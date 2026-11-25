پابندیوں اور ناکہ بندیوں کا دور ختم ہو چکا، ایرانی قانون ساز کا بیان، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا دیا مشورہ
امریکہ نے مشرقِ وسطیٰ میں اپنے شہریوں کو ایرانی حمایت یافتہ حوثی فورسز کی جانب سے حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خبردار کیا ہے۔
By ANI
Published : November 25, 2026 at 1:58 PM IST
تہران، ایران: ایرانی قانون ساز ابراہیم عزیزی نے زور دے کر کہا ہے کہ پابندیوں اور ناکہ بندیوں کا دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک اب محض خاموش تماشائی نہیں رہے گا بلکہ وہ باہمی تعاون کو مضبوط بنا کر اس کا جواب دے رہا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں عزیزی نے لکھا، "پابندیوں اور ناکہ بندیوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے گا، قوم اپنے تعاون کے دائرہ کار کو وسیع کر کے اس کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ آپ اسے جو چاہیں نام دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا اب ایک نئے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ آپ کی اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، عالمی سطح پر آپ کا کردار نمایاں طور پر کم ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے!"
The era of sanctions and blockades is over. Countries will no longer stand by and watch; they are pushing back by expanding cooperation. Call it whatever you like; the reality remains unchanged: a new world order is governing the globe, and in the wake of your failures, your role is smaller than ever. We'll see what happens!— ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) November 24, 2026
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ نے تہران کے خلاف اقتصادی پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں، جس نے ایران کی معیشت کو شدید متاثر کیا ہے۔
Trump and his defeated team’s plans to blockade Iran are as delusional and futile as their failed war strategy. The Iranian nation, armed forces, and the entire state apparatus remain firmly determined to break the blockade and respond with full force to any new aggression.— محسن رضایی (@ir_rezaee) November 24, 2026
دوسری جانب، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری میجر جنرل محسن رضائی نے کہا کہ ان کا ملک امریکہ کی جانب سے عائد کردہ کسی بھی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبوں کو "خیالی اور بے سود" قرار دے کر مسترد کر دیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ ایران کا محاصرہ کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے، امریکی انتظامیہ کی ان سابقہ جنگی حکمت عملیوں سے مختلف نہیں ہیں جو پہلے ہی ناکام ہو چکی ہیں۔
رضائی نے 'ایکس' پر لکھا، "ایران کا محاصرہ کرنے کے لیے ٹرمپ اور ان کی شکست خوردہ ٹیم کے منصوبے اتنے ہی خیالی اور بے سود ہیں جتنی کہ ان کی ناکام جنگی حکمت عملیاں۔ ایرانی قوم، اس کی مسلح افواج اور پورا ریاستی نظام اس ناکہ بندی کو توڑنے اور کسی بھی نئی جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دینے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔" امریکی محکمہ خزانہ نے 'آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ' کے تحت نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد ایران کے مالیاتی ڈھانچے کو درہم برہم کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی ذرائع کے ذریعے غیر ملکی کرنسی تک اس کی رسائی کو محدود کرنا ہے۔
Middle East: Americans in the Middle East should exercise heightened vigilance due to the increased threat of armed attacks by Iranian-supported Houthis and Iranian efforts to target U.S. government officials and facilities in the region. Be aware of potential alerts, flight cancellations, airspace closures, and travel disruptions. Iran has launched attacks targeting U.S. assets in both Bahrain and Kuwait, and Iranian-supported Houthis have engaged in hostilities against Saudi Arabia, including attacks on civilian airports and other critical infrastructure resulting in civilian casualties and severe travel disruptions. The hostilities have the potential to escalate rapidly. Read the latest country-specific alerts at https://t.co/ouQakQVHet— TravelGov (@TravelGov) November 24, 2026
امریکہ نے مشرقِ وسطیٰ میں اپنے شہریوں کو حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خبردار کیا:
منگل کے روز (مقامی وقت کے مطابق)، امریکی محکمہ خارجہ نے مشرقِ وسطیٰ میں موجود امریکی شہریوں پر زور دیا کہ وہ انتہائی احتیاط برتیں۔ محکمہ خارجہ نے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کی جانب سے مسلح حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرے، نیز خطے میں امریکی سرکاری عہدیداروں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ایران کی کوششوں کا حوالہ دیا ہے۔
خطے میں قائم اپنے سفارت خانوں کے ذریعے جاری کردہ بیانات میں، محکمہ خارجہ نے امریکیوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیکیورٹی انتباہات، پروازوں کی منسوخی، فضائی حدود کی بندش اور سفر میں ممکنہ رکاوٹوں کے حوالے سے چوکس رہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے، "مشرقِ وسطیٰ میں موجود امریکیوں کو انتہائی احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی فورسز کی جانب سے مسلح حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور ایران خطے میں امریکی سرکاری عہدیداروں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیکیورٹی انتباہات، پروازوں کی منسوخی، فضائی حدود کی بندش اور سفر میں رکاوٹوں کے حوالے سے چوکس رہیں۔"
محکمہ خارجہ نے مزید نشاندہی کی کہ ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے ہیں۔ دریں اثنا، ایران کی حمایت یافتہ حوثی فورسز نے سعودی عرب کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کی ہیں، جن میں شہری ہوائی اڈوں اور دیگر اہم بنیادی ڈھانچے پر حملے شامل ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں عام شہریوں کا جانی نقصان ہوا ہے اور سفر کے نظام میں شدید خلل پڑا ہے۔
سعودی سول ڈیفنس کے مطابق، آج (منگل کو) سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 'فنانشل سینٹر' کی ایک عمارت کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حملہ یمن سے تعلق رکھنے والے حوثی گروپ نے کیا ہے۔ اس واقعے میں مجموعی طور پر 11 افراد زخمی ہوئے، جن میں دو ہندوستانی شہری بھی شامل ہیں۔
ایران نے آبنائے ہرمز کے اوپر امریکی ایم کیو-9 اور 'لوکاس' ڈرونز مار گرائے
ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے آبنائے ہرمز کے اوپر دو امریکی بغیر پائلٹ کے طیارے مار گرائے ہیں جن میں ایک ایم کیو-9 ڈرون اور ایک 'لوکاس' خودکش ڈرون شامل ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے 'آئی آر آئی بی' کے مطابق، فوج نے بتایا ہے کہ ایک امریکی 'لوکاس' خودکش ڈرون کو آبنائے ہرمز کے مغربی حصے میں روکا اور تباہ کیا گیا، جبکہ ایک ایم کیو-9 ڈرون کو اس اہم آبی گزرگاہ کے مشرقی حصے میں مار گرایا گیا۔
یہ دعوے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تہران مسلسل واشنگٹن کی فوجی موجودگی اور ملک پر عائد معاشی پابندیوں کو چیلنج کرتا رہا ہے۔
قطر کی امریکہ اور ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، کہا۔۔سفارت کاری ہی واحد قابلِ عمل راستہ:
قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد بن محمد الانصاری نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیشِ نظر، قطر نے تمام فریقین سے تحمل برتنے اور سفارت کاری کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس بحران کے حل کے لیے بات چیت ہی واحد عملی راستہ ہے۔ منگل کے روز وزارت خارجہ کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے، الانصاری نے زور دیا کہ خطے کے تمام فریقین کے حوالے سے قطر کے موقف کی بنیاد اس کی اپنی خودمختاری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ قطر کسی بھی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا اور اپنی خودمختاری اور آزادی کے دفاع کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔
انہوں نے کہا کہ قطر ایک ایسے اجتماعی علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کے قیام کا حامی ہے جو تمام فریقین کے سیکیورٹی چیلنجوں اور خدشات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس طرح پورے خطے میں استحکام کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ الانصاری نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی سلامتی کو برقرار رکھنے اور خطے کو جنگ کے دہانے پر جانے سے روکنے کے لیے ایسا فریم ورک ناگزیر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پائیدار استحکام کے حصول کے لیے بنیادی مسائل، بالخصوص مسئلہ فلسطین کو حل کرنا ضروری ہے۔
ایران کے ساتھ قطر کے تعلقات کے حوالے سے، الانصاری نے ایران کو ایک بڑی علاقائی طاقت قرار دیا جس کے ساتھ قطر کے دیرینہ تاریخی تعلقات ہیں، جن میں تجارت، ثقافت اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ قطر نے ہمیشہ دشمنی کے بجائے سفارت کاری اور بات چیت کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کی حمایت کی ہے۔
واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے، الانصاری نے کہا کہ قطر چاہتا ہے کہ بات چیت کا عمل جاری رہے اور متعلقہ فریقین کے ساتھ براہ راست رابطوں کے ذریعے آگے بڑھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ قطر متعلقہ فریقین کے ساتھ باقاعدہ ملاقاتیں کر رہا ہے، رابطے میں ہے اور خیالات کا تبادلہ کر رہا ہے۔
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