جنگ بندی کے باوجود پاکستان نے کابل پر دو ڈرون حملے کیے، طالبان حکومت کا دعویٰ
افغانستان پاکستان کشیدگی: پاکستان نے کابل پر دو ڈرون حملے کیے ہیں۔ حملے میں پانچ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔
Published : October 17, 2025 at 7:33 AM IST
کابل، افغانستان: افغانستان کی طالبان حکومت نے کہا کہ پاکستان نے کابل پر دو ڈرون حملے کیے۔ دونوں پڑوسیوں کی کئی دنوں کی کشیدگی میں درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے جس کے بعد جنگ بندی کا دونوں ممالک نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔
بدھ کو ہونے والی جنگ بندی نے 2021 کے بعد سے پڑوسیوں کے درمیان ہونے والی سب سے مہلک جھڑپوں کو کم از کم عارضی طور پر روک دیا۔
کابل کی جانب سے تازہ ترین الزامات پر اسلام آباد میں فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا اور یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوسکا کہ اس سے جنگ بندی پر کیا اثر پڑے گا۔
پاکستانی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ، پاکستانی فورسز نے بدھ کو عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔
کابل پولیس کے سربراہ کے ترجمان خالد زدران نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ یہ حملے بدھ کی سہ پہر شہر میں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون نے ایک شہری مکان اور ایک بازار کو نشانہ بنایا۔ زدران نے ہلاکتوں کے اعداد و شمار نہیں بتائے تاہم اسپتال کے ڈاکٹروں نے پہلے کہا تھا کہ پانچ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔
ایک غیر سرکاری تنظیم ایمرجنسی کی طرف سے چلائے جانے والے سرجیکل سینٹر نے کہا کہ لوگوں کو چھریوں کے زخم آئے ہیں اور کچھ لوگ جھلس گئے ہیں۔ حملے کے فوری بعد طالبان حکومت کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ آئل ٹینکر میں دھماکہ ہوا ہے۔
10 اکتوبر سے پاکستان افغانستان سرحد پار تشدد میں اضافہ ہوا ہے، اسلام آباد اور کابل دونوں نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف سے مسلح اشتعال انگیزیوں کا جواب دے رہے ہیں۔
بدھ کے روز دونوں فریقوں کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی بڑی علاقائی طاقتوں کی اپیلوں کے بعد ہوئی۔ واضح رہے تشدد سے ایک ایسے خطے کو غیر مستحکم کرنے کا خطرہ ہے جہاں اسلامک اسٹیٹ گروپ اور القاعدہ، دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ رات بھر حملوں کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اہم سرحدی گزرگاہیں جمعرات کو بند رہیں۔
افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بدھ کو سب سے زیادہ ہلاکتیں جنوب میں ہوئیں۔
یو این اے ایم اے مشن نے جمعرات کو کہا کہ اس ہفتے پاکستان کے ساتھ سرحد پار جھڑپوں کے نتیجے میں افغانستان میں 37 شہری ہلاک اور 425 زخمی ہوئے۔ اس میں کہا گیا کہ ہلاکتیں پکتیا، کنڑ، خوست، قندھار اور ہلمند صوبوں میں ہوئیں۔
مشن نے کہا کہ اس نے دونوں ممالک کے درمیان پہلے کی جھڑپوں کے دوران کئی افغان صوبوں میں کم از کم 16 شہری ہلاکتوں کی دستاویز بھی کی ہے۔
مشن نے مزید کہا، "یو این اے ایم اے تمام فریقوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت اور مزید جانی نقصان کو روکنے کے لیے دشمنی کا دیرپا خاتمہ کریں۔"
پاکستان نے اپنی سرحد کے اطراف میں ہونے والی شہری ہلاکتوں کے اعداد و شمار فراہم نہیں کیے ہیں۔ اسلام آباد بارہا افغانستان پر عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کا الزام لگاتا رہا ہے، جسے طالبان نے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان 2021 سے بڑھتے ہوئے حملوں سے دوچار ہے۔
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سکیورٹی فورسز نے جمعرات کو افغانستان سے سرحد پار کرنے والے درجنوں عسکریت پسندوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے اہلکاروں کے مطابق، انہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے شمال مغربی ضلع مہمند میں دیکھا گیا تھا۔
دونوں ممالک کے درمیان 2,611 کلومیٹر (1,622 میل) لمبی سرحد ہے جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، جسے افغانستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔
یہ بھی پڑھیں: