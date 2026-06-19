پاکستان میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، افغانستان نے پاکستان میں حملوں کا کیا دعویٰ
افغانستان نے پاکستان میں داعش کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
Published : June 19, 2026 at 4:11 PM IST
کابل، افغانستان: افغان وزارت دفاع نے جمعہ کو دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستان میں مبینہ طور پر داعش سے منسلک اہداف پر فضائی حملے کیے، مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا۔ افغان خبر رساں ایجنسی خامہ پریس کی رپورٹ کے مطابق، جمعے کو جاری کردہ ایک بیان میں، افغان وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی افواج نے پاکستان کے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ صوبوں میں داعش سے منسلک اہداف پر رات گئے فضائی حملے کیے۔
وزارت نے کہا کہ ہدف بنائے گئے مقامات کو مبینہ طور پر افغانستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی اور تعاون کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ افغان حکام کے مطابق حالیہ برسوں میں افغانستان میں ہونے والے کچھ انتہائی خطرناک حملے ان علاقوں میں کام کرنے والے نیٹ ورکس سے منسلک تھے۔
افغانستان گروپوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گا
خامہ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق، وزارت نے کہا کہ فضائی حملوں نے "ضروری اور مقرر کردہ اہداف" کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس نے خبردار کیا کہ افغانستان ان گروپوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گا جو اسے ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور دعویٰ کیا کہ انہیں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
افغان وزارت دفاع نے ایکس پر پوسٹ کیا، "یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ افغانستان اپنی سلامتی اور استحکام کو لاحق کسی خطرے کو مزید برداشت نہیں کرے گا اور ابتدائی مراحل میں کسی بھی خطرے کو بے اثر کرنے اور اسے ختم کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے گا۔"
پاکستانی ناظم الامور کو طلب کرکے افغانستان کا احتجاج
یہ تازہ ترین واقعہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ چند مہینوں سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان پیش آیا ہے، جس میں فائرنگ کے متواتر تبادلے اور شہری ہلاکتوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل 11 جون کو افغان وزارت خارجہ نے کابل میں پاکستانی ناظم الامور کو طلب کرکے افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی اور گھروں پر پاکستانی فضائی حملوں پر شدید احتجاج کیا جس میں 13 شہری جاں بحق ہوئے۔
افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی
یہ اقدام طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے 9 جون کی رات کو افغانستان کے کنڑ، خوست اور پکتیکا صوبوں میں حملوں میں 11 بچوں، ایک خاتون اور ایک بزرگ کے ہلاک ہونے جبکہ 14 دیگر خواتین اور بچوں کے زخمی ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر شیئر کیے گئے ایک بیان میں، افغان وزارت نے کہا، "اسلامی امارت افغانستان نے اپنے سفارتخانے اور کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے انچارج کو طلب کیا اور اس کا اظہار کیا۔ افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی اور معصوم شہریوں کے گھروں پر بمباری کے خلاف سخت احتجاج۔"
"افغان وزارت نے حملے کی مذمت کی تھی اور اسے بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، اس بات پر زور دیا کہ یہ پاکستان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کا دفاع کرے اور اپنے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔"
بار بار کی خلاف ورزیوں اور جرائم کے تمام نتائج کی ذمہ داری
اس نے متنبہ کیا کہ پراکسی پالیسیوں پر عمل درآمد کے بجائے پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے اور سوال کیا کہ "یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے میں بچوں اور خواتین کے قتل کا مطلب دوسرے علاقے میں سلامتی قائم کرنا ہے؟" افغان وزارت نے مزید کہا، "ہم ایک بار پھر واضح طور پر آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ پاکستانی فوج ان بار بار کی خلاف ورزیوں اور جرائم کے تمام نتائج کی ذمہ دار ہوگی۔"