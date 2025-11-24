ETV Bharat / international

افغانستان کی بھارت کو بڑی پیشکش: 'سونے کی کان کنی میں سرمایہ کاری کریں، 5 سال کی ٹیکس چھوٹ حاصل کریں'

افغانستان کے وزیر تجارت الحاج نورالدین عزیزی نے ہندوستان سے سونے کی کان کنی سمیت نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کی ہے۔

افغانستان کی بھارت کو بڑی پیشکش
افغانستان کی بھارت کو بڑی پیشکش (Image: PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 24, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت الحاج نورالدین عزیزی ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے خواہاں، انہوں نے پیر کو کہا کہ ان کی حکومت سونے کی کان کنی سمیت نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو پانچ سال کی ٹیکس چھوٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ تجارتی تنظیم اسوچیم کے زیر اہتمام ایک ڈائیلاگ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے عزیزی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی تجارت میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔

آپ کو بہت سے حریف بھی نہیں ملیں گے

عزیزی نے کہا افغانستان میں بے پناہ صلاحیت ہے۔ آپ کو بہت سے حریف بھی نہیں ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیرف سپورٹ دستیاب ہو گی، اور ہم زمین بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں کو پانچ سال کی ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہندوستانی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے مشینری درآمد کرتی ہیں تو افغانستان صرف ایک فیصد ٹیرف لگائے گا۔ عزیزی نے کہا، "سونے کی کان کنی کے لیے یقینی طور پر تکنیکی اور پیشہ ورانہ ٹیم یا پیشہ ور کمپنیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے، ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی ٹیم بھیجیں، وہ تحقیق کر سکتے ہیں، ابتدائی تحقیقات کر سکتے ہیں، اور پھر کام شروع کر سکتے ہیں۔"

"تاہم، شرط یہ ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ روزگار پیدا کرنے کے لیے اس پر گھریلو طور پر کارروائی کی جائے گی۔" دورہ کرنے والے وزیر نے ہندوستانی فریق پر زور دیا کہ وہ دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے "معمولی" رکاوٹوں کو دور کرے۔

بھارت کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی حکومتی عہدیداروں کی موجودگی میں کہا کہ ہم ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔کچھ چھوٹی رکاوٹیں ہیں جیسے ویزا، ہوائی راہداری، اور بینکنگ لین دین جو واقعی مجموعی عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بہتر بنانے کے لیے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔افغان وزیر بھارت کے چھ روزہ دورے پر ہیں۔

TAGGED:

INDIA AND AFGHANISTAN TRADE TIES
KABUL AND NEW DELHI BILATERAL TRADE
NOORUDDIN FIVE DAY INDIA VISIT
INDIA AFGHANISTAN RELATION
ALHAJ NOORUDDIN IN INDIA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.