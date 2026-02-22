ٹرمپ نہیں جھکے گا، ٹرمپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے کیا انکار، عالمی ٹیرف کی شرح دس فیصد سے بڑھا کر کردی پندرہ فیصد، احکامات فوری طور پر نافذ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ٹیرف کو 15 فیصد تک بڑھا دیا۔
Published : February 22, 2026 at 11:27 AM IST
واشنگٹن: سپریم کورٹ کی جانب سے جھٹکا لگنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ٹیرف 10 فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کرنے کا اعلان کردیا۔ اے ایف پی کے مطابق، یہ نئے ٹیرف کا اعلان امریکی سپریم کورٹ کی طرف سے بڑے پیمانے پر اپنے بڑے ٹیرف کو ختم کرنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔
ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں آنے والی اشیا پر عالمی ٹیرف (محصولات) بڑھا کر 15 فیصد کر رہے ہیں جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گا۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ آؤٹ (Truthout) سماجی پلیٹ فارم پر کہا کہ عدالت کی طرف سے جمعہ کے "انتہائی امریکہ مخالف فیصلے" کا مکمل جائزہ لینے کے بعد، جس میں ان کے ٹیرف پروگرام کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، انتظامیہ درآمدی محصولات کو مکمل طور پر منظور شدہ اور قانونی طور پر جانچے گئے 15 فیصد تک بڑھا رہی ہے۔
ٹرمپ نے کہا تھا کہ کچھ نہیں بدلے گا، بھارت کو ٹیرف ادا کرنا ہوں گے
اس سے قبل، اپنے وسیع ٹیرف کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور بھارت کو ٹیرف ادا کرنا ہوں گے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ٹرمپ نے ملک میں درآمد کی جانے والی اشیا پر نئے عالمی ٹیرف کا اعلان کیا۔ ہندوستان اب پچھلے 18 فیصد کے بجائے 10 فیصد ٹیرف کے تابع ہوگا۔ لیکن اب ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف کو 10 فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ٹرمپ نے قانون کا غلط استعمال کیا
جمعہ کو امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ عدالت نے اپنے 3-6 اکثریتی فیصلے میں کہا تھا کہ ٹرمپ نے ہنگامی قانون کا غلط استعمال کیا اور ٹیرف لگانے میں اپنے اختیار سے تجاوز کیا۔
ٹرمپ نے عالمی تجارت کو متاثر کیا
اپنے فیصلے میں، سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد محصولات عائد کرنے کے لیے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، جس سے عالمی تجارت متاثر ہوئی۔ عدالت نے صدر ٹرمپ کے اپنے اقتصادی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے عالمی ٹیرف کے استعمال کو بھی روک دیا۔
واشنگٹن اور نئی دہلی تجارتی معاہدے پر اثر نہیں
ٹرمپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اس ماہ کے شروع میں واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان اعلان کردہ تجارتی معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کا بھی ذکر کیا۔