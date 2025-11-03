افغانستان کا ہندوکش خطہ طاقتور زلزلے سے لرز اٹھا، ریکٹر اسکیل پر شدت 6.3، سینکڑوں ہلاکتوں کا خدشہ
افغانستان 6.3 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا۔ ہلاکتوں اور نقصان کی بات بھی سامنے آئی ہے۔ سینکڑوں ہلاکتوں کا خدشہ جتایا جا رہا ہے۔
Published : November 3, 2025 at 8:55 AM IST
کابل: پیر کے روز شمالی افغانستان میں ایک طاقتور زلزلہ آیا۔ زلزلے کے جھٹکے تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.3 تھی۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے کے اثرات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کے مطابق پیر کو افغانستان میں 6.3 شدت کا دوسرا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز 23 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، سینٹر فار سیسمولوجی نے بتایا کہ زلزلہ صبح 01:59 پر آیا۔
An earthquake of magnitude 6.3 hits northern Afghanistan. pic.twitter.com/lb5LWc0rHk— ANI (@ANI) November 3, 2025
پاکستانی میڈیا کے مطابق، زلزلےکے جھٹکے افغانستان کے شہر مزار شریف سمیت دیگر شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ جیو نیوز نے افغان حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ 7 افراد ہلاک جبکہ 150 زخمی ہوئے ہیں، مکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق پیر کی صبح مزار شریف اور خلم قصبے کے قریب آیا۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق شمالی افغانستان کے صوبہ بلخ کا دارالحکومت مزار شریف شمالی افغانستان کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے۔
EQ of M: 6.3, On: 03/11/2025 01:59:02 IST, Lat: 36.51 N, Long: 67.50 E, Depth: 23 Km, Location: Afghanistan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 2, 2025
سی این این کے مطابق، یونائیٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) کے ماڈلز کا اندازہ ہے کہ زلزلے سے سینکڑوں افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔
سی این این کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کے جھٹکے شمالی افغانستان کی سرحد سے متصل تین ممالک تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے کچھ حصوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ مزار شریف کی ایک رہائشی نے سی این این کو بتایا کہ زلزلے کے جھٹکوں سے اس کا خاندان خوف سے جاگ اٹھا اور اس کے بچے چیختے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے بھاگے۔
رحیمہ، جو ایک سابق اسکول ٹیچر ہیں، نے نیٹ ورک کو بتایا کہ اس نے پہلے کبھی اتنا شدید زلزلہ نہیں دیکھا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ کئی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے اور دیواروں پر لگے پلاسٹر کو نقصان پہنچا۔ سی این این کے مطابق، یو ایس جی ایس پیجر سسٹم کی جانب سے اورنج الرٹ جاری کیا گیا، جس میں زلزلے کے بعد ہونے والے معاشی اور انسانی نقصانات کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
اس زلزلے سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل افغانستان میں 3.9 شدت کا زلزلہ 10 کلومیٹر کی اتھلی گہرائی میں آیا تھا، جس سے آفٹر شاکس کا خطرہ تھا۔
طالبان حکام کو 2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد سے کئی بڑے زلزلوں سے نمٹنا پڑا ہے، جس میں 2023 میں ایران کے ساتھ سرحد پر واقع مغربی ہرات کے علاقے میں ایک زلزلہ بھی شامل ہے۔ اس میں 1,500 سے زیادہ افراد ہلاک اور 63,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے تھے۔
ملک میں زلزلے عام ہیں، خاص طور پر ہندوکش پہاڑی خطے میں، جہاں یوریشین اور ہندوستانی ٹیکٹونک پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں۔
برٹش جیولوجیکل سروے کے مطابق، سنہ 1900 سے، شمال مشرقی افغانستان میں 7.0 سے زیادہ شدت کے 12 زلزلے آئے ہیں۔
افغانستان کئی دہائیوں کی جنگ کے بعد متعدد بحرانوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہاں مقامی غربت، شدید خشک سالی اور پڑوسی ممالک پاکستان اور ایران سے لاکھوں افغانوں کی واپسی بڑے مسائل ہیں۔
