ایک دہشت گرد ملک مجھ سے پوچھ رہا ہے؟' پاکستانی صحافی کے سوال پر جے شنکر کا سخت رد عمل
جے شنکر ان دنوں نیویارک میں یو این جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے 'ہائی لیول ویک' میں بھارتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔
Published : September 26, 2026 at 11:01 AM IST
نیویارک: اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے دوران ایک پریس کانفرنس میں، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک پاکستانی صحافی کے سوال کا ایسا جواب دیا کہ وہاں کا ماحول ہی بدل گیا۔ جے شنکر نیویارک میں ایک پریس بریفنگ سے خطاب کر رہے تھے، اسی دوران پاکستان کے ایک صحافی نے دہشت گردی سے متعلق سوال پوچھ کر انہیں ٹوکنے کی کوشش کی۔ اس پر وزیر خارجہ نے اس صحافی کو منہ توڑ جواب دیا۔
ایس جے شنکر نے اس صحافی کے سوال کا سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ 'ایک دہشت گرد ملک مجھ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے۔' اس کے بعد وہ ہنسے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ ان کا یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے۔
#WATCH | 81st UNGA Session | "A terrorist country is asking me that question," says EAM Dr S Jaishankar in response to a Pakistani’s attempt at heckling EAM with a terrorism ‘question’ pic.twitter.com/wIfu9OUhfO— ANI (@ANI) September 25, 2026
واضح رہے کہ صرف ایک بیان دینے والی پریس کانفرنس تھی، جس کا اعلان پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا، لیکن پاکستانی رپورٹر نے اچانک مداخلت کی اور سوال پوچھ کر گھیرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب جے شنکر، جمہوریہ لائبیریا کی وزیر خارجہ سارہ بیسولو نیانتی کے ساتھ مل کر، شپنگ اور سمندری عملے کی حفاظت اور سلامتی پر 'گروپ آف فرینڈز' کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔
پریس کانفرنس میں جے شنکر کے بیان کے بعد، پاکستانی صحافی نے کھڑے ہو کر سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ "آپ کی حکومت پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کرنا کب بند کرے گی؟"
ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جے شنکر نے پاکستانی صحافی پر تنقید کرتے ہوئے کہا، "ایک دہشت گرد ملک مجھ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے؟ حد ہے یار!"
جب رپورٹر نے مسلسل چلانا جاری رکھا، تو اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب، ہریش پرواتھانینی نے اس سے کہا، "آپ نے اپنا جواب سن لیا ہے۔ آپ نے اپنا جواب بالکل صاف اور واضح طریقے سے سن لیا ہے!"
#WATCH | New York, US: " prime minister, when will you stop harbouring terrorists?" ani questions pakistani prime minister shehbaz sharif as he enters the un headquarters. pakistani pm refuses to answer. pic.twitter.com/IMANrxWYb5— ANI (@ANI) September 24, 2026
قابل ذکر ہے کہ وزیر خارجہ نیویارک میں ہیں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے 'ہائی لیول ویک' کے لیے بھارتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ سنیچر کے روز ہائی لیول سیشن سے خطاب کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران، وزیر خارجہ نے کئی کثیر الجہتی اور دوطرفہ ملاقاتوں میں حصہ لیا ہے۔ بھارت اکثر پاکستان سے سرحد پار دہشت گردی کے موضوع کو عالمی پلیٹ فارمز پر اٹھاتا رہتا ہے۔
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اس سے ایک دن پہلے، ایک بھارتی رپورٹر نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اسی نوعیت کا سوال اس وقت پوچھا تھا جب وہ جنرل اسمبلی کے داخلی راستے سے گزر رہے تھے، "وزیر اعظم، آپ دہشت گردوں کو پناہ دینا کب بند کریں گے؟" اور "آپ لشکرِ طیبہ کے سربراہ حافظ سعید پر مقدمہ کب چلائیں گے؟"
وزیرِ خارجہ جے شنکر کے برعکس، شہباز شریف نے اپنی رفتار تیز کر دی اور جواب دیے بغیر دوسری طرف دیکھنے لگے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں شریف کو اقوامِ متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہوئے دیکھا گیا، جہاں رپورٹر نے پوچھا کہ "وزیر اعظم، آپ دہشت گردوں کو پناہ دینا کب بند کریں گے؟" تاہم، شریف نے کوئی جواب نہیں دیا۔
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یہ معاملہ اس وقت دوبارہ اٹھایا گیا جب پاکستانی وزیر اعظم اقوامِ متحدہ کی عمارت سے باہر نکلے۔ رپورٹر نے پوچھا کہ "آپ لشکرِ طیبہ کے سربراہ حافظ سعید پر مقدمہ کب چلائیں گے؟" شریف نے ایک بار پھر جواب دینے سے انکار کر دیا اور سوال کا سامنا کیے بغیر صحافیوں کے پاس سے گزر گئے۔
حافظ سعید پاکستان میں قائم کالعدم دہشت گرد گروپ لشکرِ طیبہ کا بانی اور بھارت کے مطلوب دہشت گردوں میں سے ایک ہیں۔ وہ اقوامِ متحدہ کی پابندیوں کی فہرست میں بھی شامل ہیں جن پر امریکی حکومت نے 10 ملین ڈالر کا انعام رکھا ہوا ہے۔
اس سے قبل بدھ کو، بھارت نے اقوامِ متحدہ میں پاکستان پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسلام آباد سے کہا کہ وہ علاقائی عزائم رکھنے یا سرحد پار دہشت گردی کی حمایت کرنے کے بجائے امدادی پیکج پر منحصر اپنی گرتی ہوئی معیشت پر توجہ دے۔
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