بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا ہے: ولادیمیر پوتن
پوتن بھارت کے ساتھ توانائی، صنعت، خلائی، زراعت، دفاع اور دیگر شعبوں میں تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔
Published : December 3, 2025 at 10:40 AM IST
ماسکو: روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ ماسکو کا مقصد بھارت اور چین کے ساتھ تعاون کو نئی سطح پر لے جانا ہے۔ منگل کو ماسکو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ توانائی، صنعت، خلائی، زراعت اور دیگر شعبوں میں کئی مشترکہ منصوبوں کا مقصد بیجنگ اور نئی دہلی کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد چین اور بھارت کے ساتھ اپنے تکنیکی تعاون کو اور مضبوط بنا کر تعلقات کو نئی سطح پر لے جانا ہے۔ پوتن نے مزید کہا کہ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اقتصادی مسائل پر ٹھوس بات چیت کی ہے اور وہ انہیں پی ایم مودی کے دورے کے دوران جاری رکھنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "ہم نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ اقتصادی معاملات پر اچھی بات چیت شروع کی ہے۔ ہم ان موضوعات پر وزیر اعظم نریندر مودی کے آئندہ دورہ بھارت کے دوران بھی تفصیل سے بات کریں گے، جس میں ہماری مارکیٹ میں بھارتی اشیاء کی درآمد کو بڑھانا بھی شامل ہے"۔
اپنے دورہ بھارت کے دوران پوتن 23ویں بھارت-روس سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور پی ایم مودی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس سے قبل کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ اس دورے کے دوران مزید A-400 طویل فاصلے تک مار کرنے والے طیارہ شکن میزائلوں کی فروخت ایجنڈے میں شامل ہو سکتی ہے۔
پیسکوف نے کہا کہ "یہ ایجنڈے میں سب سے آگے ہے اور اس پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ ہماری ملٹری انڈسٹری بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بھارتی فوج کے پاس 36 فیصد ہتھیار روسی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔" روس کو امید ہے کہ بھارت Su-57 ففتھ جنریشن اسٹیلتھ فائٹر کی خریداری کے امکان پر بھی بات کرے گا۔ ایس یو-57 طیارہ دنیا کے بہترین طیاروں میں سے ایک ہے۔
پیسکوف نے کہا کہ "ایس یو 57 ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ جہاں تک دفاعی صنعت میں ہمارے تعاون کا تعلق ہے تو مشہور برہموس میزائلوں کو یاد رکھیں۔" یہ صرف پیداوار یا خرید و فروخت کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اعلی ٹیکنالوجی کے تبادلے کے بارے میں ہے اور یہ واقعی تعاون کے اس شعبے میں روشن مستقبل کی راہ ہموار کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "ہم بہت پیچیدہ نظاموں کی ایک قسم تیار کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس سلسلے میں یقینی طور پر صلاحیت ہے۔ ہم اپنے بھارتی دوستوں کے ساتھ یہ تجربہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔" کریملن کے ترجمان پیسکوف نے یہ بھی کہا کہ صدر کے دورے کے دوران بھارت اور روس کے درمیان جوہری توانائی کا معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ روس کے پاس چھوٹے اور لچکدار ری ایکٹر ہیں۔ روس کو چھوٹے ری ایکٹر بنانے کا تجربہ ہے۔ پیسکوف نے مزید کہا، "ہم باہمی اور مشترکہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے تعلقات اور قیمتی ہو جاتے ہیں۔"
