جنگ کے بیچ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران نے جنگ بندی کی درخواست کی، تہران نے بتایا 'جھوٹا'
ٹرمپ نے کہا کہ نئی حکومت کے صدر جو اپنے پیشرو سے نمایاں طور پر زیادہ سمجھدار ہیں
Published : April 2, 2026 at 8:03 AM IST
جاری تنازع کے درمیان امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے یہ بیان ٹروتھ سوشل پر دیا۔
ٹروتھ سوشل پر بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے ایک نیا دعویٰ پیش کیا کہ ایران کی۔انہوں نے ابھی امریکہ سے جنگ بندی کے لیے کہا ہے۔"انہوں نے کہا کہ جب ملک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکہ ایران کی تجویز پر نظرثانی کرے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ دو یا تین ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف فضائی حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای شہید ہو گئے۔ اس کے بعد صورتحال تیزی سےآگے بڑھی۔
جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور عالمی معیشت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ تاہم ٹرمپب جن کی تنازعات کے حوالے سے بیان بازی محاذ آرائی سے مفاہمت کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ منگل کی رات دیر گئے کہا کہ لڑائی دو ہفتوں یا شاید تین ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔
ٹرمپ کے دعوے پر ایران کا رد عمل
ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ اس نے امریکہ سے جنگ بندی کی گزارش کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ’جھوٹا اور بے بنیاد‘ ہے۔
ایران کے سرکاری ٹی وی پر جاری کیے گئے ایک بیان میں وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی۔
واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گذشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ 'ایران کے 'نئے صدر' نے ان سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے، تاہم وہ اس درخواست پر آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد ہی غور کریں گے۔'
امریکی صدر کی اس پوسٹ سے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ 'نئے صدر' سے مراد نئے سربراہ اعلیٰ ہیں یا کوئی اور۔ قابل ذکر ہے کہ مسعود پیزشکیان سنہ 2024 سے ہی ایران کے صدر ہیں۔