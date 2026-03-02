افغانستان کے پاکستان پر فضائی حملے: نور خان ایئربیس سمیت کئی فوجی تنصیبات کو بھاری نقصان
افغان وزارت دفاع نے بتایا کہ راولپنڈی میں نور خان ایئربیس سمیت اہم پاکستانی فوجی تنصیبات پر فضائی حملے کیے گئے۔
Published : March 2, 2026 at 10:23 AM IST
کابل، افغانستان: افغان فضائیہ نے پاکستان میں داخل ہو کر متعدد فوجی تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ ملک کی وزارت دفاع نے پیر کے روز اس کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عین اور ہدایت کردہ فضائی کارروائی نے پاکستان کو کافی نقصان پہنچایا۔ ان حملوں سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تنازعات میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
ایکس پر شیئر کیے گئے ایک بیان میں، افغان وزارت دفاع نے کہا کہ حملوں میں بڑی پاکستانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں راولپنڈی میں نور خان ایئربیس، کوئٹہ، بلوچستان میں 12ویں ڈویژن ہیڈ کوارٹر اور خیبر پختونخوا کی مہمند ایجنسی میں خوازئی کیمپ شامل ہیں۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ آپریشن کے دوران پاکستان بھر میں کئی دیگر فوجی کمانڈ سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
پاکستانی فوج کی فضائی دراندازی کے جواب میں کارروائی
وزارت دفاع نے کہا کہ ابتدائی تخمینوں کی بنیاد پر، حملوں سے اہداف کو کافی نقصان پہنچا۔ یہ کارروائیاں پاکستانی فوج کی حالیہ فضائی دراندازی کے جواب میں کی گئیں، جس نے کابل اور بگرام پر حملہ کیا۔ وزارت نے زور دے کر کہا کہ پاکستان کی جانب سے افغان فضائی حدود کی مزید خلاف ورزیوں یا "جارحیت کی کارروائیوں" کا "تیز، فیصلہ کن اور مناسب جواب" دیا جائے گا۔
اس سے قبل، اسلام آباد نے افغان اور پاکستانی افواج کے درمیان سرحد پار جھڑپوں کے بعد افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف "کھلی جنگ" کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان نے گزشتہ جمعے کو کابل اور قندھار میں فضائی حملے کیے تھے۔ گھنٹوں بعد، افغان فورسز نے مبینہ طور پر پاکستانی فوجیوں پر حملہ کیا۔
"جارحیت کی کارروائیوں" کا "فیصلہ کن جواب"
افغانستان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں اس انتباہ کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے افغان فضائی حدود کی مزید خلاف ورزیوں یا "جارحیت کی کارروائیوں" کا "تیز، فیصلہ کن اور مناسب جواب" دیا جائے گا۔ راولپنڈی کے قریب نور خان ایئربیس پاکستان ایئر فورس کا ایک اہم ایئربیس ہے۔ اس سے قبل اس ایئربیس کو مئی 2025 میں بھارت کے آپریشن سندور کے دوران نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا تھا۔
32 پاکستانی فوجی مارے گئے، چار فوجی چوکیاں تباہ
افغان میڈیا آؤٹ لیٹ طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ رات بھر ان کی فورسز کے جوابی حملوں میں 32 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ وزارت کے مطابق، یہ آپریشن 203 منصوری، 201 سلاب اور 205 البدر کور نے کیے، جس کے نتیجے میں 10 پاکستانی فوجی ہلاک، 10 زخمی ہوئے اور چار فوجی چوکیاں تباہ ہوئیں۔
دو پاکستانی ڈرونز کو مار گرایا گیا
وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ افغان فورسز نے دو پاکستانی ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ انہوں نے کہا، "ملک کی دفاعی افواج نے، 203 منصوری، 201 خالد بن ولید اور 205 البدر کور کی قیادت میں، اتوار کی رات ننگرہار، پکتیا، خوست اور قندھار صوبوں میں دشمن کے خلاف لیزر ہتھیاروں اور جدید آلات کا استعمال کرتے ہوئے جوابی حملے کیے"۔