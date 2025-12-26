دیپو چندر داس کے قتل کے بعد بنگلہ دیش میں ایک اور ہندو شخص کی موب لنچنگ
بنگلہ دیش میں مشتعل ہجوم نے بھتہ خوری کے الزام میں ایک ہندو شخص کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔
Published : December 26, 2025 at 7:17 AM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش میں مشتعل ہجوم نے بھتہ خوری کے الزام میں ایک اور ہندو شخص کو مار مار کر ہلاک کردیا۔ یہ واقعہ ضلع میمن سنگھ میں دیپو چندر داس کو مار مار کر آگ لگانے کے چند دن بعد پیش آیا ہے۔
مقامی اخبار ڈیلی اسٹار کے مطابق امرت منڈل نامی شخص کو بدھ کی رات تقریباً 11 بجے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ (مقامی وقت) راجباڑی کے پنگشا سب ڈسٹرکٹ کے کلیموہر یونین کے ہوسینڈانگا گاؤں میں بھتہ خوری کے الزام میں قتل کیا گیا۔ مقتول کو سمراٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اطلاع ملنے پر پولیس کل رات جائے وقوعہ پر پہنچی اور سمراٹ کو تشویشناک حالت میں بچالیا۔
اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (اے ایس پی) دبرتا سرکار نے جمعرات کو میڈیا کو بتایا کہ اسے پنگشا سب ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمپلیکس لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے تقریباً دو بجے مردہ قرار دے دیا۔
ڈیلی اسٹار کی ایک رپورٹ کے مطابق پولیس نے اس کیس کے سلسلے میں محمد سلیم کو گرفتار کر کے دو ہتھیار، ایک پستول اور ایک بندوق برآمد کر لی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سمراٹ کے خلاف پنگشا پولیس اسٹیشن میں کم از کم دو مقدمات درج ہیں جن میں قتل کا ایک مقدمہ بھی شامل ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سمراٹ نے ایک جرائم پیشہ گروہ بنا رکھا تھا اور طویل عرصے سے بھتہ خوری اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا۔
بھارت میں طویل عرصے تک روپوش رہنے کے بعد، وہ حال ہی میں وطن واپس آیا اور مبینہ طور پر گاؤں کے رہائشی شاہد الاسلام سے بھتہ کی رقم کا مطالبہ کیا۔ کل (بدھ) رات سمراٹ اور اس کا گروپ رقم لینے شاہد الاسلام کے گھر گئے تھے۔ جب گھر والوں نے شور مچایا تو مقامی لوگ جائے وقوعہ پر پہنچے اور سمراٹ کی پٹائی کی۔ ڈیلی اسٹار کے مطابق اس کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے جبکہ سلیم اسلحے سمیت پکڑا گیا۔
اس سے قبل منگل کو ہندوستان نے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کو ایک ہفتے میں دوسری بار طلب کیا تھا۔ پڑوسی ملک میں بھارت کے خلاف بڑھتے ہوئے واقعات پر کشیدہ تعلقات کے درمیان یہ بات سامنے آئی ہے۔ یہ سمن بنگلہ دیش کے ضلع میمن سنگھ میں دیپو چندر داس کے قتل کے بعد آیا ہے، جس نے ایک بار پھر ملک میں اقلیتوں کے تحفظ پر سوالات اٹھائے ہیں۔
بنگلہ دیش کے تعلیمی مشیر سی آر ابرار نے عبوری حکومت کی جانب سے دیپو داس کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ہمدردی کا اظہار کیا اور مدد کا یقین دلایا۔ 27 سالہ دیپو داس کے بہیمانہ قتل نے بھارت میں بھی مظاہروں کو جنم دیا ہے۔ دیپو داس کی لاش کو پھانسی دے کر آگ لگا دی گئی تھی۔
