افغانستان کے بڑے شہروں پر پاکستان کے فضائی حملے، طالبان حکومت مذاکرات کے لیے تیار، امریکہ پاکستان کے ساتھ
مسلم، عرب ممالک نے افغانستان اور پاکستان سے بات چیت کی میز پر آنے کی اپیل کی ہے۔ ثالثی کی پیشکش کی ہے۔
Published : February 28, 2026 at 10:18 AM IST
کابل: افغانستان کی طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ، پاکستان کے ذریعہ کئی بڑے شہروں پر فضائی حملوں کے بعد وہ مذاکرات کے لیے کھلا ہے۔ جمعہ کے روز، پاکستان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل، طالبان کے گڑھ قندھار اور دیگر قصبوں پر حملے کیے، جب کہ سرحد پر لڑائی جاری رہی، جس میں دونوں فریقوں کو کافی جانی نقصان ہوا ہے۔
طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی جس میں انھوں نے کہا کہ، جب بھی افغانستان پر حملہ ہوا تو افغان حکومت نے ہمیشہ بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار حملے دہرائے گئے۔ انھوں نے کہا کہ، افغان حکومت نے صرف اپنے دفاع کا جائز حق استعمال کیا ہے اور کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا۔ انھوں نے کہا کہ، ہم اب بھی بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔
انھوں نے پڑوسی ممالک سمیت پوری دنیا کے ساتھ اچھے اور مثبت تعلقات قائم کرنے کی بات کہی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ، ہم ہمسایوں اور عالمی برادری کو بارہا یقین دلاتے رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی اور ہم اب بھی اس عزم پر قائم ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی باہمی احترام پر مبنی ہے، اور ہم کسی کا نقصان یا کسی کے ساتھ دشمنی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔
پاکستان اچھا کام کر رہا ہے: ٹرمپ
پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان اچھا کام کر رہا ہے۔ انھوں نے کہا کہ وہ افغانستان اور پاکستان کشیدگی میں مداخلت کر سکتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیوں کہ پاکستان سے ان کی اچھی دوستی ہے۔
امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے بات چیت میں پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر سے اپنی اچھی دوستی کا حوالہ دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اچھا کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ پاکستان افغانستان کے خلاف ’کھلی جنگ‘ چھیڑ رہا ہے اور کیا وہ اس لڑائی کو روکنے کے لیے مداخلت کریں گے۔
اس سے قبل امریکہ کی انڈر سیکرٹری آف سٹیٹ برائے سیاسی امور ایلیسن ہوکر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے جمعہ کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کے ساتھ بات کی تاکہ "پاکستان اور طالبان کے درمیان حالیہ تنازع میں جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا جا سکے۔ ہم صورت حال کو قریب سے مانیٹر کرتے رہتے ہیں اور طالبان کے حملوں کے خلاف پاکستان کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔"
ثالثی کی پیشکش:
ایران کے بعد اب متحدہ عرب امارات نے دونوں پڑوسی ممالک کے بیچ ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایک بیان شیئر کیا ہے جس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے جنوبی ایشیا میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے عقل و دانش کو ترجیح دینے اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے سفارتی ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
اس نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امارات دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت اور اعتماد سازی کی حمایت کرنے اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے امن اور ترقی کے حصول میں مدد کے لیے تیار ہے۔
وہیں، اردن کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں پر تشویش کا اظہار کرتا ہے، جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔
وزارت کے ترجمان فواد المجالی نے ایک بیان میں کہا کہ اردن تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد تنازعات اور تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرنا ہے۔
یورپی یونین کی کونسل نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان دشمنی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں اس نے خبردار کیا ہے کہ "خطے کے لیے سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں"۔
کونسل نے ہفتے کی صبح کابل اور اسلام آباد دونوں پر زور دیا کہ وہ بات چیت میں شامل ہوں اور انسانی حالات کے حوالے سے بین الاقوامی قانون کا احترام کریں۔ کونسل نے یہ بھی کہا کہ افغان طالبان حکام کو "افغانستان میں یا وہاں سے کام کرنے والے تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف موثر کارروائی کرنی چاہیے"۔
کشیدگی میں اضافہ:
کابل اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے، دونوں فریقین ایک دوسرے پر انتقامی حملوں کا الزام لگا رہے ہیں، جس سے خطے میں وسیع تر فوجی تصادم کا خدشہ ہے۔
اسلام آباد نے کابل، قندھار اور پکتیا کے کچھ حصوں میں فضائی حملے کرنے کے بعد کابل کے خلاف "کھلی جنگ" کا اعلان کیا، جس سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید شدت آگئی۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، پاکستان کے وزیر دفاع، خواجہ آصف نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے افغانستان کے خلاف "کھلی جنگ" کا اعلان کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ اسلام آباد اپنا صبر کھو چکا ہے۔ انھوں نے طالبان کی زیر قیادت انتظامیہ پر عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا۔
اب تک پاکستان اور افغانستان نے اِن جھڑپوں میں ایک دوسرے کی سرحدی چوکیوں کو تباہ کرنے، اُن پر قبضہ کرنے اور ایک دوسرے کے درجنوں فوجیوں کی ہلاکت کے دعوے کیے ہیں۔
