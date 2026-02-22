ETV Bharat / international

ٹرمپ نہیں جھکے گا، ٹرمپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے کیا انکار، عالمی ٹیرف کی شرح دس فیصد سے بڑھا کر کردی پندرہ فیصد، احکامات فوری طور پر نافذ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ٹیرف کو 15 فیصد تک بڑھا دیا۔

American President Donald Trump announces hike in US global tariff rate from 10 to 15 percent Urdu News
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 22, 2026 at 11:27 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

واشنگٹن: سپریم کورٹ کی جانب سے جھٹکا لگنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ٹیرف 10 فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کرنے کا اعلان کردیا۔ اے ایف پی کے مطابق، یہ نئے ٹیرف کا اعلان امریکی سپریم کورٹ کی طرف سے بڑے پیمانے پر اپنے بڑے ٹیرف کو ختم کرنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔

ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں آنے والی اشیا پر عالمی ٹیرف (محصولات) بڑھا کر 15 فیصد کر رہے ہیں جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گا۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ آؤٹ (Truthout) سماجی پلیٹ فارم پر کہا کہ عدالت کی طرف سے جمعہ کے "انتہائی امریکہ مخالف فیصلے" کا مکمل جائزہ لینے کے بعد، جس میں ان کے ٹیرف پروگرام کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، انتظامیہ درآمدی محصولات کو مکمل طور پر منظور شدہ اور قانونی طور پر جانچے گئے 15 فیصد تک بڑھا رہی ہے۔

ٹرمپ نے کہا تھا کہ کچھ نہیں بدلے گا، بھارت کو ٹیرف ادا کرنا ہوں گے

اس سے قبل، اپنے وسیع ٹیرف کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور بھارت کو ٹیرف ادا کرنا ہوں گے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ٹرمپ نے ملک میں درآمد کی جانے والی اشیا پر نئے عالمی ٹیرف کا اعلان کیا۔ ہندوستان اب پچھلے 18 فیصد کے بجائے 10 فیصد ٹیرف کے تابع ہوگا۔ لیکن اب ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف کو 10 فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کرنے کا اعلان کیا ہے۔

ٹرمپ نے قانون کا غلط استعمال کیا

جمعہ کو امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ عدالت نے اپنے 3-6 اکثریتی فیصلے میں کہا تھا کہ ٹرمپ نے ہنگامی قانون کا غلط استعمال کیا اور ٹیرف لگانے میں اپنے اختیار سے تجاوز کیا۔

ٹرمپ نے عالمی تجارت کو متاثر کیا

اپنے فیصلے میں، سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد محصولات عائد کرنے کے لیے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، جس سے عالمی تجارت متاثر ہوئی۔ عدالت نے صدر ٹرمپ کے اپنے اقتصادی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے عالمی ٹیرف کے استعمال کو بھی روک دیا۔

واشنگٹن اور نئی دہلی تجارتی معاہدے پر اثر نہیں

ٹرمپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اس ماہ کے شروع میں واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان اعلان کردہ تجارتی معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کا بھی ذکر کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

'بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں؛ یہ جاری ہے،' امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ٹرمپ کا بیان

'ٹرمپ ٹیرف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں' چدمبرم کی امریکی صدر پر تنقید، مودی حکومت کو بھی بنایا نشانہ

امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا،،،،،،،، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا دھچکا

'بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ ایک مشکل امتحان'، ٹرمپ کے بیان کے بعد کانگریس کا پی ایم مودی پر حملہ

بھارت-امریکہ کے بیچ عبوری تجارتی معاہدہ، فریم ورک جاری، نئی دہلی پر ٹیرف 18 فیصد تک کم

امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرمپ کا نئے 10 فیصد عالمی ٹیرف کا اعلان

بھارت امریکہ معاہدہ ٹرمپ نے بھارتی اشیاء پر 25 فیصد اضافی ٹیرف ختم کر دیا

TAGGED:

AMERICAN PRESIDENT DONALD TRUMP
FROM 10 TO 15 PERCENT HIKE
GLOBAL TARIFF BY TRUMP
US TARIFF HIKE ON INDIA
US GLOBAL TARIFF HIKE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.