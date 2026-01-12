ایران میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں 538 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ، تہران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا
امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹوسٹ نیوز ایجنسی نے کہا کہ مرنے والوں میں سے 490 مظاہرین اور 48 سکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔
Published : January 12, 2026 at 8:01 AM IST
دبئی: مغربی ممالک کی ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ ایران میں ملک گیر مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے نتیجے میں کم از کم 538 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ وہیں تہران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے طاقت کا استعمال کرتا ہے تو خطے میں موجود امریکی افواج اور اسرائیل اس کے "جائز اہداف" ہوں گے۔
امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹوسٹ نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ دو ہفتوں کے مظاہروں کے دوران مزید 10,600 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جو حالیہ برسوں میں ہونے والے سب سے پُرتشدد مظاہرے درست ثابت ہوئے ہیں۔ ایجنسی کے مطابق مرنے والوں میں 490 مظاہرین اور 48 سکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔
ایران میں اموات کی تصدیق مشکل
ایران میں انٹرنیٹ بند ہونے اور فون لائنوں کے منقطع ہونے سے بیرون ملک سے مظاہروں کا اندازہ لگانا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آزادانہ طور پر اموات کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے۔ ایران کی حکومت نے ہلاکتوں کے مجموعی اعداد و شمار پیش نہیں کیے ہیں۔
بیرون ملک مقیم افراد کو خدشہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش سے ایران کی سکیورٹی سروسز کو مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اتوار کو ایک بار پھر ملک کے دارالحکومت اور اس کے دوسرے سب سے بڑے شہر میں مظاہرین سڑکوں پر آگئے۔
امریکہ کا ایران کے خلاف رد عمل پر غور
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی قومی سلامتی کی ٹیم ایران کے خلاف ممکنہ ردعمل کی ایک حد پر غور کر رہی ہے جس میں امریکہ یا اسرائیل کے سائبر حملے اور براہ راست حملے شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے اندرونی مباحثوں سے واقف دو افراد کے مطابق جنہیں عوامی طور پر تبصرہ کرنے کا اختیار نہیں تھا اور نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔
ٹرمپ نے اتوار کی رات صحافیوں کو بتایا کہ "فوج اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہم کچھ بہت مضبوط آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔" ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کی دھمکیوں کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ "اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم انہیں اس سطح پر ماریں گے جیسا پہلے کبھی نہیں مارے گئے ہوں گے۔"
ایران کی امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی
اس سے قبل ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایران میں مداخلت یا حملے کی صورت میں امریکی فوج اور اسرائیل پر حملہ کرنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ "مقبوضہ علاقہ" یعنی اسرائیل براہ راست نشانہ ہوگا۔
قالیباف نے کہا کہ "ایران پر حملے کی صورت میں دونوں مقبوضہ علاقے اور خطے میں موجود تمام امریکی فوجی مراکز، اڈے اور جہاز ہمارے جائز اہداف ہوں گے۔" "ہم خود کو کارروائی کے بعد ردعمل تک محدود نہیں سمجھتے اور کسی بھی خطرے کی معروضی علامات کی بنیاد پر کارروائی کریں گے۔" اس دوران ایران کے ارکان پارلیمنٹ ایوان کے ڈائس تک پہنچ گئے اور ’’مرگ بر امریکہ‘‘ کے نعرے لگائے۔
یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ایران مداخلت کے رد عمل میں حملہ شروع کرنے کے بارے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ کیوں کہ جنگ میں جانے کا کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار ایران کے 86 سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے پاس ہوگا۔
واضح رہے کہ ایران نے جون میں قطر میں موجود العدید ایئر بیس پر امریکی افواج کو نشانہ بنایا تھا۔ وہیں امریکی بحریہ کا مشرق وسطیٰ میں قائم 5واں بحری بیڑا بحرین میں تعینات ہے۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے ایک اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان صورت حال کو "قریب سے دیکھ رہا ہے"۔ اہلکار نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ رات کو ایران سمیت دیگر موضوعات پر بات کی۔
اس سے قبل اتوار کی صبح ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے نامہ نگاروں نے اپنے ویڈیوز میں کئی شہروں میں علاقوں اور سڑکوں کو پُرامن دکھایا، حالانکہ ان میں تہران اور مشہد شامل نہیں تھے۔
وہیں ایران کے ایک اعلیٰ سیکورٹی اہلکار علی لاریجانی نے کچھ متشدد مظاہرین پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے "لوگوں کو مارا یا کچھ لوگوں کو جلا دیا، جو کہ داعش کے عمل سے بہت ملتا جلتا ہے"۔
ایران کے اصلاح پسند صدر مسعود پیزشکیان نے اتوار کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں سخت لہجہ اختیار کیا۔ پیزشکیان نے کہا کہ "لوگوں کو مسائل ہیں، انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے مسائل کو دور کریں۔" ’’لیکن فسادیوں کے ایک گروہ کو پورے معاشرے کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔‘‘