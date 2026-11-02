فلوریڈا میں طیارہ حادثہ، جہاز پر سوار تمام 9 افراد ہلاک
حادثے کے وقت طیارہ 30,000 فٹ فی منٹ کی تیز رفتار سے سیدھا نیچے کی طرف غوطہ کھا رہا تھا۔
Published : November 2, 2026 at 7:33 AM IST
ویسٹ پام بیچ: نو افراد کو لے جانے والا ایک بزنس جیٹ اتوار کے روز امریکہ کے جنوبی فلوریڈا میں اوندھے منہ جا گرا اور ایک بڑے آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ حادثہ ایک رہائشی علاقے میں مصروف سڑک کے قریب پیش آیا جس میں آس پاس واقع گھر بال بال بچے۔ ملک کے ٹرانسپورٹیشن سیکریٹری نے بتایا کہ طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
گاڑیوں میں موجود لوگوں کی جانب سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں وہ خوفناک منظر قید ہوا جب بہاماس جانے والا یہ طیارہ آسمان سے سیدھا نیچے گرا اور سڑک کے قریب ٹکرا کر دھماکے سے پھٹ گیا۔ سڑک کے کنارے بنے ایک بڑے گڑھے کے گرد آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور لوگ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، وہ اس بات پر حیران تھے کہ طیارہ گھروں سے چند فٹ اور گزرتی ہوئی گاڑیوں سے محض چند انچ کے فاصلے پر گرا۔ طیارے کے گرنے کے بعد حادثے کی جگہ کو گہرے سیاہ دھوئیں نے اپنی زد میں لے لیا۔
ٹرانسپورٹیشن سیکریٹری شان ڈفی نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ لیئر جیٹ 60 دوپہر 12:50 پر پام بیچ کاؤنٹی میں حادثے کا شکار ہوا اور انہوں نے اسے ایک "خوفناک المیہ" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کی تحقیقات میں مدد کے لیے ایک ٹیم بھیج رہی ہے۔ فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹیس نے کہا کہ زمین پر کسی شخص کے زخمی یا ہلاک ہونے کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔
Today's plane crash in Palm Beach County, Florida is a horrific tragedy Here's what we know: - At 12:50 PM ET, a Learjet 60 crashed in a neighborhood near Cresthaven, FL - All 9 people on board were killed - The aircraft departed from Austin, Texas, and was headed to the Bahamas - The FAA is sending a team to the scene to support the @NTSB's investigation Please join me in praying for the families and loved ones of those we lost — @FAANews & @USDOT are closely monitoring this crash and will share updates as we learn more— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 1, 2026
گورنر ڈی سینٹیس نے جائے وقوع پر صحافیوں کو بتایا کہ "یہ ایک انتہائی تباہ کن طیارہ حادثہ تھا۔ یہ نیچے گرتے ہوئے ایک میزائل کی طرح لگ رہا تھا اور اس سے سڑک کے کنارے ایک بڑا گڑھا بن گیا ہے۔" اتوار کے روز اس خطے میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ نیشنل ویدر سروس نے بتایا کہ ضرورت سے زیادہ بارش کی وجہ سے پیر کی دوپہر تک سیلاب کی وارننگ نافذ تھی۔
وفاقی ہوا بازی کی انتظامیہ کے مطابق، طیارے نے ٹیکساس کے آسٹن-برگسٹروم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز بھری تھی اور وہ بہاماس جا رہا تھا۔ حکام نے فوری طور پر یہ نہیں بتایا کہ جیٹ طیارے کے گرنے کی وجہ کیا تھی یا اس میں کون لوگ سوار تھے۔
طیارہ 35,000 فٹ کی بلندی پر مشرق کی طرف جا رہا تھا جب پائلٹوں نے شدید جھٹکوں، برف جمنے اور تیز بارش کی اطلاع دی اور مزید 2,000 فٹ اوپر جانے کی درخواست کی۔
ایئر ٹریفک کنٹرول کی ریکارڈنگز اور فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق، اس کے چند ہی لمحوں بعد طیارہ تیزی سے نیچے کی طرف غوطہ کھا گیا، پہلے 10,000 فٹ فی منٹ، پھر 20,000 فٹ فی منٹ اور پھر 30,000 فٹ فی منٹ کی رفتار سے، جس سے طیارے کی رفتار اس کی ڈیزائن کردہ حد سے بھی تجاوز کر گئی۔ ایک پائلٹ نے ہنگامی صورت حال کا اعلان کیا اور مدد کے لیے پکارا۔ زمین سے ٹکرانے سے پہلے طیارے نے تیزی سے دائیں جانب موڑ لیا تھا۔
لائیو اے ٹی سی ڈاٹ نیٹ کی جانب سے ریکارڈ کی گئی ایئر ٹریفک کنٹرول کی گفتگو کے مطابق، حادثے سے چند منٹ قبل پائلٹ نے جیٹ طیارے پر برف جمنے اور شدید جھٹکوں کی اطلاع دی تھی جس کی وجہ سے طیارہ 700 فٹ تک اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پائلٹ نے کنٹرولرز کو بتایا کہ "ہمارے پاس ہلکی، شفاف برف جم رہی ہے جو قابو میں ہے، اور درمیانے درجے کے جھٹکے لگ رہے ہیں۔"
لیکن صورت حال تیزی سے ابتر ہو گئی۔ بارش کا سامنا کرنے اور بلندی پر جانے کی درخواست کے بعد، پائلٹ نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا کیونکہ طیارہ تشویشناک رفتار سے اپنی بلندی کھونے لگا تھا۔ پائلٹ نے ریڈیو پر پیغام بھیجا کہ "ہم 8,000—مے ڈے، مے ڈے—ہم 10,000 فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے جا رہے ہیں۔"
اس سے پہلے کہ وہ آگے ہونے والے خوفناک انجام کا دل دہلا دینے والا اعتراف کرتا، پائلٹ نے ریڈیو پر بتایا کہ "ہم اوور اسپیڈ کی حالت میں ہیں اور 20,000 فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے جا رہے ہیں۔ ہم زمین سے ٹکرانے والے ہیں۔"
آسٹن-برگسٹروم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ترجمان جم رینالڈز نے بتایا کہ یہ ایک نجی طیارہ تھا۔ وہ فوری طور پر اس پرواز میں سوار افراد کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کر سکے۔
پام بیچ کاؤنٹی کے حکام فیڈرل اہلکاروں کی جانب سے حادثے کی تحقیقات کے دوران آس پاس رہ رہے لگ بھگ 600 افراد کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کاؤنٹی حکام کے مطابق سڑک اگلی اطلاع تک بند رہے گی۔
پام بیچ کاؤنٹی کے شیرف حکام کے مطابق یہ حادثہ گرین ایکرز, فلوریڈا میں پیش آیا۔ 45,000 کی آبادی پر مشتمل یہ شہر ویسٹ پام بیچ سے تقریباً 11 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔
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