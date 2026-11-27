ایران نے کویت ڈرون حملے کو مشکوک قرار دیا، عراقچی نے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کردی
عراقچی نے کویت میں ڈرون واقعے کو جنگ کے لیے وجہ پیدا کرنے کی سازش قرار دیا۔ حملے میں دو اطالوی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔
By ANI
Published : November 27, 2026 at 9:31 AM IST
تہران، ایران: ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جمعرات کے روز کویت میں ڈرون حملے کے نتیجے میں دو اطالوی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس واقعے کو مشکوک اور "جنگ کے لیے وجہ پیدا کرنے کی سازش " قرار دیا۔ انہوں نے اس واقعے میں ایران کے کسی بھی قسم کے ملوث ہونے کی تردید کی اور کویت و اٹلی کو پیشکش کی کہ وہ اس واقعے کے اسباب کا تعین کرنے میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔
جمعرات کو 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا، "میں نے اٹلی اور کویت کے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کی اور کویت میں اطالوی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ مشکوک ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ 'جنگ کی وجہ پیدا کرنے' کی کوشش ہے۔ ہم اس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے کویت اور اٹلی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔" اپنے ٹیلی گرام چینل پر جاری کردہ بیانات میں، عراقچی نے کویتی وزیر خارجہ جراح جابر الاحمد الصباح اور اطالوی وزیر خارجہ انتونیو تاجانی کے ساتھ اپنی ٹیلی فونک گفتگو کی تفصیلات فراہم کیں۔
In calls with my Italian and Kuwaiti counterparts, expressed condolences over deaths of Italian citizens in Kuwait. The incident is suspicious and looks like a precooked recipe for war. We stand ready to cooperate with Kuwait and Italy to determine the cause of the incident.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 26, 2026
کویتی وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے ٹیلی گرام پر جاری بیان کے مطابق، عراقچی نے "کویت پر ایرانی ڈرون حملے کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا" اور اس بات پر زور دیا کہ "اس واقعے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا کوئی کردار نہیں ہے۔" بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے نتیجے میں ہونے والے "جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا" اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ تہران، کویت کے ساتھ مل کر مشترکہ تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ واقعے کی بنیادی وجوہات اور دیگر پہلوؤں کا تعین کیا جا سکے۔ اطالوی وزیر خارجہ تاجانی کے ساتھ گفتگو کے بارے میں ایک الگ بیان میں، عراقچی نے دو اطالوی شہریوں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا اور اطالوی حکومت اور عوام سے تعزیت کی۔
انہوں نے ایران کے خلاف لگائے گئے الزامات کو "بے بنیاد" قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس واقعے میں تہران کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ انہوں نے کویت اور اٹلی کی حکومتوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ایران کی آمادگی کا اظہار کیا تاکہ واقعے کی بنیادی وجوہات کو واضح کیا جا سکے اور اس کے مختلف پہلوؤں کی تحقیقات کی جا سکیں۔ الجزیرہ کے مطابق، جمعرات کے روز کویت میں ایک اہم مقام کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے میں زخمی ہونے کے بعد دو اطالوی ملازمین ہلاک ہو گئے۔
بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس 26 نوفمبر 2026 تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، لاستمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، والذي استهدف اليوم مواقع حيوية باستخدام الطائرات المسيّرة، مما أسفر عن وفاة شخصين من الجنسية الإيطالية، وإصابة مواطن كويتي وشخص من الجنسية الباكستانية، إضافة إلى وقوع أضرار مادية. وتؤكد الوزارة أن هذا العدوان يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً مباشراً لأمنها، وخرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددةً على أن استمراره يمثل تصعيداً خطيراً يهدد استقرار المنطقة، ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد. وتجدد الوزارة التأكيد على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. كما تعرب الوزارة عن خالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها للجمهورية الإيطالية الصديقة، حكومةً وشعباً، إثر وفاة المواطنين الإيطاليين جراء هذا العدوان، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) November 26, 2026
کویت کی وزارتِ دفاع نے ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں، وزارت کے سرکاری ترجمان کرنل سعود عبدالعزیز العطوان نے کہا، "وزارتِ دفاع ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے گہری تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتی ہے۔"
الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، کویتی فوج نے اس سے قبل بتایا تھا کہ ملک کی فضائی حدود میں 'ایران کے جارحانہ ڈرونز' سے نمٹنے کے دوران، ملبہ لگنے سے چار افراد زخمی ہو گئے تھے، جن میں دو اطالوی شہری بھی شامل ہیں۔
دوسری جانب، کویت کی وزارت خارجہ نے ایران کی جانب سے ملک کے خلاف کی گئی کارروائی کو مسلسل اور گھناؤنی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ جمعرات کو جاری ایک بیان میں، وزارت نے بتایا کہ اس حملے میں اہم مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ اس واقعے میں دو اطالوی شہری ہلاک ہوئے، جبکہ ایک کویتی شہری اور ایک پاکستانی شہری زخمی ہوئے۔ حملے کے نتیجے میں املاک کو بھی نقصان پہنچا۔
وزارت نے اس حملے کو ریاست کویت کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے اس اقدام کو کویت کی سلامتی کے لیے براہِ راست خطرہ اور بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت نے مزید اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت، کویت کو اپنی خودمختاری، سلامتی اور اہم بنیادی ڈھانچے کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔
أجرى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية، اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2026، اتصالاً هاتفياً بمعالي السيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية الصديقة، حيث جرى خلال الاتصال إدانة العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف اليوم مواقع حيوية في البلاد باستخدام الطائرات المسيّرة، مما أسفر عن وفاة شخصين من الجنسية الإيطالية. وعبر معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، خلال الاتصال، عن خالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها للجمهورية الإيطالية الصديقة، حكومةً وشعباً، إثر وفاة شخصين من الجنسية الإيطالية جراء هذا العدوان.— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) November 26, 2026
علیحدہ طور پر، کویت کے وزیرِ خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح نے اپنے اطالوی ہم منصب انتونیو تاجانی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے دوست ملک اٹلی سے گہری تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور ایران کی گھناؤنی جارحیت کی مذمت کی۔
Ho appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait. Esprimo, a nome mio e del Governo, profondo cordoglio e rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime. La mia vicinanza va a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 26, 2026
اطالوی وزیرِ اعظم جارجیا میلونی نے 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ انہیں یورپی کونسل کے اجلاس کے دوران ان ہلاکتوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا، "یورپی کونسل کی کارروائی کے دوران، مجھے کویت میں ہونے والے ایک حملے میں دو اطالوی شہریوں کی المناک ہلاکتوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ میں اپنی اور اپنی حکومت کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہوں اور متاثرین کے لواحقین سے تعزیت پیش کرتی ہوں۔ میری ہمدردی اس حملے سے متاثر ہونے والے تمام افراد اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔"
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