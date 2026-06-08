ایران نے امریکی ڈرون مار گرایا، دنیا کو دکھایا نیا فضائی دفاعی نظام
ایران کا دعویٰ ہےکہ اس نے امریکہ کا ایک ایم کیو-9 ریپر ڈرون مار گرایا ہے جس کی قیمت تقریباً 30 ملین ڈالر ہے۔
Published : June 8, 2026 at 5:01 PM IST
حیدرآباد: امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے درمیان، ایران نے دعوی کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے قریب ایک طاقتور امریکی ایم کیو-9 ریپر ڈرون کو مار گرانے کے لیے ایک نیا فضائی دفاعی نظام استعمال کیا ہے۔ ایک ایم کیو-9 ریپر ڈرون کی قیمت تقریباً 30 ملین ڈالر ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے اپنے فوجی اڈوں پر کئی مہینوں کے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود نئے خطرات کو روکنے کی اپنی صلاحیت برقرار رکھی ہے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ امریکی ڈرون کو آبنائے ہرمز میں قشم جزیرہ کے قریب مار گرایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مقامی طور پر تیار کردہ فضائی دفاعی نظام 'آرش کمانگیر' کو جنگ میں استعمال کیا گیا۔
نئے فضائی دفاع نے بڑھائی امریکہ و اسرائیل کی تشویش
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے اس دعوے کی آزادانہ تصدیق تو نہیں ہوسکی ہے کہ اس نے نیا فضائی دفاعی نظام تعینات کیا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکہ نے اپنا ایم کیو-9 ڈرون آبنائے ہرمز کے قریب ایران کی فوجی طاقت کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ تاہم ڈرون کو ایرانی فضائی دفاعی یونٹس نے دیکھتے ہی مار گرایا۔ اس حملے کے بعد، ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) نے کہا کہ انہوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا۔
سابقہ ایرانی دفاعی نظام اور ان کی کمزوریوں پر ایک نظر
تہران کے فضائی دفاعی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر کمزور اور میپ کرنے میں آسان سمجھا جاتا تھا۔ یہ ڈھانچہ اسے 2016 میں روس نے فراہم کیا تھا۔ اب تک ایران روسی ساختہ ایس-300 پی ایم-2 بیٹری جیسے سینٹرلائزڈ سسٹم پر بہت زیادہ منحصر تھا۔ اس کے ساتھ ہی باور-273 اور خرداد-15 جیسے دیسی پلیٹ فارمز بھی اس کے زیر استعمال تھے۔ 16 لاکھ مربع کلومیٹر پر رقبے پر پھیلے ہوئے ملک کے لیے صرف چار ایس-300s کی تعیناتی سے اس کے علاقے میں نگرانی میں ایک بڑا خلا رہ گیا۔
دفاعی ڈھانچے کی سطح پر ایکٹیو ہائی فریکوئنسی ریڈار امیشن پر اس کا انحصار سب سے بڑی کمزوری میں سے ایک تھا، جس کا مغربی الیکٹرانک جنگی نظام آسانی سے پتہ لگا سکتے تھے اور اسے نشانہ بنا سکتے تھے۔
اسرائیلی اور امریکی فضائیہ نے یونان کی طرف سے چلائے جانے والے اسی طرح کے نظاموں کے ساتھ حکمت عملی کے ذریعے ایس-300 کی کمزوریوں کا مطالعہ کرنے میں برسوں گزارے۔ نتیجے کے طور پر 2026 میں اتحادی افواج کی کارروائیوں نے مبینہ طور پر ایسے راڈار کو کافی آسانی سے بے اثر کر دیا، جس سے ایران کی کچھ سب سے جدید میزائل بیٹریاں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکیں۔
ایران کا نیا فضائی دفاعی نظام کتنا طاقتور ہے؟
ایران کی فارس خبر رساں ایجنسی نے نامعلوم ایرانی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ "یہ آپریشن، جو مخفی صلاحیتوں والے ایک نظام کا استعمال کرتے ہوئے انجام دیا گیا، ایران کی طرف سے ایک واضح اور فیصلہ کن پیغام ہے۔" فارس رپورٹ میں بیان کردہ نئے انٹرسیپٹر سسٹم کا نام فارسی میں "آرش کمانگیر" رکھا گیا ہے۔ اس کا نام فارسی افسانوں کے ایک ہیرو کے نام پر رکھا گیا ہے۔ لوک داستانوں کے مطابق اس ہیرو نے ایک تیر چلا کر ایران اور وسطی ایشیا کی سرحد طے کی تھی۔ وسیع تر معنوں میں، آرش کو فارسی شاعری اور ادب میں ایک ہیرو کے طور پر عزت دی جاتی ہے جس نے ایران کو غیر ملکی تسلط سے لڑنے میں مدد کی۔
نیا دفاعی نظام: آرش کمانگیر
ایران نے تاحال اس نظام کے بارے میں مزید تکنیکی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ تاہم، تہران نے کم لاگت، موبائل اور مقامی طور پر تیار کردہ فضائی دفاعی نظام میں تیزی سے سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ سسٹم ڈرونز اور ہوائی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بڑی فکسڈ ریڈار تنصیبات پر انحصار نہیں کرتے، جس سے انہیں تباہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔
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ایک فوجی ماہر نے کہا کہ اطلاع دی گئی یہ دفاعی نظام ایران کی ایک وسیع حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے جو تکنیکی ترقی کے بجائے استطاعت، لچک اور موافقت پر مرکوز ہے۔
یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ روایتی لڑائی میں مغربی فضائی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) نے چھوٹے، سریع الحرکت، کم لاگت اور بڑے پیمانے پر غیر فعال یونٹوں کے ارد گرد بنائے گئے دفاعی ماڈل کی طرف رجوع کیا ہے۔
اس نقطہ نظر کا اثر 2026 میں زیادہ واضح ہوا۔ اس کا سب سے قابل ذکر لمحہ اپریل میں آیا، جب تقریباً 7,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والے ایک ایف-15 ای اسٹرائیک ایگل کو مبینہ طور پر ایک مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم (MANPADS) کے ذریعے مار گرایا گیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چینی ایف این-6 ویریئنٹ ہے یا اس کا ایرانی ماڈل۔
ایرانی حکام نے اطلاع دی ہے کہ آرش کمانگیر مکمل طور پر نیا اور انقلابی ہتھیار نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ پورٹیبل اور کم لاگت والے فضائی دفاعی نظام کی طرف ایران کی بڑی تبدیلی میں ایک اور قدم ہے۔
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