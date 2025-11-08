میکسیکو میں اسرائیلی سفیر کو قتل کرنے کا ایرانی منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ
امریکہ اور اسرائیل کے مطابق سفیر عینات کرانز نیگر کو قتل کرنے کی مبینہ سازش گزشتہ سال کے آخر میں رچی گئی تھی۔
Published : November 8, 2025 at 7:38 AM IST
واشنگٹن: اسرائیلی اور امریکی حکام نے جمعہ کو دعویٰ کیا کہ میکسیکو کے حکام نے امریکہ اور اسرائیلی انٹیلی جنس ایجنسیوں کی مدد سے میکسیکو میں اسرائیلی سفیر کو قتل کرنے کی ایران کی مبینہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ تاہم میکسیکو کے حکام نے اس طرح کی سازش کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔
امریکی حکام نے بتایا کہ سفیر عینات کرنز نیگر کو قتل کرنے کی سازش گذشتہ سال کے آخر میں رچی گئی تھی اور اس سال کے وسط میں اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔
انٹیلی جنس کی حساس نوعیت کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حکام نے کہا کہ یہ سازش رچی گئی تھی اور اب اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
انہوں نے اس بارے میں تفصیلات پیش نہیں کیں کہ پلاٹ کا پتہ کیسے لگایا گیا یا اسے کیسے ناکام بنایا گیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے کہا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔
اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ "ہم میکسیکو میں سکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایران کی طرف سے ہدایت کردہ دہشت گرد نیٹ ورک کو ناکام بنایا جو میکسیکو میں اسرائیلی سفیر پر حملہ کرنا چاہتا تھا"۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ "اسرائیلی سکیورٹی اور انٹیلی جنس کمیونٹی دنیا بھر میں سکیورٹی اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ساتھ مکمل تعاون برقرار رکھنے کے ساتھ ایران اور اس کے پراکسیز کی طرف سے دنیا بھر میں اسرائیلی اور یہودی اہداف کے خلاف دہشت گردی کے خطرات کو ناکام بنانے کے لیے انتھک کام جاری رکھے گی۔"
وہیں میکسیکو کے وزارت خارجہ اور وزرت داخلہ نے جمعہ کو دیر گئے ایک مختصر مشترکہ بیان کہا کہ "ان کے پاس میکسیکو میں اسرائیلی سفیر کے خلاف مبینہ سازش کے حوالے سے کوئی جانکاری نہیں ہے۔"
جب کہ امریکہ کے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے میکسیکو کے بیان پر کوئی وضاحت دیے بغیر کہا کہ "ایران کی بین الاقوامی گھناؤنی سازشیں، جن کا نشانہ امریکہ اور دیگر اقوام کے شہری ہیں، ایک مہذب ریاست کے طرز عمل سے مطابقت نہیں رکھتے۔"
محکمہ نے کہا، "امریکہ ہم خیال حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ بہترین طریقوں اور جانکاریوں کا اشتراک کیا جا سکے۔ ایران کی مہلک سازشوں کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے، ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کیا جا سکے، اور مجرموں کو جوابدہ ٹھہرایا جا سکے۔" وہیں میکسیکو میں اسرائیلی سفارت خانے کے ترجمان نے میکسیکو حکام کے بیان کے جواب میں کہا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔
امریکی حکام میں سے ایک نے انٹیلی جنس دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک افسر حسن ایزدی نے جس کا نام مسعود رہنما بھی ہے، نے وینزویلا میں ایران کے سفیر کے معاون کے طور پر کام کرتے ہوئے دیگر ایرانی اہلکاروں کے ساتھ مل کر اس سازش کی شروعات کی۔ واضح رہے کہ امریکہ طویل عرصے سے ایران پر الزام لگاتا رہا ہے کہ وہ امریکی سرزمین سمیت موجودہ اور سابق امریکی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ اسرائیلیوں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔
