لبیک اللّٰہم لبیک: آج وقوفِ عرفہ، میدانِ عرفات میں لاکھوں فرزندانِ اسلام ربِ کریم کے حضور سربسجود
آج 9 ذوالحجہ کو حجاج کرام حج کے رکنِ اعظم وقوفِ عرفہ ادا کرنے کے لیے میدانِ عرفات پہنچ رہے ہیں۔
Published : May 26, 2026 at 10:51 AM IST|
Updated : May 26, 2026 at 11:45 AM IST
مکہ (میدان عرفات سے خورشید احمد وانی کی خصوصی رپورٹ) دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان آج حج کے سب سے عظیم اور بنیادی رکن ’’وقوفِ عرفہ‘‘ کی سعادت حاصل کریں گے۔ روح پرور مناظر، لبیک اللّٰہم لبیک کی صدائیں، آنسوؤں بھری دعائیں اور خشوع و خضوع سے بھرپور عبادات کے ساتھ میدانِ عرفات آج ایک بار پھر ایمان و روحانیت کے عظیم ترین اجتماع کا منظر پیش کر رہا ہے۔
حج 2026 کے مناسک کی ادائیگی کے سلسلے میں حجاج کرام گزشتہ روز قافلوں کی صورت میں مکہ مکرمہ سے منیٰ پہنچے، جہاں انہوں نے نمازِ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ادا کیں اور رات بھر ذکر و اذکار، تلاوتِ قرآن، درود شریف اور عبادات میں مشغول رہے۔ منیٰ کی فضائیں مسلسل ’’لبیک اللّٰہم لبیک‘‘ کی روح پرور صداؤں سے گونجتی رہیں۔
آج 9 ذوالحجہ کو حجاج کرام رکنِ اعظم وقوفِ عرفہ ادا کرنے کے لیے میدانِ عرفات پہنچ رہے ہیں۔ تمام عازمینِ حج نمازِ ظہر سے قبل عرفات پہنچ جائیں گے، جہاں مسجدِ نمرہ میں خطبۂ حج دیا جائے گا۔ اس سال الشیخ علی الحذیفی کو امیرِ حج مقرر کیا گیا ہے۔ خطبۂ حج اردو کے علاوہ 35 زبانوں میں نشر کیا جائے گا تاکہ دنیا بھر کے مسلمان اس عظیم پیغام سے مستفید ہو سکیں۔
اسلامی تعلیمات کے مطابق وقوفِ عرفہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ’’الحج عرفہ‘‘ یعنی ’’حج عرفہ ہی ہے‘‘۔ یہی وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بے شمار انسانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حجاج کرام غروبِ آفتاب تک میدانِ عرفات میں دعاؤں، مناجات، توبہ و استغفار اور ذکرِ الٰہی میں مشغول رہیں گے۔
سعودی حکومت نے شدید گرمی کے باوجود حجاج کی سہولت اور حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مکہ مکرمہ اور عرفات میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے۔ گرمی اور لو کے اثرات سے بچانے کے لیے میدانِ عرفات اور مسجدِ نمرہ میں خصوصی کولنگ سسٹمز، پانی کی پھوار والے پنکھے، سایہ دار راہداریاں اور ٹھنڈے پانی کی فراہمی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔
سعودی وزارتِ امورِ اسلامی نے مسجدِ نمرہ میں اپنی آپریشنل، فنی اور تکنیکی خدمات کو مزید وسعت دی ہے۔ مسجد میں ایک لاکھ 25 ہزار مربع میٹر سے زائد رقبے پر اعلیٰ معیار کے قالین بچھائے گئے ہیں جبکہ درجہ حرارت کم کرنے کے لیے 19 بڑی چھتریاں نصب کی گئی ہیں، جو ماحول کو تقریباً 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد اور اطراف میں 117 جدید مسٹ فین نصب کیے گئے ہیں، جو پانی کی پھوار کے ذریعے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ ایئر کنڈیشننگ اور وینٹیلیشن کے نظام کو بھی جدید بنایا گیا ہے، جبکہ حجاج کو ٹھنڈا پانی فراہم کرنے کے لیے 70 بڑے کولنگ یونٹس نصب کیے گئے ہیں، جن سے فی گھنٹہ ایک لاکھ 40 ہزار سے زائد عازمین مستفید ہو سکیں گے۔
رش کو منظم رکھنے کے لیے مسجدِ نمرہ میں داخلے اور اخراج کے 72 دروازے مختص کیے گئے ہیں جبکہ 150 ڈیجیٹل اسکرینوں کے ذریعے رہنمائی پیغامات نشر کیے جا رہے ہیں۔ مختلف زبانوں میں شرعی سوالات کے جوابات دینے کے لیے ویڈیو کالنگ پلیٹ فارمز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سعودی وزارتِ صحت نے حجاج کرام کو ’’میڈیکل آئی ڈی بریسلٹ‘‘ پہننے کی ہدایت دی ہے تاکہ ہنگامی حالات میں طبی امداد فراہم کرنے والی ٹیمیں فوری طور پر مریض کی صحت سے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔
وقوفِ عرفہ کے بعد حجاج کرام غروبِ آفتاب کے فوراً بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے اور رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ 10 ذوالحجہ کو حجاج جمرات میں شیطان کو کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، حلق کروائیں گے اور پھر طوافِ زیارت ادا کر کے مناسکِ حج مکمل کریں گے۔
میدانِ عرفات میں اس وقت دنیا بھر سے آئے لاکھوں فرزندانِ اسلام امتِ مسلمہ کے اتحاد، امن، فلسطین و کشمیر سمیت مظلوم مسلمانوں کی آزادی، اپنے ممالک کی سلامتی اور پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے خصوصی دعائیں کر رہے ہیں۔ واقعی آج کا دن رحمتوں، مغفرتوں اور قبولیتِ دعا کا عظیم دن ہے، جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔