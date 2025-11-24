افغانستان کی بھارت کو بڑی پیشکش: 'سونے کی کان کنی میں سرمایہ کاری کریں، 5 سال کی ٹیکس چھوٹ حاصل کریں'
افغانستان کے وزیر تجارت الحاج نورالدین عزیزی نے ہندوستان سے سونے کی کان کنی سمیت نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کی ہے۔
Published : November 24, 2025 at 8:25 PM IST
نئی دہلی: افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت الحاج نورالدین عزیزی ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے خواہاں، انہوں نے پیر کو کہا کہ ان کی حکومت سونے کی کان کنی سمیت نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو پانچ سال کی ٹیکس چھوٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ تجارتی تنظیم اسوچیم کے زیر اہتمام ایک ڈائیلاگ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے عزیزی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی تجارت میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔
Delhi: Minister of Commerce and Industry of Afghanistan, Alhaj Nooruddin Azizi says, " regarding mutual investment, many sectors are included, pharmaceuticals, poultry, sugar, rice and cement. a decision has been made that in afghanistan either capital will be invested there or… pic.twitter.com/YmYVzu0tgg— IANS (@ians_india) November 24, 2025
آپ کو بہت سے حریف بھی نہیں ملیں گے
عزیزی نے کہا افغانستان میں بے پناہ صلاحیت ہے۔ آپ کو بہت سے حریف بھی نہیں ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیرف سپورٹ دستیاب ہو گی، اور ہم زمین بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں کو پانچ سال کی ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہندوستانی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے مشینری درآمد کرتی ہیں تو افغانستان صرف ایک فیصد ٹیرف لگائے گا۔ عزیزی نے کہا، "سونے کی کان کنی کے لیے یقینی طور پر تکنیکی اور پیشہ ورانہ ٹیم یا پیشہ ور کمپنیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے، ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی ٹیم بھیجیں، وہ تحقیق کر سکتے ہیں، ابتدائی تحقیقات کر سکتے ہیں، اور پھر کام شروع کر سکتے ہیں۔"
"تاہم، شرط یہ ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ روزگار پیدا کرنے کے لیے اس پر گھریلو طور پر کارروائی کی جائے گی۔" دورہ کرنے والے وزیر نے ہندوستانی فریق پر زور دیا کہ وہ دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے "معمولی" رکاوٹوں کو دور کرے۔
#WATCH | Delhi: Afghan Minister of Commerce and Industry, Alhaj Nooruddin Azizi, says, " for medical purposes, too, it has been decided that the visa services will be resumed. we will try to ensure that our patients come to india for treatment and receive treatment here. our… pic.twitter.com/Gj9vj1RoCZ— ANI (@ANI) November 24, 2025
بھارت کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی حکومتی عہدیداروں کی موجودگی میں کہا کہ ہم ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔کچھ چھوٹی رکاوٹیں ہیں جیسے ویزا، ہوائی راہداری، اور بینکنگ لین دین جو واقعی مجموعی عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بہتر بنانے کے لیے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔افغان وزیر بھارت کے چھ روزہ دورے پر ہیں۔