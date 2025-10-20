ETV Bharat / international

پاکستان میں ایک اور بڑا حملہ، پانچ فوجی ہلاک، متعدد زخمی، کم از کم آٹھ عسکریت پسند مارے گئے

پاکستان کے صوبہ خیبرپختونخوا میں دہشت گردوں نے ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پانچ فوجی ہلاک ہوگئے۔

پاکستان میں ایک اور بڑا حملہ، پانچ فوجی ہلاک، متعدد زخمی
پاکستان میں ایک اور بڑا حملہ، پانچ فوجی ہلاک، متعدد زخمی (File Photo AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2025 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پشاور: پاکستان کے شورش زدہ صوبہ خیبرپختونخوا میں ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، پیر کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے عسکریت پسندوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سوئی ناردرن گیس پائپ لائن پر تعینات سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ میں کم از کم پانچ نیم فوجی اہلکار ہلاک اور ایک درجن کے قریب زخمی ہوئے۔

پولیس حکام کے حوالے سے رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں کوٹ لالو کے قریب سرکاری گیس کمپنی ایس این جی پی ایل کی ایک ٹیم کی حفاظت پر مامور فوجیوں پر فائرنگ کی۔ پولیس نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ میں کم از کم آٹھ عسکریت پسند مارے گئے۔

حکام نے بتایا کہ ٹی ٹی پی کے عسکریت پسند گیس پائپ لائن منصوبے کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جس کا مقصد خیبر پختونخوا کے لوگوں کو توانائی، روزگار اور ضروری خدمات فراہم کرنا ہے۔

دہشت گردوں کے حملے میں متعدد سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ حکام نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان کے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال (سی ایم ایچ) میں داخل کرایا گیا ہے۔

اس سے قبل کالعدم دہشت گرد گروپ ٹی ٹی پی نے خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں حملہ کیا تھا جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر سمیت 11 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ اس دہشت گردانہ حملے نے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تنازع کو جنم دیا۔ پاکستانی فوج نے افغانستان میں کئی مقامات پر فضائی حملے کیے۔

یہ بھی پڑھیں:

"ہم دہشت گردوں کو تباہ کر دیں گے،" پاک آرمی چیف عاصم منیر نے طالبان کو کیا خبردار

افغانستان کا پاکستان پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، فضائی حملوں میں تین کرکٹرز سمیت 10 افغان ہلاک

فتنہ الخوارج کیا ہے، پاکستان اسے دہشت گرد گروہ ٹی ٹی پی کے لیے کیوں استعمال کرتا ہے؟ جانئے مکمل تفصیل

TAGGED:

MAJOR ATTACK IN PAKISTAN
FIVE SOLDIERS KILLED IN PAKISTAN
TTP ATTACK PAKISTAN SOLDIERS
KHYBER PAKHTUNKHWA
ATTACK IN PAKISTAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.