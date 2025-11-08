افغانستان پاکستان مذاکرات ناکام، استنبول میں بات چیت کا تیسرا دور بھی فلاپ
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جمعہ کی شب ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ مذاکرات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔
اسلام آباد: اعلیٰ حکام کے مطابق پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان امن مذاکرات اختلافات برقرار رہنے کے باعث بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے۔
مذاکرات کا تیسرا دور جمعرات کو شروع ہوا اور دو دن تک جاری رہا لیکن پاکستان کابل کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے کا تحریری وعدہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اسلام آباد کا الزام ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان پر حملے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جمعہ کی رات ایک نجی ٹی وی چینل کو بتایا کہ مذاکرات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور "چوتھے دور کا کوئی شیڈول نہیں ہے۔" جیو ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ 'مذاکرات مکمل تعطل کا شکار ہیں۔ مذاکرات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔'
انہوں نے ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا کہ وہ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی "مخلصانہ کوششوں" کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "وہ ہمارے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ افغان وفد نے بھی ہم سے اتفاق کیا، تاہم وہ تحریری معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔" انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان صرف رسمی، تحریری معاہدہ قبول کرے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ ’وہ زبانی یقین دہانی چاہتے تھے، جو بین الاقوامی مذاکرات میں قابل عمل نہیں ہے۔ آصف نے کہا کہ ثالثوں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن بالآخر امید ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں کوئی امید ہوتی تو وہ ہمیں رکنے کو کہتے۔ ہمارا خالی ہاتھ لوٹنا ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے بھی کابل سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔
خواجہ آصف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کا موقف مضبوط اور واضح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ افغانستان اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اشتعال انگیزی کی گئی تو پاکستان جوابی کارروائی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغان سرزمین سے کوئی حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کوئی جارحیت نہیں ہوتی۔
مزید برآں، پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سنیچر کی صبح کہا کہ افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی پر قابو پانے کے حوالے سے اپنے دیرینہ بین الاقوامی، علاقائی اور دو طرفہ وعدوں کو پورا کریں، جو وہ اب تک کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
تارڑ نے کہا، "پاکستان افغان عوام کے تئیں کوئی بری خواہش نہیں رکھتا۔ تاہم، وہ افغان طالبان حکومت کے کسی ایسے اقدام کی حمایت نہیں کرے گا جو افغان عوام اور پڑوسی ممالک کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہو۔"
وزیر مملکت نے مزید کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں اور خودمختاری کا تحفظ جاری رکھے گا۔ قابل ذکر ہے کہ 11 اور 15 اکتوبر کے درمیان مسلح جھڑپوں کے نتیجے میں دونوں جانب سے بھاری نقصان ہوا۔ قطر اور ترکی دونوں نے فریقین کے درمیان ثالثی کی اور 29 اکتوبر کو دوحہ میں مذاکرات کا آغاز کیا۔
پہلا دور کسی ٹھوس پیش رفت کے بغیر ختم ہوا، لیکن دونوں فریقین نے 25 اکتوبر کو استنبول میں مذاکرات کے ایک اور دور پر اتفاق کیا مگر وہ بھی بے نتیجہ ختم ہوا۔ تیسرے اور آخری راؤنڈ کا بھی یہی حشر ہوا۔
