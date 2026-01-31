عرب اتحادیوں کی امریکہ اور ایران سے تحمل کی اپیل، ٹرمپ کا جوہری پروگرام پر ڈیل کا مطالبہ
ایرانی وزیر خارجہ نے کہاکہ کشیدگی کم کرنے کیلئے بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن امریکہ سے مذاکرات کا کوئی خاص منصوبہ نہیں ہے۔
Published : January 31, 2026 at 7:54 AM IST
واشنگٹن: مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادی اور شراکت دار ایک بار پھر امریکہ اور ایران دونوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ صورت حال سے واقف ایک عرب سفارت کار نے اس بات کی جانکاری دی۔ وہیں ٹرمپ انتظامیہ نے ممکنہ حملے کی وارننگ دیتے ہوئے خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھانے کی بات کہی ہے۔
سعودی عرب، ترکی، عمان اور قطر واشنگٹن اور تہران کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ یہ معاملہ حل کیا جا سکے۔ کیوں کہ دونوں طرف سے کشیدگی پورے خطے میں بڑے پیمانے پر عدم استحکام کا باعث بنے گی اور توانائی کی منڈیوں کو متاثر کرے گی۔ عرب اہلکار نے نجی سفارتی بات چیت کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس کی جانکاری دی۔
عہدیدار نے کہا کہ خطے میں عرب اور مسلم ریاستوں کو خدشہ ہے کہ ایران پر کسی بھی قسم کے امریکی حملے کا تہران فوری جواب دے گا جو کہ ممکنہ طور پر ان کی طرف بھی ہو سکتا یا ان کے ممالک میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے جمعے کو سوشل میڈیا پر کہا کہ انھوں نے واشنگٹن میں سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، سیکریٹری دفاع پیٹ ہیگستھ، خطے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹ کوف اور جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین کے ساتھ واشنگٹن میں "علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو آگے بڑھانے کی کوششوں" پر تبادلہ خیال کیا۔
یہ بھی پڑھیں: یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا
پس پردہ سفارتی دباؤ کے بعد حال ہی میں ٹرمپ نے ایران کے خلاف ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کے لیے اپنے استدلال کو بدلتے ہوئے مظاہرین پر مہلک کریک ڈاؤن کے ردعمل کے بجائے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ ٹرمپ کا یہ بیان ان کے سابقہ بیانات سے تضاد کھاتا ہے کہ جیسا کہ اس کا اصرار رہا ہے کہ جون میں امریکی حملوں میں ایرانی جوہری مقامات کو "مٹا" گیا۔
ٹرمپ کا ایران سے 'جوہری ڈیل' کا مطالبہ
ٹرمپ نے جمعہ کے روز کہا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی امید رکھتے ہیں لیکن صحافیوں سے کہا کہ "اگر ہم کوئی معاہدہ نہیں کر پاتے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔" جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ایران کو کوئی ڈیڈ لائن دی ہے، انہوں نے کہا، ’’صرف وہی جانتے ہیں‘‘۔ انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے اپنی دھمکیوں سے تہران کے حکام کو براہ راست آگاہ کیا تھا لیکن کوئی تفصیلات پیش نہیں کیں۔
انتظامیہ کے دو عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جوہری معاملے پر ٹرمپ کی واپسی کو لازمی طور پر حکمت عملی میں تبدیلی نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ ایران سے نمٹنے کے لیے ایک وسیع تر نقطہ نظر کا حصہ ہے اور امریکہ کے خیال میں یہ اس کے لوگوں اور خطے کے لیے خطرہ ہے۔
ایک اہلکار نے کہا کہ ٹرمپ نے ابتدائی طور پر ایران کے اندر ہونے والے مظاہروں پر توجہ مرکوز کی تھی تاکہ مظاہرین کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ ٹرمپ نے جمعہ کو کہا کہ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دینے سے روکنے کے بارے میں ان کے پہلے انتباہات پر عمل کیا، جس کی انہوں نے تعریف کی، لیکن پھر تسلیم کیا، "بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں۔"
مزید پڑھیں: ایران نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا، کہا۔۔ امریکی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار
ایران کے جوہری پروگرام امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے بڑی تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ اہلکار نے کہا کہ ٹرمپ کا حتمی مقصد اس خطرے کو ختم کرنا ہے۔
"امید ہے کہ ایران جلد ہی 'میز پر آئے گا' اور ایک منصفانہ اور مساوی معاہدے پر بات چیت کرے گا - کوئی جوہری ہتھیار نہیں - جو تمام فریقوں کے لئے اچھا ہے۔" ٹرمپ نے اس ہفتے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ "وقت ختم ہو رہا ہے، یہی لب لباب ہے!"
انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے زور دے کر کہا کہ ٹرمپ کے پاس "تمام اختیارات موجود ہیں۔" اس اہلکار نے اس بارے میں تفصیلات پیش نہیں کیں کہ آیا وائٹ ہاؤس کے پاس ایسے کوئی اشارے ہیں کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کی تعمیر نو کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔
'ایران مذاکرات اور جنگ دونوں کے لیے تیار'
ایران کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن 'جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔' ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعے کو استنبول میں ترک حکام سے ملاقات کے دوران کہا کہ ان کا ملک کشیدگی کو دور کرنے کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن تاحال ان کے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جس طرح مذاکرات کے لیے تیار ہے اسی طرح جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔
ترکی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، ترک صدر رجب طیب اردگان نے جمعہ کے اوائل میں ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران پیش کش کی تھی کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان "سہولت کار" کے طور پر کام کریں۔
(اے پی رپورٹ کچھ ترمیم کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں:
ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر دی دھمکی، کہا: آگے بڑھ رہا ہے دوسرا بحری بیڑا
مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری بیڑے کی آمد، ایران کی 'عدم استحکام' کے خلاف سخت وارننگ
اگر خامنہ ای پر حملہ کیا گیا تو ہم ان کی دنیا کو آگ لگا دیں گے: ایران کی امریکہ کو وارننگ