میں ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کے بعد ساحلی علاقے میں یہ ہلاکتیں تازہ ترین ہیں۔ جب کہ شدید ترین جنگ تھم گئی ہے، لیکن کمزور جنگ بندی نے تقریباً روزانہ اسرائیلی حملوں کا سامنا کیا ہے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، اسرائیلی فورسز نے بارہا فضائی حملے کیے ہیں اور فوجی زیر انتظام علاقوں کے قریب فلسطینیوں پر اکثر فائرنگ کی ہے، جس میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے 936 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی یا اس کے فوجیوں کو دھمکیوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سے غزہ میں چار اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔
اسرائیل کی اکتوبر 2023 سے غزہ میں جارحیت جاری ہے جس میں تقریباً 80 ہزار افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ان میں بیشتر خواتین اور بچے تھے۔
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