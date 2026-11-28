مشرقی افغانستان کے ایک اسکول میں دھماکہ: 7 افراد جاں بحق، 90 سے زائد زخمی
سوشل میڈیا پر جاری فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ گاڑیاں زخمی بچوں کو اسد آباد کے ایک ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لارہی ہیں۔
Published : November 28, 2026 at 7:10 PM IST
کابل: مشرقی افغان صوبے کنڑ میں ہفتے کے روز ایک اسکول میں ہونے والے دھماکے میں سات افراد جاں بحق اور 90 سے زائد زخمی ہو گئے۔ صوبے کے ڈائریکٹر اطلاعات و ثقافت نے بتایا کہ بظاہر یہ دھماکہ اسکول کے قریب واقع بارودی مواد کے ایک ڈپو سے شروع ہوا۔ سمیع الحق نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق صوبائی دارالحکومت اسد آباد کے مضافات میں واقع اس اسکول میں دھماکہ کان کنی کی کمپنیوں کے بارودی مواد ذخیرہ کرنے والے ڈپو میں غفلت کے باعث پیش آیا۔ ان کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ زخمیوں میں سے 15 افراد تاحال اسپتال میں زیرِ علاج ہیں، جبکہ باقی افراد کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کنڑ صوبائی پولیس ہیڈ کوارٹر کے ترجمان فرید دہقان نے بتایا تھا کہ دھماکہ صبح 10 بجے اسد آباد کے مضافاتی علاقے اندر سیر کے ایک اسکول میں ہوا۔ واضح رہے کہ اگست میں بھی افغان دارالحکومت کابل کے ایک اسکول کمپلیکس پر دستی بم حملے میں 9 سے 14 سال کی عمر کے 40 سے زائد بچے زخمی ہو گئے تھے۔
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سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیاں زخمی بچوں کو اسد آباد کے ایک ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول کی عمارت کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، جن میں عمارت کا کچھ حصہ منہدم دکھائی دے رہا ہے۔ افغانستان میں کان کنی ایک بڑی صنعت ہے۔