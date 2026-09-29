میانمار کے رکھائن میں ایک بازار کے قریب فضائی حملے میں انچاس افراد ہلاک، چھپن زخمی
میانمار کی فوج نے 2021 میں سوچی کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کیا تھا، تب سے وہاں افراتفری مچی ہوئی ہے۔
Published : September 29, 2026 at 12:07 PM IST
بینکاک، میانمار: بھارت کے پڑوسی ملک میانمار کی فوج نے پیر کے روز ایک طاقتور باغی گروپ کے زیرِ کنٹرول علاقے میں ایک بازار کے قریب شدید فضائی حملہ کیا۔ ایک مقامی گروپ اور امدادی اہلکار کے مطابق، اس حملے میں کم از کم 49 افراد ہلاک اور 58 دیگر زخمی ہو گئے۔
مغربی رکھائن (Rakhine) ریاست میں ہونے والا یہ حملہ ملک بھر میں جمہوریت پسند مزاحمتی قوتوں اور نسلی مسلح گروپوں کے خلاف مہلک فضائی حملوں کے حالیہ سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میانمار کی فوج نے 1 فروری 2021 کو آنگ سان سو چی کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر ملک کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، جس کے بعد سے میانمار میں شدید سیاسی و سماجی بحران اور افراتفری مچی ہوئی ہے۔
اراکان آرمی رکھائن، طاقتور نسلی مسلح گروپ
اس فوجی بغاوت کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ سکیورٹی فورسز کی جانب سے پرامن مظاہروں کو طاقت کے بل بوتے پر کچلنے کے بعد، فوجی حکومت کے کئی مخالفین نے ہتھیار اٹھا لیے، جس کی وجہ سے ملک کا ایک بڑا حصہ مسلح تصادم کی لپیٹ میں آ گیا۔ 'اراکان آرمی' (Arakan Army) کے مطابق، پیر کے روز ہونے والا یہ حملہ ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر مانڈلے سے تقریباً 340 کلومیٹر (210 میل) مغرب میں واقع کیاؤکتو (Kyauktaw) ٹاؤن شپ میں کیا گیا۔ اراکان آرمی رکھائن میں قائم ایک طاقتور نسلی مسلح گروپ ہے جو کیاؤکتو کے علاقے کو کنٹرول کرتا ہے۔
فائٹر جیٹ کی مقامی مارکیٹ میں بمباری
اس حملے کی معلومات کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنا ناممکن تھا۔ اراکان آرمی نے منگل کی صبح جاری ایک بیان میں کہا کہ ایک فائٹر جیٹ (جنگی طیارے) نے دوپہر کے وقت ایک مقامی مارکیٹ کے پاس دو بم گرائے، جس سے دکان دار، خریدار اور پیدل چلنے والے راہگیر ہلاک ہو گئے۔ گروپ نے بتایا کہ مزید 58 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 22 کی حالت تشویشناک ہے۔
فضائی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی جلد
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ گروپ جان بوجھ کر کیے گئے ان فضائی حملوں کے لیے براہِ راست ذمہ دار افراد اور تنظیموں کے خلاف جلد ہی مؤثر جوابی کارروائی کرے گا، جن کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ رکھائن کے ایک سینئر ریسکیو اہلکار 'وائی ہُن آنگ' نے ایسوسی ایٹڈ پریس (AP) کو ہلاک ہونے والوں کی تعداد کی تصدیق کی اور موقع پر موجود بچاؤ کارکنوں کا حوالہ دیا۔
مزاحمتی گروپوں پر دہشت گردی کا الزام
انہوں نے بتایا کہ یہ مارکیٹ اس علاقے کا مرکزی ہول سیل سینٹر (تھوک بازار) تھی، جہاں پورے صوبے سے تاجر اور خریدار آتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا، 'یہ رکھائن میں ہونے والے بدترین فضائی حملوں میں سے ایک ہے۔' سوشل میڈیا پر اس حملے کے حوالے سے ہولناک تصاویر شیئر کی گئیں۔ ان میں عمارتوں کو لگی آگ، گاڑیوں کی تباہی اور پاس ہی موجود ایک پُل کے ٹوٹے ہوئے حصے دیکھے جا سکتے ہیں۔ فوج نے اس حملے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس سے قبل فوج کا کہنا تھا کہ وہ صرف مخصوص فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتی ہے اور اس نے مزاحمتی گروپوں پر دہشت گردی کا الزام عائد کیا ہے۔
تربیت یافتہ اور ہتھیاروں سے لیس فوجی ونگ
اراکان آرمی دراصل میانمار کی مرکزی حکومت سے رکھائن کی نسلی اقلیت کے لیے خودمختاری کا مطالبہ کرنے والی ایک تحریک کا انتہائی تربیت یافتہ اور ہتھیاروں سے لیس فوجی ونگ (عسکری بازو) ہے۔ اس نے نومبر 2023 میں رکھائن میں ایک بڑا حملہ شروع کیا تھا اور تب سے اب تک تزویراتی (اسٹریٹجک) طور پر اہم علاقائی فوجی ہیڈ کوارٹر اور ریاست کے 17 میں سے 14 ٹاؤن شپس پر قبضہ کر لیا ہے۔
اس سے پہلے ہوا تھا اسپتال پر ملٹری ایئر اسٹرائیک حملہ
رکھائن میں لڑائی تیز ہونے کے بعد سے فوج نے تجارتی راستوں پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کی وجہ سے خوراک کی قلت مزید سنگین ہو گئی ہے۔ اس سے قبل، دسمبر میں رکھائن کے 'مراؤک یو' (Mrauk-U) ٹاؤن شپ کے ایک اسپتال پر ملٹری ایئر اسٹرائیک (فوجی فضائی حملے) میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور 80 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔