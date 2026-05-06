'پاکستان آئندہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دے گا'
Published : May 6, 2026 at 9:15 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بدھ کے روز خبردار کیا ہے کہ ان کے ملک کے خلاف مستقبل میں کسی بھی حملے کی صورت میں فوری اور فیصلہ کن جوابی کارروائی کی جائے گی۔ بھارت کے ساتھ چار روزہ فوجی تعطل کے ایک سال مکمل ہونے سے قبل ایک ٹیلیویژن پیغام میں، آصف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے، لیکن وقار، سلامتی اور خودمختاری کے احترام کے ساتھ۔
پہلگام حملے کے بدلے میں جس میں 26 شہری مارے گئے، ہندوستان نے 7 مئی کو آپریشن سندور شروع کیا، جس میں پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان چار روز تک شدید جھڑپیں ہوئیں، جو 10 مئی کو فوجی کارروائی روکنے کے معاہدے پر ختم ہوئیں۔
آصف نے کہا، "آج ہماری فضا، زمین اور سمندر میں جواب دینے کی صلاحیت اس سے زیادہ موثر اور تیز ہے جتنا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔" انہوں نے خبردار کیا کہ مستقبل میں غلط حساب یا غلط حساب کتاب کی صورت میں ردعمل اور بھی تیز اور فیصلہ کن ہوگا۔
انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان نہ صرف جواب دیتا ہے بلکہ نتائج کی سمت کا تعین بھی کرتا ہے، ہمارے خلاف کوئی بھی مہم جوئی صرف دوسری طرف کی کارروائیوں تک محدود نہیں رہے گی، ہم اس کا راستہ، اس کے آغاز اور انجام کا تعین کریں گے۔