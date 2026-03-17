کابل اسپتال پر پاکستان کی بمباری، 400 لوگ ہلاک، طالبان کا دعویٰ
افغان حکومت کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 'اب تک' 400 تک پہنچ چکی ہے، جب کہ تقریباً 250 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔
Published : March 17, 2026 at 7:34 AM IST
کابل: پیر کو دیر گئے افغان دارالحکومت میں منشیات بحالی اسپتال پر فضائی حملے میں کم از کم 400 افراد ہلاک ہوگئے۔ افغانستان نے ان حملوں کا الزام پاکستان پر عائد کیا ہے۔
وہیں پاکستان نے کابل کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ مشرقی افغانستان میں کیے ان حملوں میں کسی شہری ڈھانچے کو نشانہ نہیں بنایا۔
افغانستان کا پاکستان پر الزام
افغانستان کی عبوری حکومت کے ترجمان حمد اللہ فطرت نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ کابل کے ہسپتال پر رات 9 بجے کے قریب فضائی حملہ ہوا۔ مقامی وقت کے مطابق، اس حملے نے 2,000 بستروں کی سہولت والے اس اسپتال کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد 'اب تک' 400 افراد تک پہنچ چکی ہے، جب کہ تقریباً 250 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔
عاجل!— Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) March 17, 2026
قام النظام العسكري الباكستاني مساء اليوم حوالي الساعة التاسعة بقصف مستشفى “أميد” لعلاج المدمنين، وهو مستشفى بسعة ألفي سرير. حيث دُمِّرت أجزاء كبيرة من المستشفى، وهناك مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا.
وللأسف، وصل عدد الشهداء حتى الآن إلى 400 شخص، فيما أصيب نحو 250 آخرين… https://t.co/AWKOqrXJmG
مقامی نیوز چینلوں نے حملے کے بعد ایکس پر متعدد ویڈیوز شائع کیں جن میں فائر فائٹرز کو دھماکے کے بعد عمارت کے ملبے میں بھڑکی آگ بجھاتے اور سکیورٹی فورسز کو فلیش لائٹ کی مدد سے ریسکیو آپریشن چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فطرت نے بتایا کہ امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے اور لاشوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔
یہ حملہ دونوں فریقین کے بیچ سرحد پر فائرنگ کے تبادلے کے چند گھنٹے بعد ہوا، جس میں افغانستان میں چار افراد ہلاک ہو گئے۔ دونوں ہمسایوں کے درمیان حالیہ برسوں کی سب سے مہلک لڑائی تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی۔
واضح رہے کہ گذشتہ مہینے کے آخر میں شروع ہونے والے کشیدگی میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ سرحدی علاقوں میں جھڑپوں کے ساتھ ساتھ متعدد فضائی حملے بھی ہوئے ہیں۔ اس دوران فریقین کی طرف سے جنگ بندی کے بین الاقوامی مطالبات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔
افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس پر اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان پر الزام لگایا کہ "ہسپتالوں اور شہری مقامات کو ہولناکی کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔" مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچنے سے پہلے ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ ہلاک شدگان اور زخمی ہونے والے افراد ہسپتال میں مریض تھے۔
انہوں نے پوسٹ کیا کہ "ہم اس جرم کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس طرح کے عمل کو تمام تسلیم شدہ اصولوں اور انسانیت کے خلاف سنگین جرم سمجھتے ہیں۔"
innocent civilians and addicts who were mostly killed last night at the 2,000-bed hospital due to the bombing by (Pakistani military circles).— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 17, 2026
Indeed, we belong to God and to Him we shall return. pic.twitter.com/tk0ApZ9i3F
پاکستان نے الزامات کو مسترد کر دیا
پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان مشرف زیدی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کابل میں کسی ہسپتال کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔
وہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے منگل کو علی الصبح ایکس پر پوسٹ کیا کہ پاکستانی فوج نے کابل اور مشرقی صوبے ننگرہار میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے "درستگی کے ساتھ فضائی حملے کیے"۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں دو مقامات پر "تکنیکی معاونت کا بنیادی ڈھانچہ اور گولہ بارود ذخیرہ کرنے کی سہولیات" تباہ ہو گئیں۔
انہوں نے لکھا کہ "تمام حملے صرف ان انفراسٹرکچر پر درستگی کے ساتھ کیے گئے جنہیں افغان طالبان حکومت اپنی متعدد دہشت گرد پراکسیوں کی حمایت کے لیے استعمال کر رہی ہے۔"
پاکستان کی وزارت اطلاعات نے پہلے کہا کہ مجاہد کا دعویٰ "جھوٹا اور گمراہ کن" ہے اور ان کا مقصد جذبات کو بھڑکانا اور "سرحد پار سے جاری دہشت گردی کی حمایت" کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پورا احتیاط کیا گیا کہ کسی قسم کا شہری نقصان نہ ہو۔
یو این کا افغانستان سے عسکریت پسندوں سے نمٹنے کا مطالبہ
یہ حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے افغانستان کی طالبان حکومت سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر کوششیں تیز کرنے کے مطالبے کے چند گھنٹے بعد ہوا ہے۔ پاکستان کابل پر عسکریت پسند گروپوں، خاص طور پر پاکستانی طالبان کو پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے، جن پر پاکستان کے اندر حملے کرنے کا الزام ہے۔
سلامتی کونسل کی قرارداد، جو متفقہ طور پر منظور کی گئی، میں پاکستان میں ہونے والے حملوں کا حوالہ نہیں دیا گیا تاہم "دہشت گردانہ حملوں سمیت تمام دہشت گردانہ سرگرمیوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔" قرارداد میں افغانستان میں اقوام متحدہ کے سیاسی مشن یوناما کی مدت میں تین ماہ کی توسیع بھی کی گئی ہے۔
پاکستان کی حکومت افغانستان پر الزام عائد کرتی ہے کہ وہ پاکستانی طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے، جسے امریکہ نے دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا ہے، ساتھ ہی کالعدم بلوچ علیحدگی پسند گروپوں اور دیگر عسکریت پسندوں کو بھی محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہیں جو ملک بھر میں اکثر پاکستانی سکیورٹی فورسز اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہیں کابل اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔
تازہ ترین تنازع
دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان حالیہ برسوں میں یہ سب سے شدید لڑائی ہے جو فروری کے آخر میں اس وقت شروع ہوئی جب افغانستان نے افغانستان کے اندر پاکستانی فضائی حملوں کے جواب میں سرحد پار سے حملے شروع کیے۔ کابل نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی حملوں میں عام شہری مارے گئے۔ ان جھڑپوں نے اکتوبر میں قطر کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کو بھی پس پشت ڈال دیا۔
پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ 'کھلی جنگ' میں ہے۔ اس تنازع نے بین الاقوامی برادری کو خوف زدہ کر دیا ہے، خاص طور پر یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ گروپ سمیت دیگر عسکریت پسند تنظیمیں اب بھی موجود ہیں اور دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات تارڑ نے اتوار کے روز کہا کہ فوج نے 684 افغان طالبان فوجیوں کو ہلاک کیا ہے، اس دعوے کو افغانستان نے مسترد کر دیا، جس کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں بہت کم ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع اور دیگر حکام نے کہا کہ افغانستان نے 100 سے زائد پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔
وہیں کابل میں افغانستان کے انتظامی نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے کہا کہ خودمختاری کا دفاع کرنا تمام شہریوں کا فرض ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں اور میڈیا شخصیات سے ملاقات کے دوران حنفی نے حالیہ پاکستانی حملوں میں شہری ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ افغانستان پر مسلط کی گئی ہے۔ (اے ایف پی ان پٹ کے ساتھ)
