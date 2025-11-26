ETV Bharat / international

عمران خان کی موت سے متعلق افواہیں، فیکٹ چیکرس نے بتایا غلط، افغان میڈیا نے کیا تھا 'مشتبہ حالات میں موت' کا دعویٰ

عمران خان کی موت کی افواہیں ایک بار پھر آن لائن پھیل رہی ہیں۔ جیل کے باہر زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے۔

عمران خان (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 4:27 PM IST

لاہور، پاکستان: ایک افغان میڈیا آؤٹ لیٹ نے اطلاع دی ہے کہ سابق پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قتل کر دیا گیا ہے، جس سے سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب دعویٰ وائرل ہو گیا۔ جیسے ہی یہ رپورٹ پھیلی، نیٹیزین نے خان کی مبینہ موت کے بارے میں پوسٹ کرنا شروع کر دیا۔

تاہم، ای ٹی وی بھارت اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ غور طلب ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب عمران خان کی موت سے متعلق ایسی افواہیں سوشل میڈیا پر پھیلی ہوں۔ اس سے قبل مئی 2025 میں بھی اسی طرح کے جھوٹے دعوے بڑے پیمانے پر شیئر کیے گئے تھے، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ان کے گھر میں گولی مار کر ہلاک یا حملہ کیا گیا تھا۔

پولیس حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ

جیل میں بند سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی تین بہنوں نے گزشتہ ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر ان پر اور ان کے بھائی کے حامیوں پر پولیس حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک ماہ تک عمران خان تک رسائی سے انکار کے بعد خان کی بہنیں، نورین نیازی، علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے دیگر اراکین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر ڈیرے ڈالے ہوئے تھیں۔

تشدد خوفناک اور جان بوجھ کر کیا گیا

پولیس کا حملہ اس وقت ہوا جب وہ جیل کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ اہلکاروں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شدید زدوکوب کیا۔ پنجاب پولیس کے سربراہ عثمان انور کو لکھے گئے خط میں، خان کی بہنوں نے کہا کہ تشدد خوفناک اور جان بوجھ کر کیا گیا اور یہ کہ افسران نے بغیر کسی اشتعال کے کام کیا۔

افغان میڈیا آؤٹ لیٹ کا ٹویٹ (Afghanistan Times @TimesAFg1)

'جان بوجھ کر حملہ'

نورین نیازی نے کہا کہ "ہم نے ان کی (عمران خان) کی صحت کی فکر میں پرامن احتجاج کیا، ہم نے نہ تو سڑکیں بند کیں اور نہ ہی عوامی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالی اور نہ ہی ہم نے کوئی غیر قانونی کام کیا، پھر بھی بغیر کسی وارننگ کے، علاقے کی اسٹریٹ لائٹس کو اچانک بند کر دیا گیا، جان بوجھ کر علاقے کو اندھیرے میں ڈوبویا گیا۔"

تین سال سے پرامن احتجاج

انہوں نے کہا، "71 سال کی عمر میں، مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا گیا اور سڑک پر گھسیٹا گیا، جس کے نتیجے میں مجھے چوٹیں آئیں۔" انہوں نے کہا کہ جیل کے باہر دیگر خواتین کو تھپڑ مارا اور گھسیٹا گیا۔ پولیس کا رویہ تین سالوں سے پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کے خلاف طاقت کے اندھا دھند استعمال کے بڑے اور پریشان کن نمونے کا حصہ تھا۔"

انہوں نے کہا، "پولیس کا رویہ مکمل طور پر مجرمانہ، غیر قانونی، اخلاقی طور پر غلط اور جمہوری معاشرے میں کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی بنیادی ذمہ داریوں کے بالکل خلاف تھا۔"

حملے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے

خان کی بہنوں نے پنجاب کے انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) سے مطالبہ کیا کہ وہ اس وحشیانہ حملے میں ملوث تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ خان، پی ٹی آئی کے چیف سرپرست، اگست 2023 سے متعدد الزامات کے تحت جیل میں ہیں۔ حکومت نے بغیر کسی اعلان کے ایک ماہ سے زائد دوروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔

وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کو بھی خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ آفریدی نے جیل میں ان سے ملنے کی مسلسل سات کوششیں کیں لیکن جیل حکام نے ان سے انکار کر دیا۔ خان کا دعویٰ ہے کہ جیل ایک فوجی افسر کے کنٹرول میں ہے۔

