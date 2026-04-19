پاکستان میں امریکہ-ایران مذاکرات کی تیاریاں شروع، اسلام آباد میں جاری گہما گہمی سے مل رہے ہیں اشارے
وزیراعظم نواز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کا دورہ کیا جب کہ عاصم منیر نے ایران میں تین دن گزارے۔
By PTI
Published : April 19, 2026 at 12:42 PM IST
اسلام آباد: امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ باوجود اس کے، اسلام آباد میں پاکستانی حکام نے غیر ملکی مندوبین کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کرنا شروع کردیے ہیں۔
ایکسپریس ٹریبیون اخبار نے رپورٹ کیا کہ، 10,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں اور اسلام آباد سے متصل وسیع و عریض شہر راولپنڈی میں 600 سے زیادہ چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ ممکنہ مذاکرات سے قبل دارالحکومت میں سکیورٹی پروٹوکول بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔
حکام نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کی نصف شب سے نور خان ایئربیس اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اطراف کے کئی حساس علاقوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ نور خان ایئربیس راولپنڈی میں واقع ہے جبکہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پنجاب کے ضلع اٹک کے علاقائی دائرہ اختیار میں آتا ہے لیکن اسلام آباد پہنچنے کے لیے مسافروں کو راولپنڈی ضلع کے علاقے سے گزرنا پڑتا ہے۔
اس لیے راولپنڈی میں میگا سیکیورٹی انتظامات معنی خیز ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے بعد کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے لیے پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں، حکام کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے۔
ایکسپریس ٹریبیون نے رپورٹ کیا ہے کہ راولپنڈی میں ڈرون، کبوتر اڑانے اور ہوائی فائرنگ پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد اعلیٰ سطح کے غیر ملکی وفود کو لے جانے والے طیاروں کی سکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔
پولیس نے تصدیق کی ہے کہ راولپنڈی میں خاص طور پر نور خان ایئربیس اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے اطراف میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سخت چوکسی کے حصے کے طور پر افسران کو چھتوں پر بھی تعینات کیا جائے گا۔
نیو ٹاؤن، صادق آباد اور چکلالہ تھانوں کی حدود میں سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات نافذ کیے گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 11 اور 12 اپریل کو پاکستان میں غیر معمولی براہ راست مذاکرات ہوئے تھے، اس دوران حکام نے ان علاقوں میں آدھی رات سے اگلے نوٹس تک ریستوراں بند رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس مرتبہ بھی پارکس، بیوٹی پارلر، بازار، سنوکر کلب، فٹنس سینٹرز، پان شاپس، کھوکھے، حجام کی دکانیں، بینک اور بیکریاں بند رہیں گی۔
پبلک یا گڈز ٹرانسپورٹ کی معطلی کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ پولیس کے ترجمان نے کہا کہ غیر معمولی اقدامات غیر ملکی وفود کی نقل و حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی سٹی پولیس آفیسر (سی پی او) سید خالد محمود ہمدانی کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا جس میں سکیورٹی کو فول پروف بنانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔
حفاظتی اقدامات میں راولپنڈی کے اندر تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاسٹلز کو اگلے اطلاع تک بند کرنا بھی شامل ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق، اسلام آباد کے حساس سڑکوں پر بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ جاری کردی گئی ہے، انتظامیہ نے ان راستوں پر واقع عمارتوں کے مالکان سے سیکیورٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا عمل شروع کردیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ وفود کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ حساس راستوں پر واقع گھروں، دکانوں، پلازوں اور ہوٹلوں کے مالکان کو مخصوص حفاظتی ہدایات کا پابند کیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق ان راستوں پر پارکنگ پر مکمل پابندی ہوگی جب کہ غیر متعلقہ افراد کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مہمانوں کا مکمل ریکارڈ رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ تھانے میں رپورٹ جمع کروائیں۔
ذرائع کے مطابق چھتوں، بالکونیوں اور کھڑکیوں پر نقل و حرکت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں عمارت کا مالک ذمہ دار ہو گا۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی یا سیکیورٹی خدشات کی فوری اطلاع دیں۔
تاہم، بات چیت کے دوسرے دور کے وقت کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی ہے، اور جمعرات کی رات سرکاری ذرائع نے پیر کو بات چیت کے امکانات کو مسترد کر دیا، جیسا کہ کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی 22 اپریل کو ختم ہو رہی ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے مرحلے میں پاکستان میں غیر معمولی براہ راست مذاکرات ہوئے تھے جس کا مقصد دونوں فریقین کے بیچ تنازعات کو ختم کرنا تھا، لیکن یہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے تھے۔
پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی معاہدے کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات کے ایک اور دور میں سہولت فراہم کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششوں کا دوبارہ آغاز کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کا دورہ کیا ہے جب کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے متنازعہ امور پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تین دن ایران میں گزارے۔
