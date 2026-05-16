امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں اعتماد کا فقدان رکاوٹ ہے: ایران
ایرانی وزیر خارجہ نے تہران-واشنگٹن کے بیچ امن معاہدے میں سفارتی تعاون کے لیے چین کا نام تجویز کیا ہے۔
Published : May 16, 2026 at 2:40 PM IST
نئی دہلی: ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اعتماد کا فقدان امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انھوں نے جمعے کو کہا کہ تہران کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کے لیے سفارتی تعاون کے لیے تیار ہے، خاص طور پر چین سے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ متضاد پیغامات نے "ہمیں امریکیوں کے حقیقی ارادوں کے بارے میں تذبذب کا شکار کر دیا ہے۔"
برکس وزراء خارجہ کے اجلاس کے لیے ہندوستان آئے عراقچی نے نئی دہلی میں صحافیوں کو بتایا کہ "ہمیں ان (امریکہ) کی سنجیدگی پر شک ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ اگر واشنگٹن "منصفانہ اور متوازن معاہدے" کے لیے تیار ہے تو مذاکرات آگے بڑھیں گے۔
واضح رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ہفتے کے شروع میں معاہدے کے لیے ایران کی تازہ ترین رسمی تجویز کو "کچرا" قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ ایرانی تجویز میں، تہران کو کچھ جوہری رعایتیں شامل ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ کو انتہائی افزودہ یورینیم کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اسے جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنا چاہتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔
متزلزل جنگ بندی کے دوران تعطل پر ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے ساتھ، کشیدگی بھی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے مشرق وسطی کے دوبارہ کھلی جنگ میں داخل ہونے اور تنازعات کی وجہ سے پیدا ہونے والے دنیا بھر میں توانائی کے بحران میں اضافے کا خطرہ ہے۔
اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے اور امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رہا ہے۔
ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے اپنی بات چیت میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
چین سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے: ایران
عراقچی نے جمعہ کو کہا کہ ایران دوسرے ممالک کی طرف سے سفارتی حمایت کا خیرمقدم کرتا ہے۔ انھوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی میں بیجنگ کے سابقہ کردار کا حوالہ دیتے ہوئے چین کا نام پیش کیا۔
بیجنگ نے اس معاملے میں خود کو شامل کرنے کی امریکی درخواستوں میں بہت کم عوامی دلچسپی ظاہر کی ہے، حالانکہ ٹرمپ نے فاکس نیوز کے شان ہینٹی کو بتایا کہ شی نے اپنی گفتگو میں مدد کی پیشکش کی تھی۔
پاکستان نے جمعرات کو کہا کہ وہ علاقائی کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اس نے بات چیت کی تفصیلات بتانے یا یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ آیا امریکہ نے باضابطہ طور پر جواب دیا تھا۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بتایا کہ "سفارت کاری کی گھڑی رکی نہیں ہے۔ امن کے لیے کام جاری ہے۔"
یہ بھی پڑھین: