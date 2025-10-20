پاکستان میں ایک اور بڑا حملہ، پانچ فوجی ہلاک، متعدد زخمی، کم از کم آٹھ عسکریت پسند مارے گئے
پاکستان کے صوبہ خیبرپختونخوا میں دہشت گردوں نے ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پانچ فوجی ہلاک ہوگئے۔
Published : October 20, 2025 at 6:52 PM IST
پشاور: پاکستان کے شورش زدہ صوبہ خیبرپختونخوا میں ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، پیر کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے عسکریت پسندوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سوئی ناردرن گیس پائپ لائن پر تعینات سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ میں کم از کم پانچ نیم فوجی اہلکار ہلاک اور ایک درجن کے قریب زخمی ہوئے۔
پولیس حکام کے حوالے سے رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں کوٹ لالو کے قریب سرکاری گیس کمپنی ایس این جی پی ایل کی ایک ٹیم کی حفاظت پر مامور فوجیوں پر فائرنگ کی۔ پولیس نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ میں کم از کم آٹھ عسکریت پسند مارے گئے۔
حکام نے بتایا کہ ٹی ٹی پی کے عسکریت پسند گیس پائپ لائن منصوبے کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جس کا مقصد خیبر پختونخوا کے لوگوں کو توانائی، روزگار اور ضروری خدمات فراہم کرنا ہے۔
دہشت گردوں کے حملے میں متعدد سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ حکام نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان کے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال (سی ایم ایچ) میں داخل کرایا گیا ہے۔
اس سے قبل کالعدم دہشت گرد گروپ ٹی ٹی پی نے خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں حملہ کیا تھا جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر سمیت 11 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ اس دہشت گردانہ حملے نے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تنازع کو جنم دیا۔ پاکستانی فوج نے افغانستان میں کئی مقامات پر فضائی حملے کیے۔