کیا پاکستان سے تعلق رکھنے والا آصف مرچنٹ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کر رہا تھا سازش؟ ایران کے لیے کام کرنے کا الزام

کیا پاکستان سے تعلق رکھنے والا آصف مرچنٹ ٹرمپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا؟ ایران کے لیے کام کرنے کا الزام
Published : February 27, 2026 at 11:56 AM IST
نیویارک: ایک پاکستانی شخص پر اس ہفتے ایک امریکی سیاست دان، ممکنہ طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ ممکنہ طور پر جب انہوں نے 2024 میں انتخابی مہم چلائی تھی۔ 47 سالہ آصف مرچنٹ نے دہشت گردی کی کوشش اور دیگر وفاقی الزامات کا اعتراف کیا ہے۔ نیو یارک میں بدھ کے روز جب آصف کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو استغاثہ نے کہا کہ اس نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں 5,000 ڈالر ادا کیے جو درحقیقت ایف بی آئی کے خفیہ ایجنٹ تھے۔
مقدمے کی سماعت کے شروع میں امریکی استغاثہ نے کہا کہ آصف مرچنٹ کے ایرانی حکومت سے تعلقات تھے اور اس نے نیویارک کا سفر کیا تاکہ ان لوگوں سے ملاقات کی جا سکے جنہیں وہ امریکی سرزمین پر ایک سیاست دان کو قتل کرنے کے لیے بھرتی کر رہا تھا۔ اس طرح آصف مرچنٹ نامی پاکستانی شخص پر امریکا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
ممکنہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ ہدف
امریکی پراسیکیوٹر نے کہا کہ مرچنٹ کے ایرانی حکومت سے تعلقات تھے اور وہ نیویارک میں قتل کے لیے نشانہ بازوں کو بھرتی کر رہا تھا۔ مرچنٹ نے شوٹروں کو 5,000 ڈالر ادا کیے اور ٹرمپ کی ریلیوں کے مقامات کی چھان بین کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی ممکنہ سازش میں ملوث پاکستانی شخص کے خلاف مقدمے کی سماعت رواں ہفتے شروع ہوئی۔ امریکی استغاثہ کا کہنا ہے کہ آصف مرچنٹ، جس کے ایرانی حکومت سے تعلقات تھے، نیویارک گئے تاکہ ان لوگوں سے ملاقات کریں جنہیں وہ امریکی سرزمین پر ایک سیاست دان کو قتل کرنے کے لیے بھرتی کر رہا تھا۔
بتایا گیا ہے کہ اس کا ہدف ممکنہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، جو اس وقت صدارتی مہم کی ریلیاں نکال رہے تھے۔ اے پی کی رپورٹ کے مطابق 47 سالہ آصف مرچنٹ کو دہشت گردی سے متعلق الزامات کا سامنا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر اسے عمر قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آصف مرچنٹ کے مقدمے کی سماعت بدھ کو بروکلین کی وفاقی عدالت میں شروع ہوئی۔
پاکستانی شخص پر کیا الزامات ہیں؟
استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ اپریل 2024 میں نیو یارک پہنچنے کے بعد مرچنٹ کے لوگوں میں سے ایک نے ملاقات کی اور بعد میں حکام کو اس سازش کی اطلاع دی اور وہ ایک خفیہ مخبر بن گیا۔ عدالت میں دکھائی گئی ایک ویڈیو اور گواہ کے بیان کے مطابق، جون 2024 میں مرچنٹ نے ایک ہوٹل میں رومال پر ایک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں ایک سیاسی رہنما کو ریلی کے دوران گولی مارنا اور پھر قاتل کو فرار ہونے میں مدد کے لیے احتجاج کر کے خلفشار پیدا کرنا شامل تھا۔ مڈل مین ندیم علی نے بروکلین فیڈرل کورٹ میں گمنام جیوری کو بتایا، "میں حیران رہ گیا۔" علی نے بتایا کہ دو دن کی بات چیت کے دوران مرچنٹ نے ان سے شوٹروں کا بندوبست کرنے کو کہا۔ استغاثہ نے عدالت میں آڈیو ریکارڈنگ بھی چلائی جو علی نے خفیہ طور پر ایف بی آئی کے لیے ریکارڈ کی تھیں۔
ایران سے ٹرمپ کی جان کو لاحق خطرے کا سراغ
یہ مبینہ سازش 13 جولائی 2024 کو بٹلر، پنسلوانیا میں انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش سے چند ہفتے پہلے رچی گئی تھی۔ بعد میں حکام نے کہا کہ وہ ایران سے ٹرمپ کی جان کو لاحق خطرے کا سراغ لگا رہے تھے، لیکن بٹلر شوٹر سے کوئی تعلق نہیں تھا، پنسلوانیا کا ایک شخص جو سیکرٹ سروس کے ایک اسنائپر کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ تہران نے دھمکی کے الزام کو "غیر مصدقہ اور بدنیتی پر مبنی" قرار دیا۔