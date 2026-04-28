گوتریس نے تمام فریقوں سے آبنائے ہرمز کو بغیر کسی امتیاز کے یا ٹول وصول کیے کھولنے کی اپیل کی
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی تجارت اور اقتصادی استحکام کے لیے بلا رکاوٹ سمندری ٹریفک ضروری ہے۔
Published : April 28, 2026 at 9:29 AM IST
واشنگٹن: اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پیر کے روز آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان عالمی تجارت اور اقتصادی استحکام کے لیے بلا روک ٹوک سمندری ٹریفک ضروری ہے۔
ایک بیان میں، گوتریس نے کہا، "آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کے حقوق اور آزادی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ میں تمام فریقوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آبنائے ہرمز کو کھولیں، بحری جہازوں کو گزرنے دیں، کوئی ٹول نہیں، کوئی امتیاز نہیں، تجارت کو دوبارہ شروع ہونے دیں، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ محفوظ، بلا روک ٹوک راستہ ایک اقتصادی اور انسانی ضرورت ہے۔"
Navigational rights & freedoms through the Strait of Hormuz must be respected.— António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2026
I appeal to the parties:
Open the Strait.
Let ships pass. No tolls. No discrimination.
Let trade resume.
Let the global economy breathe.
Safe, unimpeded passage is an economic & humanitarian…
امریکہ ایسی حرکتوں کو قبول نہیں کرے گا
دریں اثنا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے ذریعے جہاز رانی کو ریگولیٹ کرنے یا منیٹائز کرنے کی ایران کی مبینہ کوششوں پر کڑی تنقید کی۔ فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، روبیو نے خبردار کیا کہ امریکہ ایسی حرکتوں کو قبول نہیں کرے گا اور وہ بین الاقوامی راستے کو کنٹرول کرنے کے مترادف ہوگا۔
رسائی پر پابندیوں کو معمول پر لانے کے لیے اقدام مسترد
انہوں نے کہا، "اگر آبنائے ہرمز کھولنے سے ان کا مطلب ہے کہ 'جی ہاں، آبنائے ہرمز اس وقت تک کھلے ہیں جب تک آپ ایران کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم سے اجازت لیں ورنہ ہم آپ کو اڑا دیں گے اور ہمیں ادائیگی کریں گے؟' یہ آبنائے ہرمز نہیں کھول رہا ہے یہ ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے جس میں رسائی پر پابندیوں کو معمول پر لانے کے لیے کسی اقدام کو مسترد کر دیا ہے۔
حالیہ ہفتوں میں آبنائے ہرمز کے ارد گرد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس سے عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کا سلسلہ متاثر ہوا ہے۔ یہ تنگ راستہ دنیا کے سب سے اہم سمندری چوکیوں میں سے ایک ہے، جو عالمی تیل کی ترسیل کے ایک اہم حصے کو سنبھالتا ہے۔
سمندری ٹریفک کو دوبارہ شروع کرنے کی فوری ضرورت
اس سے قبل کیئر اسٹارمر اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فون پر بات چیت کے دوران آبنائے ہرمز کے ذریعے سمندری ٹریفک کو دوبارہ شروع کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے طویل رکاوٹ کے ممکنہ اقتصادی نتائج پر روشنی ڈالی، جس میں دنیا بھر میں زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات بھی شامل ہیں۔
آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے حاصل کی گئی ٹرانزٹ فیس
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے جاری سفارتی اور سکیورٹی کوششیں جاری ہیں، جس میں فوجی منصوبہ بندی پر حالیہ مذاکرات کے بعد برطانیہ اور فرانس کے درمیان مشترکہ اقدام بھی شامل ہے۔ دریں اثنا، ایران کے سرکاری میڈیا، پریس ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے نئے متعارف کرائے گئے ٹرانزٹ فیس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ملک کے مرکزی بینک میں جمع کر دیا گیا ہے۔