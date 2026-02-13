برطانیہ: کارکن گروپ فلسطین ایکشن نے پابندی کے خلاف قانونی جنگ جیت لی
ججوں نے فیصلہ دیا کہ فلسطین ایکشن کی بہت کم سرگرمیاں دہشت گردی کی کارروائیوں کے مترادف ہیں۔
By AFP
Published : February 13, 2026 at 7:27 PM IST
لندن: انگلینڈ کی ہائی کورٹ نے جمعے کے روز کارکن گروپ فلسطین ایکشن پر برطانوی حکومت کی پابندی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ، حکومت نے آزادی اظہار کے حق میں مداخلت کی ہے۔ ججوں نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ، "مجموعی طور پر عدالت نے سمجھا ہے کہ فلسطین ایکشن کی تجویز غیر متناسب ہے۔ فلسطین ایکشن کی بہت کم ایسی سرگرمیاں ہیں جو دہشت گردی کی کارروائیوں کے مترادف ہیں۔"
ججوں نے فیصلہ سنایا کہ اس پابندی کے نتیجے میں "آزادی اظہار خیال اور آزاد اجتماع کے حق میں مداخلت ہوئی ہے۔
اس فیصلے پر برطانوی حکومت نے فوری رد عمل کا ظاہر کیا۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا کہ وہ اپیل کریں گی۔ انہوں نے کہا، "میں عدالت کے فیصلے سے مایوس ہوں اور اس تصور سے متفق نہیں ہوں کہ اس دہشت گرد تنظیم پر پابندی لگانا غیر متناسب ہے۔"
انھوں نے کہا، "ہوم سیکرٹریز کو ہماری قومی سلامتی کے تحفظ اور عوام کو سکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کارروائی کرنا چاہیے۔ شبانہ محمود نے کہا، میں اپیل کورٹ میں اس فیصلے کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔"
جمعہ کو جب فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو عدالت کے باہر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن ججوں نے فیصلہ دیا کہ برطانیہ کے 2000 دہشت گردی ایکٹ کے تحت جولائی میں لگائی گئی پابندی اپیل تک برقرار رہے گی۔
واضح رہے جولائی کے بعد سے ہوئے مظاہروں میں فلسطین ایکشن کی حمایت کرنے پر تقریباً 3,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ کی عمریں 80 کی دہائی میں تھیں۔ احتجاج کے منتظمین ڈیفنڈ آور جیوری کے مطابق، زیادہ تر کو گروپ کی حمایت میں پوسٹر اٹھائے رکھنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔
