سابق برطانوی شہزادہ اینڈریو کو ایپسٹین کے ساتھ تعلقات کے شبہ میں گرفتار کیا گیا، گھنٹوں قید میں گزارے
برطانوی پولیس نے سابق برطانوی شہزادے اینڈریو کو ایپسٹین کو خفیہ دستاویزات بھیجنے کے شبے میں گرفتارکیا تھا۔
Published : February 20, 2026 at 7:02 AM IST
لندن: سابق شہزادہ اینڈریو کو جمعرات کو برطانوی پولیس نے جیفری ایپسٹین کے ساتھ روابط سے متعلق عوامی دفتر میں بدانتظامی کے شبہ میں گرفتار کیا اور گھنٹوں تک حراست میں رکھا، یہ ایک ایسے ملک میں ایک غیر معمولی اقدام ہے جہاں حکام نے کبھی شاہی خاندان کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کی تھی۔
تقریباً چار صدیوں میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی سینئر برطانوی شاہی فرد کو گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری نے یہ واضح کر دیا کہ برطانیہ میں حالیہ برسوں میں بادشاہت کا احترام کم ہوا ہے۔
کنگ چارلس سوم نے اینڈریو ماؤنٹ بیٹن-ونڈسر کی گرفتاری پر صرف ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
ٹیمز ویلی پولیس فورس نے کہا کہ ماؤنٹ بیٹن ونڈسر کو جمعرات کی شام، مشرقی انگلینڈ میں واقع ان کے گھر پر نظر بند کیے جانے کے تقریباً 11 گھنٹے بعد رہا کر دیا گیا۔ ان کی تصویر شاہی سینڈرنگھم اسٹیٹ کے قریب پولیس اسٹیشن سے نکلنے والی گاڑی میں لی گئی۔
پولیس نے کہا کہ انھیں تفتیش کے تحت چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی اینڈریو پر نہ تو کوئی فرد جرم عائد کی گئی ہے اور نہ ہی انھیں بری کیا گیا ہے۔
66 سالہ ماؤنٹ بیٹن ونڈسر اس ماہ کے شروع میں ونڈسر کیسل کے قریب اپنے دیرینہ گھر سے بے دخل کیے جانے کے بعد نورفولک میں بادشاہ کی نجی جائیداد میں منتقل ہو گئے۔
پولیس نے پہلے کہا تھا کہ وہ ان رپورٹس کا "تجزیہ" کر رہے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن ونڈسر نے 2010 میں ایک امیر سرمایہ کار اور سزا یافتہ جنسی مجرم ایپسٹین کو تجارتی معلومات بھیجی تھیں۔ اس وقت سابق شہزادہ بین الاقوامی تجارت کے لیے برطانیہ کے خصوصی ایلچی تھے۔ گزشتہ ماہ کے آخر میں امریکی محکمہ انصاف نے ایپسٹین کے بارے میں امریکی تحقیقات کے لاکھوں صفحات پر مشتمل دستاویزات جاری کی ہیں جس میں اینڈریو اور ایپسٹین کے درمیان خط و کتابت بھی شامل ہے۔
اسسٹنٹ چیف کانسٹیبل اولیور رائٹ نے ایک بیان میں کہا کہ، "ایک مکمل تشخیص کے بعد، ہم نے اب عوامی دفتر میں بدانتظامی کے اس الزام کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔"
ماؤنٹ بیٹن ونڈسر نے ایپسٹین کے ساتھ اپنی وابستگی میں کسی غلط کام کی مسلسل تردید کی ہے۔
جمعرات کو جن الزامات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں وہ ورجینیا گیفری کی طرف سے لگائے گئے الزامات سے الگ ہیں، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے 2001 میں شہزادے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے برطانیہ اسمگل کیا گیا تھا، جب وہ محض 17 سال کی تھیں۔
ماؤنٹ بیٹن ونڈسر کی خط و کتابت کے بارے میں خدشات کے علاوہ، امریکہ کی طرف سے جاری کردہ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین نے اپنے نجی جیٹ کو برطانیہ آنے اور جانے والی خواتین کو ٹریفک کے لیے استعمال کیا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اینڈریو کی گرفتاری کو شرمناک اور انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے واشنگٹن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ "میرے خیال میں یہ شاہی خاندان کے لیے بہت برا ہے۔"
ان دستاویزات نے برطانوی سیاست کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو پیٹر مینڈیلسن کو امریکہ میں سفیر مقرر کرنا بھاری پڑ گیا ہے کیونکہ کاغذات میں انکشاف ہوا کہ پیٹر مینڈیلسن کا ایپسٹین کے ساتھ پہلے سے زیادہ لمبا اور قریبی تعلق تھا۔
لندن کی میٹروپولیٹن پولیس سروس نے کہا ہے کہ وہ ایپسٹین کے ساتھ مینڈیلسن کی اپنی خط و کتابت سے متعلق عوامی دفتر میں بدانتظامی کے الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مینڈیلسن کو ستمبر میں امریکہ میں بطور سفیر برطرف کر دیا گیا تھا۔
یہ ایپسٹین کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن ونڈسر کا رشتہ ہے جس نے اسکینڈل کو بکنگھم پیلس کے دروازے تک پہنچایا اور بادشاہت کی حمایت کو کمزور کرنے کی دھمکی دی۔
آخری بار ایک سینئر برطانوی شاہی کو تقریباً 400 سال قبل کنگ چارلس اول کے دور میں گرفتار کیا گیا تھا جس میں شاہی خاندان اور پارلیمنٹ کے درمیان طاقت کی بڑھتی ہوئی کشمکش دیکھی گئی تھی۔
جب بادشاہ نے 1642 میں ہاؤس آف کامنز میں قانون سازوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو، دشمنی خانہ جنگی میں بدل گئی جس کا اختتام اولیور کروم ویل کی پارلیمانی افواج کی فتح کے ساتھ ہوا۔
چارلس اول کو گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلایا گیا، انہیں سنگین غداری کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور 1649 میں سر قلم کر دیا گیا۔
ایپسٹین سے ماؤنٹ بیٹن ونڈسر کے روابط کے بارے میں خدشات نے شاہی خاندان کو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے پریشان کر رکھا ہے۔
