اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روک دیے
ٹرمپ نے کہا کہ، "امن پر حتمی بات چیت جاری ہے، بشرطیکہ جہالت یا حماقت راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔"
Published : June 9, 2026 at 7:06 AM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: اسرائیل اور ایران نے حملے روک دیے ہیں۔ دو ماہ قبل امریکہ کی جانب سے تہران کے ساتھ جنگ بندی پر رضامندی کے بعد پہلی بار حملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ دونوں ممالک نے خبردار کیا کہ اگر اشتعال انگیزی کی گئی تو وہ جوابی حملے کرنے کے لیے تیار ہیں۔
نئے سرے سے ہونے والی کشیدگی نے ان خدشات کو جنم دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ دوبارہ ایک مکمل جنگ میں ڈوب سکتا ہے۔
جب سے امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملہ شروع کیا ہے، اس جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، دنیا بھر میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور خوراک سمیت بہت سی بنیادی چیزیں مزید مہنگی کر ہوگئی ہیں۔ حکام اب تک تنازعہ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے اپریل کی جنگ بندی کو معاہدے میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
نئے حملوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرنے پر مجبور کیا۔
اس کے فوراً بعد ایرانی فوج کی مشترکہ کمان نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ وہ جارحانہ حملوں کو روک رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی لبنان سمیت اسرائیل اور اس کے حامیوں کی جانب سے مزید "جارحیت اور معاندانہ کارروائیوں" کا سامنا "پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور کچلنے والے اقدامات" سے کیا جائے گا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے ایک ویڈیو ٹیپ والے بیان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کا موجودہ دور ختم ہو چکا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر ایران "غلطی کرتا ہے اور ہم پر دوبارہ حملہ کرتا ہے تو ہم طاقت سے جواب دیں گے۔"
نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ کہ اسرائیل کو "اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، اور ہم اسے ہر ممکن حد تک استعمال کریں گے۔"
دریں اثنا، لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پیر کے روز زیفتہ گاؤں پر اسرائیلی فضائی حملے میں شامی بچے سمیت سات افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں آٹھ افراد زخمی ہوئے۔ وزارت نے بتایا کہ ساحلی شہر ٹائر پر ایک اور حملے میں پانچ افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے، جن میں سے کچھ لبنانی ریڈ کراس کے ارکان تھے۔
دونوں ممالک نے پابندیاں ہٹا دیں
دونوں ممالک نے حفاظتی احتیاطی تدابیر کے طور پر جو پابندیاں عائد کی تھیں وہ ختم کر دیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ پیر کو بند ہونے والے اسرائیل میں زیادہ تر اسکول دوبارہ کھل جائیں گے۔ ایران کی سرکاری میزان نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ نے شہری پروازوں کو متاثر کرنے والی فضائی حدود کی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔
جنگ بندی کے دوران، ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنا تسلط برقرار رکھا ہے - جو دنیا کے تیل اور قدرتی گیس کے لیے ایک اہم راستہ ہے جس کی بندش عالمی ایندھن کی قیمتوں کے آسمان کو چھونے کی بنیادی وجہ تھی۔ اسرائیل نے لبنان میں ایران کے اتحادی حزب اللہ پر حملے جاری رکھے ہیں اور اس ملک کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔
امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی ہوئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس کی افواج نے پیر کو خلیج عمان میں پلاؤ کے جھنڈے والے آئل ٹینکر ایم ٹی ماریویکس کو اس وقت ناکارہ بنا دیا جب جہاز نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔
ہندوستان میں حکام نے بتایا کہ ٹینکر میں آگ لگنے کے بعد 24 ہندوستانی ملاحوں پر مشتمل ٹینکر کا عملہ محفوظ بتایا گیا ہے۔ یہ ساتواں تجارتی جہاز تھا جسے امریکی فوج نے اپنی ناکہ بندی کو نافذ کرنے کے لیے غیر فعال کر دیا۔
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