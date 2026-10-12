سوڈان-مصر سرحد سے متصل سونے کی کان پر فضائی حملہ، کم از کم 13 کان کن ہلاک
سوڈان ڈاکٹرز نیٹ ورک کے مطابق مصری حکام کی جانب سے کان کنوں کو بار بار یہ علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دی گئی تھی۔
Published : October 12, 2026 at 10:36 AM IST
قاہرہ: ایک میڈیکل گروپ نے اتوار کے روز بتایا کہ سوڈان اور مصر کے سرحدی علاقے میں سونے کی ایک کان پر ہوئے فضائی حملے میں کم از کم 13 کان کن ہلاک ہو گئے۔
سوڈان میں جاری تنازع پر نظر رکھنے والے ادارے 'سوڈان ڈاکٹرز نیٹ ورک' کے مطابق، سنیچر کے روز سوڈان، مصر اور لیبیا کے درمیان 'بارڈر ٹرائینگل ایریا' (سہ رخی سردی علاقے) میں ہونے والے اس حملے میں کم از کم 28 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔
فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس حملے کے پیچھے کون تھا۔ تاہم، نیٹ ورک کا دعویٰ ہے کہ حملے سے قبل مصری حکام کی جانب سے کان کنوں کو بار بار اس علاقے کو خالی کرنے کی وارننگ دی گئی تھی، جو مبینہ طور پر مصر کا حصہ ہے۔
سوڈان کی جنگ میں سونے نے ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے، جہاں باغی نیم فوجی دستے 'ریپڈ سپورٹ فورسز' (آر ایس ایف) نے اپنی مالی معاونت کے لیے دارفور اور کردوفان کے علاقوں سے ہزاروں ٹن سونا اسمگل کیا ہے۔
حملے میں بچ جانے والے ایک شخص، عبدالعزیز یوسف نے 'دی ایسوسی ایٹڈ پریس' (اے پی) کو بتایا کہ سنیچر کی صبح ایک نامعلوم طیارے نے پہاڑی علاقے میں واقع سونے کی ایک روایتی کان کو نشانہ بنایا۔
انہوں نے بتایا کہ اس حملے میں کئی لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے، جب کہ دیگر لوگ مزید حملوں کے خوف سے علاقے سے فرار ہو گئے۔
میڈیکل گروپ کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ بعض زخمیوں کو شدید چوٹیں آئی ہیں اور صحت کی سہولیات تک رسائی بھی محدود ہے۔
رواں سال جون میں، مصری سکیورٹی فورسز نے سوڈان کی سرحد پر غیر ملکیوں سمیت سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا تھا، اور ان پر غیر قانونی طور پر سونے کی کان کنی اور اسمگلنگ کا الزام عائد کیا تھا۔
سال 2024 میں اقوام متحدہ کے ماہرین کے پینل کی ایک رپورٹ کے مطابق، سوڈان میں نکالا جانے والا 50 فیصد سے زائد سونا ملک سے باہر اسمگل کیا گیا۔
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