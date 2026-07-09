امریکی عدالت میں گوتم اڈانی سے حلف نامہ طلب، کیا مقدمہ ختم ہونے کے بدلے کوئی معاہدہ ہوا؟
میک کاٹر نے عدالت میں داخل تحریری رپورٹ میں کہا کہ مقدمہ واپس لینے کا فیصلہ مکمل طور پر ان کا اپنا تھا۔
Published : July 9, 2026 at 3:28 PM IST
نئی دہلی : اڈانی گروپ کے چیئرمین اور معروف صنعت کار گوتم اڈانی کو امریکی عدالت میں اس ہفتے ایک حلفیہ بیان جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے، جس میں انہیں واضح کرنا ہوگا کہ آیا انہیں کسی ایسے معاہدے، وعدے یا فائدے کا علم ہے جس کے نتیجے میں ان کے خلاف دائر فوجداری مقدمہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔
یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب امریکی محکمۂ انصاف نے عدالت کو بتایا کہ اس نے مقدمہ صرف اس لیے ختم کرنے کی درخواست دی کیونکہ متعلقہ سکیورٹیز کیس قانونی طور پر قابلِ دفاع نہیں تھا اور اس میں مزید کارروائی کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔
محکمۂ انصاف کے سینئر عہدیدار میک کاٹر نے عدالت میں جمع کرائی گئی دس صفحات پر مشتمل تحریری رپورٹ میں کہا کہ مقدمہ واپس لینے کا فیصلہ مکمل طور پر ان کا اپنا تھا۔ انہوں نے میڈیا میں آنے والی ان خبروں کی بھی تردید کی جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مقدمہ ختم کرنے کے بدلے اڈانی گروپ نے امریکہ میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی ہے۔
تاہم سماعت کے دوران جج نے ریمارکس دیے کہ حکومتی رپورٹ سے پہلی مرتبہ یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ شاید کسی نوعیت کا کوئی معاہدہ یا مفاہمت موجود رہی ہو، اگرچہ عدالت کو اس بارے میں کوئی باضابطہ اطلاع نہیں دی گئی۔ عدالت نے واضح کیا کہ مقدمہ ختم کرنے کی منظوری دینے سے پہلے یہ اطمینان ضروری ہے کہ حکومت کے فیصلے پر کسی خفیہ سمجھوتے یا غیر اعلانیہ معاہدے کا اثر نہیں تھا۔
اسی لیے عدالت نے گوتم اڈانی کو ہدایت دی ہے کہ وہ 15 جولائی تک حلفیہ بیان داخل کریں، جس میں واضح طور پر بتائیں کہ آیا انہیں کسی ایسے وعدے، پیشکش، معاہدے یا فائدے کا علم ہے جو مقدمہ واپس لینے سے متعلق ہو، یا کیا انہیں اس بات کی کوئی اطلاع ہے کہ فردِ جرم ختم کرنے کے بدلے کسی قسم کا تبادلہ یا رعایت دی گئی تھی۔
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ذرائع کے مطابق گوتم اڈانی اس ہفتے ہی عدالت میں مطلوبہ حلف نامہ جمع کرا سکتے ہیں۔ دوسری جانب اڈانی گروپ نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ معاملہ عدالت میں زیرِ سماعت ہے، اس لیے اس پر کوئی بیان دینا مناسب نہیں ہوگا۔