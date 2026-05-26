تمام ہندوستانی عازمین حج رکن اعظم وقوفِ عرفات ادا کرنے کے لیے میدان عرفات پہنچ گئے:سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان
Published : May 26, 2026 at 2:30 PM IST
سعودی عرب: دنیا بھر سے آئے تقریباً 20 لاکھ مسلمان اس وقت منیٰ میں موجود ہیں، ہندوستان سمیت دنیا بھر سے آئے عازمینِ حج نے منیٰ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کیں، منیٰ سے میدانِ عرفات کی جانب اولین قافلوں کی روانگی سر شام شروع ہو گئی۔
آج 9ذوالحج کو عازمینِ حج کا رکن اعظم وقوفِ عرفات ادا کریں گے، آج ظہر کی نماز سے قبل تمام عازمینِ حج میدانِ عرفات پہنچ جائیں گے اور تاریخی مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے۔
خطبہ حج امام مسجد نبوی علی عبد الرحمٰن الحذیفی دیں گے جبکہ غروبِ آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے اور آج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔
واضح رہے کہ وقوف عرفہ حج کا سب سے عظیم رکن ہے، یہاں تک کہ اس رکن کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرار دیا ،اور فرمایا ــ’’الحج عرفۃ‘‘ کہ حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔
سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ہندوستانی عازمین سے متعلق تمام جانکاری شیئر کرتے ہوئے کہا کہ، اس سال ہندوستان کے عازمین کی عرفات کی نقل و حرکت بہت جلد، آرام دہ طریقے سے مکمل ہوئی۔ اب تمام ہندوستانی عازمین عرفات میں اپنے کیمپوں میں ہیں۔
انھوں نے کہا کہ، ہندوستانی عازمین کو بسوں اور ٹرین کے ذریعہ عرفات پہنچایا گیا۔ انھوں نے مزید معلومات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ، تقریباً 50 فیصد عازمین نے میدان عرفات پہنچنے کے لیے بسوں کا استعمال کیا جبکہ 50 فیصد عازمین نے ٹرین سے میدان عرفات تک کا سفر طے کیا۔
ای ٹی وی نمائندہ خورشید وانی سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے تمام عازمین کو حج کی مبارکباد دی اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
