ٹرمپ نیشنل گالف کلب کے قریب سے مشتبہ شخص گرفتار، کیا امریکی صدر کو قتل کرنے کی سازش تھی؟ اسلحہ بھی برآمد
امریکی صدر ٹرمپ کو ماضی میں متعدد دھمکیوں اور حملوں کی کوششوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ لگاتار حملہ آوروں کے نشانے پر ہیں۔
Published : August 5, 2026 at 10:53 AM IST
لاس اینجلس: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ کیلیفورنیا سے قبل ایک مشتبہ شخص کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس شخص کو لاس اینجلس کے قریب ٹرمپ نیشنل گالف کلب کے باہر سے حراست میں لیا گیا۔
لاس اینجلس کاؤنٹی شیرف کے محکمے نے بتایا کہ وفاقی ایجنٹوں نے گولف کورس کے قریب ایک مشکوک شخص کے گھومنے کی اطلاع دی، جس کے نتیجے میں مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ محکمے نے مشتبہ شخص کی شناخت 38 سالہ جینین جان ٹیل کے طور پر کی ہے، جو کیلیفورنیا کے ڈاؤنی کا رہائشی ہے۔ حکام نے بتایا کہ حراست میں لیے جانے پر اس کے پاس سے ایک ہتھیار اور ممنوعہ گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ اسے غیر قانونی اسلحہ اور ممنوعہ گولہ بارود رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔
شیرف ڈپارٹمنٹ کے مطابق، ٹیل کو گولف کلب کے میدانوں میں تصاویر کھینچتے اور ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ تفتیش کاروں نے نوٹ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ امریکی صدر کے دورے سے قبل اس مقام پر "سیکیورٹی پلاننگ کی سرگرمیوں" کی نگرانی کر رہا تھا۔
امریکی خفیہ سروس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا مشتبہ شخص صدر ٹرمپ کے لیے خطرہ تھا۔ میڈیا رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ تفتیش کار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اس واقعے کا صدر کے خلاف کسی ممکنہ خطرے سے تعلق تھا۔ تاہم، ذرائع نے بتایا کہ فی الحال اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ مشتبہ شخص حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ابھی تحقیقات جاری ہے۔ عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ ایل سیگنڈو پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈکیتی کے ایک الگ کیس کے سلسلے میں ٹیل سے تفتیش کی جارہی ہے۔
اس تفتیش سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ جب شیرف ڈپارٹمنٹ نے گرفتاری کا اعلان کیا تو صدر ٹرمپ کیلیفورنیا جانے کے لیے ایئر فورس ون میں سوار تھے۔ اس واقعے کے باوجود، وہ منگل کی شام کو اپنے رینچو پالوس ورڈیس گولف کورس میں ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے عشائیے میں شرکت کرنے والے تھے۔ یہ سکیورٹی کی صورتحال ایک ایسے وقت میں پیش آئی ہے جب قانون نافذ کرنے والے ادارے صدارتی تقریبات کے ارد گرد سخت حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں۔ وفاقی، ریاستی اور مقامی حکام معمول کے مطابق امریکی صدر کے دوروں سے پہلے وسیع حفاظتی اقدامات کو مربوط کرتے ہیں، اور ایسی تقریبات کی میزبانی کرنے والے مقامات کے قریب کسی بھی مشکوک سرگرمی کو ایک سنگین معاملہ سمجھا جاتا ہے۔
سیکرٹ سروس اور مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تفتیشی ٹیمیں مشتبہ شخص کی سرگرمیوں، ارادوں اور کسی بھی ممکنہ حفاظتی مضمرات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ حکام نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ قیاس آرائیوں سے گریز کریں جب کہ تحقیقات جاری ہیں۔
ٹرمپ پر ماضی میں حملے ہوئے
رپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ماضی میں بھی حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
اس سال اپریل میں حملہ
اس سال 26 اپریل کو ٹرمپ پر اس وقت حملہ ہوا جب وہ واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں میڈیا کے ارکان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے سکیورٹی اہلکاروں نے ٹرمپ کو باہر نکالا اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ تقریباً سات سے آٹھ راؤنڈ فائر کیے گئے۔ واقعے کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ حملہ آور کو پکڑ لیا گیا ہے۔ بعد میں انہوں نے حملہ آور کو ذہنی طور پر غیر مستحکم قرار دیا اور کہا کہ حملے کے پیچھے کیا مقصد تھا، یہ واضح نہیں ہوسکا۔
انتخابی ریلی میں فائرنگ
تقریباً دو سال قبل 13 جولائی 2024 کو ٹرمپ پر حملہ کیا گیا تھا۔ وہ پنسلوانیا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران فائرنگ کی زد میں آئے تھے۔ اس وقت وہ امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن امیدوار کے طور پر مہم چلا رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق بٹلر میں ایک ریلی کے دوران تھامس میتھیو کروکس نامی 20 سالہ شخص نے اے آر 15 رائفل کا استعمال کرتے ہوئے ان پر فائرنگ کی۔ خوش قسمتی سے، گولی محض ٹرمپ کے کان کو چھو کر نکل گئی، جس کی وجہ سے انہیں معمولی چوٹیں آئیں۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو فوری طور پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
ستمبر 2024 میں حملے کی کوشش
جولائی کے واقعے کے دو ماہ بعد 15 ستمبر 2024 کو ڈونلڈ ٹرمپ پر اس وقت گولیاں چلائی گئیں جب وہ فلوریڈا کے ایک کورس میں گولف کھیل رہے تھے۔ ریان ویزلی روتھ نامی ایک 59 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر فائرنگ کر رہا تھا۔ یو ایس سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے اسے فوراً پکڑ لیا، اور اس کے بعد اس پر مقدمہ چلایا گیا۔
دس سال قبل فائرنگ کا واقعہ
ٹرمپ کو دس سال قبل 18 جون 2016 کو بھی فائرنگ کے واقعے کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس وقت وہ امریکی صدر نہیں بلکہ ری پبلکن امیدوار تھے۔ ایک 20 سالہ برطانوی شخص نے آٹو گراف لینے کے بہانے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی فورسز نے اسے بروقت پکڑ لیا۔
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