ترکی میں ہائی اسکول کے قریب مسلح شخص کی فائرنگ، کم از کم 11 افراد زخمی
ترکی میں اس سال اسکولوں میں فائرنگ کے دو واقعات پیش آ چکے ہیں۔ قہرمان مرعش میں طلبہ سمیت 9 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
Published : September 22, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 2:48 PM IST
انقرہ، ترکی: حکام نے بتایا کہ منگل کے روز مغربی ترکی میں ایک ہائی اسکول کے قریب ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد زخمی ہو گئے۔ مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
وزیرِ انصاف آکین گورلیک نے 'ایکس' پر ایک بیان میں کہا کہ زخمیوں میں سے کم از کم دو کی حالت تشویشناک ہے۔
صوبائی گورنر کے دفتر نے بتایا کہ یہ حملہ مانیسا صوبے کے ضلع ترگتلو میں واقع ایک ووکیشنل اور ٹیکنیکل ہائی اسکول کے سامنے پیش آیا۔ پولیس اور طبی ٹیموں کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر روانہ کر دیا گیا۔
'ہیبر ترک' نیوز چینل نے رپورٹ کیا کہ حملہ آور اسی اسکول کا طالب علم ہے۔ رپورٹ کے مطابق، وہ اپنی دادی کے گھر سے شاٹ گن لے کر جائے وقوعہ پر پہنچا اور اسکول کے قریب اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے بعد اس نے پیدل فرار ہونے کی کوشش کی۔
وزیرِ انصاف گورلیک کے مطابق، حملے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کے لیے دو چیف پراسیکیوٹرز مقرر کیے گئے ہیں جو ان دعووں کی بھی چھان بین کریں گے کہ آیا اس طالب علم کو اسکول میں ہراساں کیا جاتا تھا۔
گورلیک نے مزید کہا کہ تحقیقات کے سلسلے میں حملہ آور کے والدین اور اس کے دادا (جن کی وہ بندوق تھی) کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔
اخبار 'جمہوریت' کی ایک رپورٹ کے مطابق، پریشان حال والدین اسکول پہنچے اور عمارت کا داخلی راستہ بند ہونے کی وجہ سے پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی،
گورنر کے دفتر کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حملے کے محرکات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
ترکی میں اس سال اسکولوں میں فائرنگ کے دو واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اپریل میں، جنوب مشرقی صوبے سانلی اورفا کے ایک ہائی اسکول میں ایک سابق طالب علم کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں 16 افراد جن میں زیادہ تر طلبہ شامل تھے زخمی ہو گئے تھے۔ حملہ آور نے بعد ازاں خودکشی کر لی تھی۔
اس کے اگلے ہی دن، پڑوسی صوبے قہرمان مرعش میں، 14 سالہ طالب علم نے اپنے اسکول کے دو کلاسیز میں فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں نو طلبہ اور اساتذہ ہلاک اور 13 دیگر زخمی ہو گئے۔ حملہ آور کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: