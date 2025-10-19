تھم گئی جنگ، قطر میں معاہدہ، افغانستان اور پاکستان نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا، یہاں جانیں معاہدے کی شرائط
قطر اور ترکی کی ثالثی میں دوحہ میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری جنگ بندی مذاکرات میں کامیابی ملی ہے۔
Published : October 19, 2025 at 7:21 AM IST
اسلام آباد: قطر کی وزارت خارجہ نے اتوار کو کہا کہ افغانستان اور پاکستان نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں پڑوسی ممالک کے بیچ جاری ایک ہفتے سے زیادہ کی جنگ کے بعد اسے اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ کشیدگی میں دونوں جانب درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔
قطری بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے پائیدار امن اور استحکام کو مستحکم کرنے کے لیے میکانزم قائم کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں فالو اپ مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا تاکہ جنگ بندی کی پائیداری کو یقینی بنایا جا سکے۔
Statement | Pakistan and Afghanistan Agree to an Immediate Ceasefire During a Round of Negotiations in Doha#MOFAQatar pic.twitter.com/fPXvn6GaU6— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) October 18, 2025
افغانستان اور پاکستان کے وفود دوحہ میں اپنے درمیان گزشتہ کئی سالوں کے مہلک ترین بحران کے حل کے لیے بات چیت کے لیے موجود تھے۔ یہ مذاکرات قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوئے۔
دونوں حکومتوں نے اپنے وزرائے دفاع کو مذاکرات کی قیادت کے لیے بھیجا تھا، جس کے بارے میں پاکستان نے کہا کہ "افغانستان سے پھیلنے والی سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے اور سرحد پر امن و استحکام کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات پر توجہ مرکوز کرے گی۔"
دونوں ممالک نے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جارحیت کا جواب دے رہے تھے۔ افغانستان نے سرحدی علاقوں میں حملے کرنے والے عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کے الزام کی تردید کی۔
پاکستان کے وزیر دفاع اور قطر میں ہونے والے مذاکرات کیلئے پاکستانی وفد کے سربراہ خواجہ آصف نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے تصدیق کی کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے پاگیا ہے اور دونوں پڑوسی ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔
خواجہ آصف نے مزید کہا کہ 25 اکتوبر کو ترکی کے دارالحکومت استنبول میں دوبارہ افغانستان اور پاکستان کے وفود میں ملاقات ہو گی اور معاملات پر تفصیلی بات ہوگی۔ پاکستانی وزیر دفاع نے قطر اور ترکی دونوں ممالک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔
سعودی عرب اور قطر سمیت علاقائی طاقتوں نے پرامن رہنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ تشدد سے ایک ایسے خطے کو مزید غیر مستحکم کرنے کا خطرہ ہے جہاں اسلامک اسٹیٹ گروپ اور القاعدہ سمیت دیگر عسکریت پسند گروپوں کے دوبارہ سر اٹھانے کا خدشہ ہے۔
48 گھنٹے کی جنگ بندی جس کا مقصد دشمنی کو روکنا تھا جمعہ کی شام ختم ہو گئی تھی۔ جنگ بندی کے کچھ گھنٹوں بعد ہی، پاکستان نے سرحد پار سے کابل پر دو ڈرون حملے کیے تھے۔ پاکستانی سیکیورٹی حکام نے ہفتے کے روز ایسوسی ایٹڈ پریس کو تصدیق کی کہ افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیکا کے دو اضلاع پر حملے ہوئے۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے اہلکاروں کے مطابق، اہداف عسکریت پسند حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانے تھے۔ ایک نے کہا کہ یہ کارروائی ایک روز قبل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں میر علی میں سیکورٹی فورسز کے ایک کمپاؤنڈ پر ہونے والے خودکش بم حملے کا براہ راست ردعمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فضائیہ کے حملوں میں درجنوں مسلح جنگجو مارے گئے اور کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا۔
لیکن افغان حکام نے بتایا کہ فضائی حملوں میں خواتین، بچوں اور مقامی کرکٹرز سمیت کم از کم 10 شہری ہلاک ہوئے۔ ان حملوں نے قومی کرکٹ بورڈ کو پاکستان میں آئندہ سیریز کا بائیکاٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔
طالبان حکومت کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں "پاکستانی افواج کے بار بار جرائم اور افغانستان کی خودمختاری کی خلاف ورزی" پر تنقید کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں کو اشتعال انگیز سمجھا جاے گا اور اسے تنازع کو طول دینے کی "دانستہ کوششوں" کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان 2,611 کلومیٹر (1,622 میل) سرحد ہے جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، لیکن افغانستان نے اسے کبھی تسلیم نہیں کیا۔
پاکستان بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی سے نبرد آزما ہے، خاص طور پر افغانستان سے متصل علاقوں میں۔ یہ اپنے جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسی اور حریف بھارت پر بغیر کسی ثبوت کے مسلح گروپوں کی پشت پناہی کا الزام بھی لگاتا ہے۔
پاکستان کے آرمی چیف، عاصم منیر نے افغانوں پر زور دیا کہ وہ "دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی اور سخت گیر تعصب پر پیش رفت" کا انتخاب کریں۔
انہوں نے ہفتے کے روز خیبر پختونخواہ کے کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ، "طالبان کو ان پراکسیوں کو لگام ڈالنی چاہیے جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں۔"
(AP ان پٹ کے ساتھ)
