جاپان میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شدت 7.1 ریکارڈ، سونامی کی وارننگ جاری
جاپان کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی جزیرے کیوشو میں آئے اس زلزلے کا مرکز سمندر کی سطح سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔
Published : July 28, 2026 at 2:00 PM IST
ٹوکیو: جاپان کے جنوبی جزیرے کیوشو میں منگل کے روز 7.1 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے بعد سونامی کی وارننگ (انتباہ) جاری کر دی گئی۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کے مطابق، جنوبی جزیرے کیوشو کے شہر کوماموٹو میں منگل کی دوپہر کو 7.1 کی شدت کا زلزلہ آیا جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کی گئی۔
محکمے نے بتایا کہ زلزلہ سمندر کی سطح سے 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ فی الحال زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ زلزلہ کوماموٹو کے مغربی علاقے میں آیا، جو دارالحکومت ٹوکیو سے تقریباً 900 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔
EQ of M: 6.5, On: 28/07/2026 12:57:22 IST, Lat: 32.643 N, Long: 130.985 E, Depth: 70 Km, Location: Japan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) July 28, 2026
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جاپان کی نیوکلیئر ریگولیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ زلزلے کے باعث قریب میں واقع تینوں نیوکلیئر پاور پلانٹس میں کسی قسم کی خرابی یا غیر معمولی صورت حال نہیں پائی گئی۔ واضح رہے کہ کوماموٹو میں سال 2016 میں بھی ایک مہلک زلزلہ آیا تھا جس میں 50 سے زائد افراد ہلاک، 1,800 زخمی ہو گئے تھے جب کہ ہزاروں گھروں کو نقصان پہنچا تھا۔
اس سے قبل 24 جون کو یکے بعد دیگرے دو زلزلوں نے وینزویلا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان دوہرے زلزلوں کے نتیجے میں وینزویلا میں مرنے والوں کی تعداد 5,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ 24 جون کو ایک ہی منٹ کے اندر 7.2 اور 7.5 شدت کے دو تباہ کن زلزلے آئے۔ جنہوں نے کاراکس کے شمال میں واقع ساحلی ریاست لا گوائرا کو تباہ کر دیا۔