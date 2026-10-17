ایئر انڈیا، ایئر انڈیا ایکسپریس کی سعودی عرب جانے والی پروازیں 24 اکتوبر تک منسوخ کر دی گئیں
یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے ریاض ایئرپورٹ سمیت سعودی عرب میں حملوں کی وجہ سے مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔
Published : October 17, 2026 at 6:36 PM IST
نئی دہلی: ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس نے خلیجی خطے میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کی وجہ سے ہفتہ کو سعودی عرب کے لیے پروازوں کی معطلی میں 24 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ اس ہفتے کے شروع میں، انڈیگو اور ایئر اکاسا نے بھی سعودی عرب کے شہروں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، ایئر انڈیا نے کہا، "موجودہ صورتحال کے پیش نظر، ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس نے 24 اکتوبر 2026 تک جدہ، ریاض اور دمام کے لیے اپنی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ ایئر انڈیا نے یہ بھی کہا کہ وہ اس مدت کے دوران اپنے مسافروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایئر لائن نے کہا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
جمعہ کے روز، ایئر انڈیا نے سعودی عرب کے لیے اپنی پروازیں 20 اکتوبر تک منسوخ کر دیں جبکہ ایئر انڈیا ایکسپریس نے پہلے ہی خلیجی ملک کے لیے اپنی خدمات 17 اکتوبر تک معطل کر دی تھیں۔
انڈیگو نے جمعرات کو اعلان کیا کہ سعودی عرب کے شہروں کے لیے پروازوں کی معطلی کو 24 اکتوبر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ جمعرات کے روز اکاسا ایئر نے کہا کہ مغربی ایشیا میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر، اس نے ریاض جانے اور جانے والی تمام پروازیں 24 اکتوبر تک اور جدہ جانے اور جانے والی تمام پروازیں 21 اکتوبر تک معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے ریاض ایئرپورٹ سمیت سعودی عرب میں شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے حملوں کی وجہ سے مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔