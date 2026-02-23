ٹرمپ کی رہائش گاہ میں گھسنے کی کوشش، سیکرٹ سروس نے مسلح شخص کو ہلاک کر دیا
ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل کے مطابق فلوریڈا میں ٹرمپ کی رہائشگاہ مار اے لاگو میں مسلح شخص کے داخلے کی تحقیقات جاری ہیں۔
واشنگٹن: اتوار کو ایک مسلح شخص نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلوریڈا کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ تاہم اسے جائے وقوع پر موجود سکیورٹی اہلکاروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ حکام نے اتوار کو بتایا کہ امریکی خفیہ سروس کے ایجنٹوں اور پام بیچ کاؤنٹی شیرف کے دفتر کے ایک نائب نے 20 سالہ مشتبہ شخص کو مار اے لاگو کے محفوظ علاقے میں داخل ہونے کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
سیکرٹ سروس کے ایک بیان کے مطابق، یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے کے قریب پیش آیا جب مار اے لاگو کے نارتھ گیٹ کے قریب ایک شخص کو شاٹ گن اور ایندھن کا کین لے کر دیکھا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے، "22 فروری کو تقریباً 1:30 بجے، امریکی خفیہ سروس کے ایجنٹوں اور پام بیچ کاؤنٹی شیرف آفس (PBSO) کے ایک نائب نے ایک 20 سالہ شخص کو مار اے لاگو کے ایک محفوظ علاقے میں بلا اجازت داخل ہونے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
FBI is dedicating all necessary resources in the investigation of this morning’s incident at President Trump’s Mar-A-Lago - where an armed individual was shot and killed after unlawfully entering the perimeter. We will continue working closely with @SecretService as well our…— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 22, 2026
سیکرٹ سروس نے کہا کہ بعد میں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ ملزم کی شناخت فی الحال پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ سیکرٹ سروس نے اطلاع دی ہے کہ اس شخص کو مار اے لاگو پراپرٹی کے شمالی گیٹ پر دیکھا گیا تھا، جو ایک شاٹ گن سے لیس تھا، اس کے پاس ایندھن کے کین جیسا بھی کچھ تھا۔
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے کہا کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) ایک مسلح شخص کی جانب سے مار اے لاگو میں مبینہ طور پر صدر ٹرمپ کے فلوریڈا کے گھر کی حدود میں داخل ہونے کی تحقیقات کے لیے "تمام ضروری وسائل" وقف کر رہا ہے۔
پٹیل نے ایک ایکس پوسٹ میں کہا کہ ایف بی آئی، متعدد ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ایف بی آئی آج صبح صدر ٹرمپ کی رہائش گاہ پر پیش آئے واقعے کی تحقیقات کے لیے کام کر رہی ہے، جہاں ایک مسلح شخص کو غیر قانونی طور پر علاقے میں داخل ہونے کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ اپنے ریاستی اور وفاقی تفتیش کاروں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے، اور جب ہم مناسب سمجھیں گے اپ ڈیٹ فراہم کریں گے۔"
اطلاعات کے مطابق سیکرٹ سروس کے ایک ایجنٹ اور پی بی ایس او کے ایک نائب نے مشتبہ شخص پر فائرنگ کی۔ تاہم اس واقعے میں کوئی سکیورٹی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ واقعے کے وقت سیکرٹ سروس کا کوئی ایجنٹ جائے وقوع پر موجود نہیں تھا۔
ایف بی آئی، یو ایس سیکرٹ سروس، اور پام بیچ کاؤنٹی شیرف آفس اس واقعے بشمول مسلح شخص کا پس منظر، ممکنہ محرک، اور طاقت کے استعمال جیسے پہلوؤں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایجنسی کی پالیسی کے مطابق، اس واقعے میں شامل رہے سیکرٹ سروس ایجنٹس کو تحقیقات کے نتائج تک معمول کی انتظامی چھٹی پر رکھا جائے گا۔
