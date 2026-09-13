بک گیا امریکی صدر ٹرمپ کے بچپن کا گھر، رینوویشن کے بعد کروڑوں میں بکا تاریخی مکان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 4 سال کی عمر تک ٹیوڈر اسٹائل کی کوئنز اسٹیٹ میں رہے۔ تفصیل کے لیے پڑھیں پوری خبر۔
Published : September 13, 2026 at 1:10 PM IST
نیویارک، امریکہ : امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بچپن کا گھر بک گیا ہے۔ خبر ہے کہ یہ تاریخی مکان تقریباً 1.93 ملین ڈالر (1.93 Million) میں بکا ہے۔ نیویارک شہر کا یہ گھر کبھی پھپھوندی (Fungus) سے بھرا ہوا اور آوارہ بلیوں کا اڈا بن گیا تھا، جسے رینوویشن (مرمت اور تزئینِ نو) کے بعد ایک ماڈرن گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔
صدر ٹرمپ اپنے بچپن کے 4 سال اس ٹیوڈر اسٹائل کوئنز اسٹیٹ میں رہے۔ ان کے والد اور ڈیولپر فریڈ ٹرمپ نے 1940 میں یہ گھر بنایا تھا۔ خاندان کے پاس کئی سالوں سے یہ گھر نہیں ہے۔ ٹیوڈر اسٹائل میں بنا یہ مکان کافی وقت سے خالی پڑا تھا اور بے حد خستہ حال ہو گیا تھا۔ اس گھر کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ پائپ لائن پھٹ گئی تھی اور پانی کا رساؤ ہو رہا تھا۔
बिक गया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बचपन का घर, रेनोवेशन के बाद करोड़ों में बिका ऐतिहासिक मकान#DonaldTrump #TrumpHouse #US #USnews https://t.co/YReGk3TKZQ— ETVBharat Hindi (@ETVBharatHindi) September 13, 2026
رینوویٹ کرانے کے بعد ہوئی گھر کی ڈیل
اس مکان کو پچھلے سال 2025 میں ایک ڈیولپر ٹامی لن نے قریب 8,35,000 ڈالر میں خریدا تھا۔ اس مکان میں 5 بیڈروم اور 3 باتھ روم بنے ہوئے ہیں۔ ٹامی لن نے اس تاریخی مکان کی رینوویشن میں قریب 8 مہینوں میں 4.78 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ رینوویشن کے بعد اس مکان میں شیف کچن، ہیرنگ بون ووڈ فلورنگ (Herringbone wood flooring) اور اسپا (Spa) جیسے لگژری باتھ روم بنائے گئے ہیں۔ اس کی ساری تفصیلات جمعہ کو ریئل اسٹیٹ ویب سائٹ پر جاری کی گئی ہیں۔ اس مکان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی کئی بار خرید و فروخت ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے 2017 میں امریکی صدر بننے کے بعد اسی مکان کو قریب 2.14 ملین ڈالر میں خریدا تھا۔
ٹرمپ برتھ ہوم کو کرائے پر دے دیا گیا تھا
خریدار 'ٹرمپ برتھ ہوم، ایل ایل سی (LLC)' نام کی ایک کمپنی تھی اور گھر کو کچھ وقت کے لیے ایر بی این بی (Airbnb) پر کرائے پر دے دیا تھا، جس میں ٹرمپ کے قدِ آدم کارڈ بورڈ کٹ آؤٹ کی کاپی، ان کی کتاب 'دی آرٹ آف دی ڈیل' کی کاپی اور ٹرمپ والے پیپلز میگزین کا فریم کیا ہوا کور شامل تھا۔ اسے 2019 میں پھر سے 2.9 ملین ڈالر کی قیمت پر بیچنے کے لیے لسٹ کیا گیا تھا، لیکن یہ بکا نہیں تھا۔
ٹرمپ نے مین ہٹن میں اپنے نام کا ٹرمپ ٹاور بنوایا
صدر ٹرمپ اب 80 برس کے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے امیر بنے۔ انہوں نے مین ہٹن میں اپنے نام کا ٹرمپ ٹاور بنوایا اور دہائیوں تک وہاں رہے، اس سے پہلے کہ انہوں نے اپنی شہرت اور دولت کو سیاست میں لگا دیا۔ صدر کے طور پر، وہ اپنے گھر کی اوور ہالنگ (مرمت) کی نگرانی کر رہے ہیں، وائٹ ہاؤس میں ایک بڑا بال روم جوڑ رہے ہیں اور اوول آفس کو گولڈ پلیٹڈ فکسچر سے سجا رہے ہیں جو ان کی پراپرٹی اور خوبصورتی کی پہچان ہیں۔